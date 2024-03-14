На Рождество – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Минеральных Водах, цены от 26 655 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
На машине
1 отзыв
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
20 сен в 07:00
27 сен в 07:00
26 655 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
На машине
скидка
10%
4 отзыва
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
3400030 600 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
На машине
скидка
10%
3 отзыва
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
3300029 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
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    впечатления) К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний) Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях. А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  2. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  3. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Плато Бермамыт
  4. Джилы-су
  5. Чегемские водопады
  6. Чегемское ущелье
  7. Уллу-Тау
  8. Лаго-Наки
  9. Медовые водопады
  10. Водопад Абай-Су
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в сентябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 26 655 до 30 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год на рождество, 8 ⭐ отзывов, цены от 26655₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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