3 день

Свободный день

В этот свободный день вы можете отдохнуть сам самостоятельно на горнолыжном курорте Домбай.

Отправится на горнолыжный склон покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге.

Желающие могут подняться на канатной дороге и посмотреть на зимнюю красоту гор с высоты более 3000 м.

Также можете полетать на параплане и ощутить чувство невесомости над снежными склонами.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160