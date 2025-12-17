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Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра

Погулять среди нетронутой природы, полюбоваться вершинами Кавказа и озёрами Кара-Кёль и Туманлы-Кёль
Вы увидите самые запоминающиеся локации Домбая и Западного Кавказа. Мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара и окажемся среди панорам Кавказского хребта.

Пройдёмся по Военно-Сухумской дороге, полюбуемся таинственным озером Туманлы-Кёль в Гоначхирском ущелье
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и насладимся единением с природой в Тебердинском заповеднике с альпийскими лугами и дикой фауной.

Вы окажетесь на легендарном перевале Гум-Баши с видами на двуглавый Эльбрус, заглянете в Сырные пещеры, подниметесь к Шоанинскому храму — одному из древнейших в России.

Пройдётесь по подвесному в окружении живописных пейзажей и в завершение остановимся у озера Кара-Кёль с тёмной водой. Каждый день — новый ландшафт и новая история.

5
1 отзыв
Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра
Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра
Своей компанией по Домбаю: Тебердинский заповедник, горы, пещеры, озёра

Описание тура

Организационные детали

Проводится на русском или английском языке.
Рекомендуется тёплая одежда и солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в горы и первые панорамы Домбая

Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод и отправимся в сторону Домбая. По пути сделаем остановку на обед, а также заедем на обзорные площадки, чтобы полюбоваться горными пейзажами и настроиться на предстоящие дни среди Кавказских вершин.

Дорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы ДомбаяДорога в горы и первые панорамы Домбая
2 день

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедник

Утром мы поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Подъём, прогулка на высоте и спуск займут около 1-1,5 часов с учётом очередей. Около 11:00–12:00 отправимся в живописное Гоначхирское ущелье, где находится знаменитое озеро Туманлы-Кёль. Ущелье сформировано рекой, которая на протяжении тысячелетий прорезала скалы. Эти места были заселены с древности, о чём свидетельствуют археологические находки. Через ущелье проходит Военно-Сухумская дорога — в советский период она входила в популярный туристический маршрут.

Далее посетим Тебердинский заповедник. Его высшая точка, гора Домбай-Ульген, является самой высокой вершиной Западного Кавказа. Заповедник знаменит обширными альпийскими и субальпийскими лугами. Здесь обитает множество животных, в том числе виды, занесённые в Красную книгу, активно восстанавливается популяция зубра, находится более 150 озёр, а ущелья служат важными миграционными коридорами для перелётных птиц.

Прогулка по территории заповедника займёт около 1-1,5 часов. После мы пообедаем, при желании приобретём сувениры.

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедникМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедник
3 день

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-Кёль

Ранним утром, около 7:00, поедем к перевалу Гум-Баши. В прошлом по этим местам проходили торговые караваны, а сегодня это один из самых красивых высокогорных перевалов России. На смотровых площадках нам откроются панорамные виды на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус. Мы сможем прогуляться и перекусить, выпив горячий чай, айран и попробовав хычины.

Затем мы отправимся в пещеру Сквозняк, также известную как Сырная пещера. Она представляет собой систему узких коридоров, сформированных в песчанике. По внешнему виду стены действительно напоминают пористый сыр. Эти углубления образовались в результате выветривания под воздействием ветра, дождя и снега.

Далее поднимемся к Шоанинскому храму с тысячелетней историей, расположенному на вершине горы Шоана в окрестностях Карачаевска, над селом имени Коста Хетагурова. Храм был построен аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших храмов на территории России. Также пройдёмся по подвесному мосту.

После поедем обратно, сделав остановку у горного озера Кара-Кёль. Его название с карачаевского языка переводится как «Чёрное озеро» — из-за тёмного оттенка воды, обусловленного высоким содержанием органических веществ. Здесь мы сможем перекусить.

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-КёльПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-КёльПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-КёльПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-КёльПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-КёльПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-КёльПеревал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-Кёль
4 день

Возвращение в Минеральные Воды

После завтрака отправимся обратно в Минеральные Воды. По дороге вновь остановимся у горного озера Кара-Кёль. Финиш — аэропорт или железнодорожный вокзал Минеральных Вод.

Возвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные Воды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение
  • Входные билеты и экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание
  • Проживание
  • Подъёмники и экологические сборы
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 11:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы семейная пара Пётр и Юлия, живем в Ессентуках и организуем небольшие путешествия в самые интересные места на Кавказе. У нас есть две машины, безграничная любовь к горам и желание показывать
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людям настоящий Кавказ — не протоптанный миллионами туристов, а живой и бесконечно манящий. Мы берём небольшую компанию и отправляемся в приключение, где можно почувствовать себя первооткрывателем, молча смотреть на закат, пить вкусный чай с видом на горы и разговаривать о важном. Наша философия проста: Кавказ нужно пережить, а не просто посмотреть. И мы хотим стать вашими проводниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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От лица нашей компании друзья попросили поделиться впечатлениями от этого путешествия! Сразу после прибытия в Минеральные Воды почувствовала неповторимую кавказскую атмосферу. Поездка до Домбая просто захватывала дух. На маршруте часто
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останавливались на смотровых площадках, и никто никуда не спешил. Гиды здорово рассказывали про каждое место с исторической и географической стороны, приправляя рассказы забавными байками и легендами. Проезд к Гум-Баши можно смело назвать одним из лучших в России — открылся вид на предгорья, Эльбрус, плато и необычные Сырные пещеры, которых раньше не приходилось видеть. Тебердинский заповедник удивил своими размерами и заботливым отношением к животным — кажется, они чувствуют себя как дома в просторных и почти естественных вольерах.

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