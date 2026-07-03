Описание тура
Поход на Загедан проходит на Кавказе, по территории Карачаево-Черкесии. Мы рекомендуем его для тех, кто ищет туры «с изюминкой»! Эти места еще не сильно изучены туристами, здесь не встретишь матрасников.
На западе от горного края Архыз находится Загеданский хребет. Здесь, в горных ущельях, скрываются дивной красоты озера: живописное Двуозерье и Пятиозерье. Маршрут предполагает передвижение с рюкзаком и радиальные выходы налегке на высотах 1900-2900 м, ночёвки в палатках и автономный туристический быт.
Программа тура по дням
Прибытие. Трансфер в Архыз
07:00 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт).
Весь первый день проведём в пути.
Из Минеральных Вод на комфортном трансфере переедем в посёлок Архыз, где пересядем на транспорт повышенной проходимости до села Загедан.
Отсюда пройдем пешком до первой стоянки.
Установим наш лагерь и приготовим первый ужин.
Обсудим план и поделим по рюкзакам продукты и снаряжение.
В первый день сразу стоит одеться с учётом пешего перехода, включая обувь.
Активная часть: 2 км пешком, перепад высот 1300-1600 м.
Переход к Урупским озёрам
Наш первый переход с рюкзаком и сразу не самый простой.
Покинув зону леса, большую часть маршрута пройдём в зоне душистых альпийских лугов.
Чем выше поднимаемся, тем шире раскрывается панорама за нашей спиной: внизу долина реки Большая Лаба, на горизонте Главный Кавказский хребет.
К вечеру войдём в цирк под скалистой вершиной Загедана, где располагается комплекс из двух больших озёр: Надежды и Зеркало.
Очень часто во второй половине дня эти места находятся под плотным покровом облаков, хорошо, что у нас достаточно времени дождаться видов, а пока ставим лагерь.
Активная часть: 8 км пешком, перепад высот 1600-2850-2600 м.
Днёвка. Радиальный выход на озеро Переломное
Непростой переход вчерашнего дня будет вознаграждён не только отдыхом, но и грандиозными пейзажами.
Без спешки наслаждаемся утром, изучаем окружающий мир.
После завтрака сходим налегке к озеру Переломное, а заодно выберем место с красивым видом, откуда будем смотреть закат.
Активная часть: 4 км пешком, перепад высот 2600-2500-2600 м (налегке).
Переход в Ацгарское Пятиозерье
Настало время сменить место жительства.
Переносим лагерь из-под горы Загедан в тёплую долину реки Ацгара.
Наш путь лежит по водоразделу рек Уруп и Загеданка, а это значит, что у нас все шансы налюбоваться круговой панорамой цветущих долин, увенчанной знаковыми Архызскими вершинами.
Спустившись с Загеданского перевала, выбираем свой личный пляж на берегу одного из озёр и ставим лагерь.
Активная часть: 9 км пешком, перепад высот 2600-2850-2500 м.
Днёвка. Радиальный выход в цирк Загеданских озёр
Расположение нашего лагеря даёт нам множество возможностей для радиалок.
Устроим себе видовую прогулку вокруг нашей долины с выходом на перевал Загеданских озёр и спуском в горный цирк под горой Шхуанта — Загеданское Двухозерье.
Постараемся вернуться не поздно, чтобы оставить немного солнечного времени на купание в самых тёплых озёрах Загеданского массива.
Активная часть: 6-8 км пешком, перепад высот 2500-2720-2600-2720-2500 м.
Переход к истокам реки Архыз
Покидаем наш солнечный пляж и отправляемся вниз по живописной долине реки Ацгары к одноимённому перевалу, за которым расположена маленькая группа озёр в истоках реки Архыз.
Устроим последнюю ночёвку на пути в цивилизацию в этом камерном уголке.
Активная часть: 10 км пешком, перепад высот 2500-2050-2750-2650 м.
Завершающие километры нашего маршрута. Отъезд
Собираем лагерь и выходим на грунтовую дорогу в долине р. Архыз, по которой пройдём завершающие километры нашего маршрута.
В месте, где грунтовка пересекается с асфальтом, нас встретит комфортный трансфер и отправимся в Минеральные Воды.
Активная часть: 8 км пешком, перепад высот 2650-1850 м.
19:00-20:00 Возвращение в Минеральные Воды.
Проживание
Тур предполагает проживание в палатке.
Стоимость тура на 1 человека — 53 500 руб.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд из Минеральных Вод к началу пешей части маршрута и обратно
- 3-разовое питание на маршруте (1-7 дни), кроме: завтрака и обеда в 1-ый и ужина в 7-ой дни тура
- Прокат группового снаряжения (котлы, газовые горелки, тент)
- Прокат спутникового телефона (только для экстренной связи)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: завтрак и обед в 1-ый и ужин в 7-ой дни тура
- Личное снаряжение: палатка, спальник, коврик, рюкзак, треккинговые палки
- Страховка (рекомендуется оформить на период мероприятия страховку с расширением «активный отдых и экстрим: треккинг»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- высокие треккинговые ботинки (разношенные);
- закрытая обувь для лагеря (кроксы / калоши / лёгкие кроссовки);
- носки для лагеря и сна 2 пары (одни тёплые, вторые повседневные);
- треккинговые штаны (синтетические без утепления);
- нижнее белье;
- синтетическая футболка с длинным рукавом;
- синтетическая футболка с коротким рукавом;
- флисовая кофта;
- ветровка без утепления или мембранная куртка;
- тонкий пуховик или пуховый жилет;
- бафф;
- тонкая шапка;
- кепка или панама;
- тонкие перчатки;
- тонкое термобельё;
- солнечные очки;
- одежда для сна (если нужно);
Снаряжение:
- рюкзак (для нашего мероприятия подойдёт туристический рюкзак с жёсткой спинкой и поясным ремнём на 70-80 литров);
- палатка (или место в палатке);
- спальный мешок (комфорт лимит -5°);
- коврик (пенка / надувашка / самонадувашка);
- треккинговые палки;
Для еды:
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- ёмкость для воды на маршруте объёмом не менее 1 л;
Аптечка:
- хороший эластичный бинт 1,5-2м;
- лекарства от распространённых расстройств, которыми пользуетесь в обычной жизни (голова, живот, температура, аллергия);
- лекарства, которые принимаете по назначенью врача;
Косметичка:
- крем от солнца;
- гигиеническая помада (лучше с spf);
- щётка и паста;
- полотенце (лучше быстросохнущее);
- туалетная бумага;
- влажная туалетная бумага;
- несколько пакетиков для личного мусора;
Электроника:
- налобный фонарь + запасные батарейки;
- телефон;
Документы и деньги:
- паспорт / свидетельство о рождении (оригинал);
- наличные на несколько приёмов пищи в кафе.
Кто будет готовить?
Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
Может ли программа измениться?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут похода может быть изменен.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: день 1 – до 11:00; день 2-6 - связи нет; день 7 – после 15:00.