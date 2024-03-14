3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
20 сен в 07:00
27 сен в 07:00
26 655₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
3400030 600₽ за человека
скидка
10%
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
3300029 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На Рождество»
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