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Поход на Кавказ. Загеданские озера

Экскурсионный тур «Поход на Кавказ. Загеданские озера» на 7 дней
Поход на Кавказ. Загеданские озераФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход на Кавказ. Загеданские озераФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход на Кавказ. Загеданские озераФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Поход на Загедан проходит на Кавказе, по территории Карачаево-Черкесии. Мы рекомендуем его для тех, кто ищет туры «с изюминкой»! Эти места еще не сильно изучены туристами, здесь не встретишь матрасников.

На западе от горного края Архыз находится Загеданский хребет. Здесь, в горных ущельях, скрываются дивной красоты озера: живописное Двуозерье и Пятиозерье. Маршрут предполагает передвижение с рюкзаком и радиальные выходы налегке на высотах 1900-2900 м, ночёвки в палатках и автономный туристический быт.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Трансфер в Архыз

07:00 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт).

Весь первый день проведём в пути.

Из Минеральных Вод на комфортном трансфере переедем в посёлок Архыз, где пересядем на транспорт повышенной проходимости до села Загедан.

Отсюда пройдем пешком до первой стоянки.

Установим наш лагерь и приготовим первый ужин.

Обсудим план и поделим по рюкзакам продукты и снаряжение.

В первый день сразу стоит одеться с учётом пешего перехода, включая обувь.

Активная часть: 2 км пешком, перепад высот 1300-1600 м.

Прибытие. Трансфер в АрхызПрибытие. Трансфер в АрхызПрибытие. Трансфер в АрхызПрибытие. Трансфер в Архыз
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переход к Урупским озёрам

Наш первый переход с рюкзаком и сразу не самый простой.

Покинув зону леса, большую часть маршрута пройдём в зоне душистых альпийских лугов.

Чем выше поднимаемся, тем шире раскрывается панорама за нашей спиной: внизу долина реки Большая Лаба, на горизонте Главный Кавказский хребет.

К вечеру войдём в цирк под скалистой вершиной Загедана, где располагается комплекс из двух больших озёр: Надежды и Зеркало.

Очень часто во второй половине дня эти места находятся под плотным покровом облаков, хорошо, что у нас достаточно времени дождаться видов, а пока ставим лагерь.

Активная часть: 8 км пешком, перепад высот 1600-2850-2600 м.

Переход к Урупским озёрамПереход к Урупским озёрамПереход к Урупским озёрамПереход к Урупским озёрам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Днёвка. Радиальный выход на озеро Переломное

Непростой переход вчерашнего дня будет вознаграждён не только отдыхом, но и грандиозными пейзажами.

Без спешки наслаждаемся утром, изучаем окружающий мир.

После завтрака сходим налегке к озеру Переломное, а заодно выберем место с красивым видом, откуда будем смотреть закат.

Активная часть: 4 км пешком, перепад высот 2600-2500-2600 м (налегке).

Днёвка. Радиальный выход на озеро ПереломноеДнёвка. Радиальный выход на озеро ПереломноеДнёвка. Радиальный выход на озеро ПереломноеДнёвка. Радиальный выход на озеро Переломное
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Переход в Ацгарское Пятиозерье

Настало время сменить место жительства.

Переносим лагерь из-под горы Загедан в тёплую долину реки Ацгара.

Наш путь лежит по водоразделу рек Уруп и Загеданка, а это значит, что у нас все шансы налюбоваться круговой панорамой цветущих долин, увенчанной знаковыми Архызскими вершинами.

Спустившись с Загеданского перевала, выбираем свой личный пляж на берегу одного из озёр и ставим лагерь.

Активная часть: 9 км пешком, перепад высот 2600-2850-2500 м.

Переход в Ацгарское ПятиозерьеПереход в Ацгарское ПятиозерьеПереход в Ацгарское ПятиозерьеПереход в Ацгарское Пятиозерье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Днёвка. Радиальный выход в цирк Загеданских озёр

Расположение нашего лагеря даёт нам множество возможностей для радиалок.

Устроим себе видовую прогулку вокруг нашей долины с выходом на перевал Загеданских озёр и спуском в горный цирк под горой Шхуанта — Загеданское Двухозерье.

Постараемся вернуться не поздно, чтобы оставить немного солнечного времени на купание в самых тёплых озёрах Загеданского массива.

