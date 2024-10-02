3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
27 000₽ за человека
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
1 ноя в 07:00
8 ноя в 07:00
26 655₽ за человека
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
31 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
35 000₽ за человека
7 дней
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в ...
8 дек в 11:00
19 янв в 11:00
43 600₽ за человека
скидка
10%
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
3300029 700₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
3400030 600₽ за человека
5 дней
Очарование зимнего Приэльбрусья
Оказаться на Эльбрусе, взлетев по канатной дороге, и напиться полезной минеральной воды
Начало: Встречаемся в аэропорту города Минеральные Воды (M...
30 дек в 08:00
3 янв в 08:00
58 700₽ за человека
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
3 янв в 12:30
9 мая в 12:30
25 800₽ за человека
5 дней
Ущелья и горы Архыза и Домбая: от древних аланских храмов до звёздного неба в обсерватории
Совершить экзотический подъём на «банане» и насладиться первозданной природой Карачаево-Черкесии
Начало: Минеральные Воды, аэропорт
18 дек в 08:00
25 дек в 08:00
45 000₽ за человека
6 дней
Ледяная сказка Дигории: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Увидеть реку, где живёт ангел-хранитель ущелья, и древние башни и загадать желание на священной горе
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 12:00 и аэропор...
2 янв в 12:00
58 000₽ за человека
6 дней
Снежное царство Приэльбрусья: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Полежать на Эльбрусе, попробовать хычины и увидеть обледеневший водопад-гигант
Начало: Минеральные Воды, 12:30
2 янв в 12:00
26 янв в 12:00
55 800₽ за человека
8 дней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Обкатать снежные трассы, побывать на самой высокогорной станции в Европе и расслабиться в источниках
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
1 янв в 16:00
16 фев в 16:00
38 500₽ за человека
6 дней
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Узнать историю 10 башенных комплексов, увидеть средневековые орнаменты и святилища
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в ...
2 янв в 11:00
66 200₽ за человека
5 дней
Джип-тур по Приэльбрусью: Чегет, озеро Гижгит и плато Бермамыт
Устроить пикник с шашлыками в горах, увидеть Эльбрус во всей красе и погулять по Кисловодску
Начало: Минеральные Воды, встретим вас в аэропорту или на ...
1 янв в 16:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила2 октября 2024Трёхдневный тур в горы Кавказа превзошёл ожидания. Очень повезло с погодой. Посетили много локаций. С момента заказа тура, Елена отвечала
- ИИрина2 октября 2024Особенная благодарность гиду Дмитрию за массу интересной информации о местах, которые мы посетили, заботу о нас, вежливость и терпение.
- ССветлана2 октября 2024Все отлично. Четко, как договаривались нас забрал Дмитрий из гостиницы в Мин. Водах. А дальше началась прекрасная сказка: показали достопримечательности,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «В январе»
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