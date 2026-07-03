Поход на Загедан проходит на Кавказе, по территории Карачаево-Черкесии. Мы рекомендуем его для тех, кто ищет туры «с изюминкой»! Эти места еще не сильно изучены туристами, здесь не встретишь матрасников.

На западе от горного края Архыз находится Загеданский хребет. Здесь, в горных ущельях, скрываются дивной красоты озера: живописное Двуозерье и Пятиозерье. Маршрут предполагает передвижение с рюкзаком и радиальные выходы налегке на высотах 1900-2900 м, ночёвки в палатках и автономный туристический быт.