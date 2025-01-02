В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Проживание. В гостиничном комплексе «Порог неба» в 2-3-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Выдают полотенца. Есть холодильник на этаже и Wi-Fi. В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов, шумных дискотек нет. Со всех сторон нас будут окружать горы. На территории гостиницы за доплату можно воспользоваться бассейном, сауной, баней на дровах, бильярдом, спорткомплексом.

Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем осетинские пироги.

Дети. От 8 лет.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих и активных детей от 8 лет, готовых к длительным прогулкам. Перепад высот в день — 100-500 метров (37-160 этажей).

Общий километраж — 55,4 км.

Связь и интернет. На территории турбазы лучше всего ловит «Мегафон», есть Wi-Fi. Интернет «МТС» — Е. Связи «Билайн» и «Теле2» нет. Во время треккинга мобильная связь зачастую отсутствует.