Новогодний кайф в Домбае

Активный праздничный тур на горнолыжном курорте Домбай, который подарит новогоднее настроение, позволит угоститься вкуснейшими кавказскими блюдами и завлечет завораживающими пейзажами! Курорт славится горнолыжными трассами мирового уровня, проходящими по реликтовым лесам,
читать дальше

развитой инфраструктурой и потрясающими видами на горы. Мы посетим горячие источники «Жемчужина Кавказа», где искупаемся в бассейне под открытым небом.

На джипах отправимся к древнему аланскому храму на горе и совершим конную прогулку по живописным окрестностям Тебердинского заповедника.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
29
дек2
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Трансфер в Домбай

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод до 13:00.

Трансфер до Домбая, прибытие в 17:00.

Ужин в 19:00.

Знакомство с командой.

Свободное время и отдых.

2 день

Сентинский храм

Завтрак в 09:00.

В 10:00 поездка на джипах к Сентинский храму 10 века (христианский храм, построенный Византийскими зодчими для Аланского государства).

После мы посетим смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет.

Активность займет 4 часа.

Далее свободное время.

3 день

Свободный день

В этот свободный день вы можете отдохнуть сам самостоятельно на горнолыжном курорте Домбай.

Отправится на горнолыжный склон покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге.

Желающие могут подняться на канатной дороге и посмотреть на зимнюю красоту гор с высоты более 3000 м.

Также можете полетать на параплане и ощутить чувство невесомости над снежными склонами.

4 день

Конная прогулка по заснеженным лесам Теберды, термальные источники. Отъезд

Завтрак в 09:00.

Выезд из гостиницы в 10:00.

В 10:30 конная прогулка по заснеженным лесам Теберды.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

По пути посетим горячие источники «Жемчужина Кавказа», где вы можете искупаться в бассейне с температурой 39С под открытым небом.

Прибытие в Минеральные Воды в 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Если вы путешествуете в одиночку и подселение не находится, тогда необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
«Белые ночи» 48 00023 000

Варианты проживания

Белые ночи

3 ночи

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.

Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.

В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.

Белые ночиБелые ночиБелые ночиБелые ночиБелые ночиБелые ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в рамках тура
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки
  • Термальные источники
  • Конная прогулка и поездка на джипах
  • Гид, экскурсионная программа
  • Медицинская страховка
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 23 000 руб
  • Подъем на канатной дороге - 2 300 руб
  • Баня
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
  • купальные принадлежности для посещения термальных источников;
  • личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если вы опаздываете на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, медицинская страховка входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