Активная часть: 6-8 км пешком, перепад высот 2500-2720-2600-2720-2500 м.

Днёвка. Радиальный выход в цирк Загеданских озёрДнёвка. Радиальный выход в цирк Загеданских озёрДнёвка. Радиальный выход в цирк Загеданских озёрДнёвка. Радиальный выход в цирк Загеданских озёр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Переход к истокам реки Архыз

Покидаем наш солнечный пляж и отправляемся вниз по живописной долине реки Ацгары к одноимённому перевалу, за которым расположена маленькая группа озёр в истоках реки Архыз.

Устроим последнюю ночёвку на пути в цивилизацию в этом камерном уголке.

Активная часть: 10 км пешком, перепад высот 2500-2050-2750-2650 м.

Переход к истокам реки АрхызПереход к истокам реки АрхызПереход к истокам реки АрхызПереход к истокам реки Архыз
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Завершающие километры нашего маршрута. Отъезд

Собираем лагерь и выходим на грунтовую дорогу в долине р. Архыз, по которой пройдём завершающие километры нашего маршрута.

В месте, где грунтовка пересекается с асфальтом, нас встретит комфортный трансфер и отправимся в Минеральные Воды.

Активная часть: 8 км пешком, перепад высот 2650-1850 м.

19:00-20:00 Возвращение в Минеральные Воды.

Проживание

Тур предполагает проживание в палатке.

Стоимость тура на 1 человека — 53 500 руб.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей
ПалаткаПалатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд из Минеральных Вод к началу пешей части маршрута и обратно
  • 3-разовое питание на маршруте (1-7 дни), кроме: завтрака и обеда в 1-ый и ужина в 7-ой дни тура
  • Прокат группового снаряжения (котлы, газовые горелки, тент)
  • Прокат спутникового телефона (только для экстренной связи)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: завтрак и обед в 1-ый и ужин в 7-ой дни тура
  • Личное снаряжение: палатка, спальник, коврик, рюкзак, треккинговые палки
  • Страховка (рекомендуется оформить на период мероприятия страховку с расширением «активный отдых и экстрим: треккинг»)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • высокие треккинговые ботинки (разношенные);
  • закрытая обувь для лагеря (кроксы / калоши / лёгкие кроссовки);
  • носки для лагеря и сна 2 пары (одни тёплые, вторые повседневные);
  • треккинговые штаны (синтетические без утепления);
  • нижнее белье;
  • синтетическая футболка с длинным рукавом;
  • синтетическая футболка с коротким рукавом;
  • флисовая кофта;
  • ветровка без утепления или мембранная куртка;
  • тонкий пуховик или пуховый жилет;
  • бафф;
  • тонкая шапка;
  • кепка или панама;
  • тонкие перчатки;
  • тонкое термобельё;
  • солнечные очки;
  • одежда для сна (если нужно);

Снаряжение:

  • рюкзак (для нашего мероприятия подойдёт туристический рюкзак с жёсткой спинкой и поясным ремнём на 70-80 литров);
  • палатка (или место в палатке);
  • спальный мешок (комфорт лимит -5°);
  • коврик (пенка / надувашка / самонадувашка);
  • треккинговые палки;

Для еды:

  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • ёмкость для воды на маршруте объёмом не менее 1 л;

Аптечка:

  • хороший эластичный бинт 1,5-2м;
  • лекарства от распространённых расстройств, которыми пользуетесь в обычной жизни (голова, живот, температура, аллергия);
  • лекарства, которые принимаете по назначенью врача;

Косметичка:

  • крем от солнца;
  • гигиеническая помада (лучше с spf);
  • щётка и паста;
  • полотенце (лучше быстросохнущее);
  • туалетная бумага;
  • влажная туалетная бумага;
  • несколько пакетиков для личного мусора;

Электроника:

  • налобный фонарь + запасные батарейки;
  • телефон;

Документы и деньги:

  • паспорт / свидетельство о рождении (оригинал);
  • наличные на несколько приёмов пищи в кафе.
Кто будет готовить?

Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.

Может ли программа измениться?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут похода может быть изменен.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту: день 1 – до 11:00; день 2-6 - связи нет; день 7 – после 15:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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