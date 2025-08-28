Программа тура по дням
Прибытие. Трансфер в Домбай
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод до 13:00.
Трансфер до Домбая, прибытие в 17:00.
Ужин в 19:00.
Знакомство с командой.
Свободное время и отдых.
Сентинский храм
Завтрак в 09:00.
В 10:00 поездка на джипах к Сентинский храму 10 века (христианский храм, построенный Византийскими зодчими для Аланского государства).
После мы посетим смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет.
Активность займет 4 часа.
Далее свободное время.
Свободный день
В этот свободный день вы можете отдохнуть сам самостоятельно на горнолыжном курорте Домбай.
Отправится на горнолыжный склон покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге.
Желающие могут подняться на канатной дороге и посмотреть на зимнюю красоту гор с высоты более 3000 м.
Также можете полетать на параплане и ощутить чувство невесомости над снежными склонами.
Конная прогулка по заснеженным лесам Теберды, термальные источники. Отъезд
Завтрак в 09:00.
Выезд из гостиницы в 10:00.
В 10:30 конная прогулка по заснеженным лесам Теберды.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
По пути посетим горячие источники «Жемчужина Кавказа», где вы можете искупаться в бассейне с температурой 39С под открытым небом.
Прибытие в Минеральные Воды в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Если вы путешествуете в одиночку и подселение не находится, тогда необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|«Белые ночи»
|48 000
|23 000
Варианты проживания
Белые ночи
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.
Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.
В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в рамках тура
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки
- Термальные источники
- Конная прогулка и поездка на джипах
- Гид, экскурсионная программа
- Медицинская страховка
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 23 000 руб
- Подъем на канатной дороге - 2 300 руб
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
- купальные принадлежности для посещения термальных источников;
- личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если вы опаздываете на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, медицинская страховка входит в стоимость тура.