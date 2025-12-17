Проводится на русском или английском языке. Рекомендуется тёплая одежда и солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
1 день
Дорога в горы и первые панорамы Домбая
Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод и отправимся в сторону Домбая. По пути сделаем остановку на обед, а также заедем на обзорные площадки, чтобы полюбоваться горными пейзажами и настроиться на предстоящие дни среди Кавказских вершин.
2 день
Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье и Тебердинский заповедник
Утром мы поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Подъём, прогулка на высоте и спуск займут около 1-1,5 часов с учётом очередей. Около 11:00–12:00 отправимся в живописное Гоначхирское ущелье, где находится знаменитое озеро Туманлы-Кёль. Ущелье сформировано рекой, которая на протяжении тысячелетий прорезала скалы. Эти места были заселены с древности, о чём свидетельствуют археологические находки. Через ущелье проходит Военно-Сухумская дорога — в советский период она входила в популярный туристический маршрут.
Далее посетим Тебердинский заповедник. Его высшая точка, гора Домбай-Ульген, является самой высокой вершиной Западного Кавказа. Заповедник знаменит обширными альпийскими и субальпийскими лугами. Здесь обитает множество животных, в том числе виды, занесённые в Красную книгу, активно восстанавливается популяция зубра, находится более 150 озёр, а ущелья служат важными миграционными коридорами для перелётных птиц.
Прогулка по территории заповедника займёт около 1-1,5 часов. После мы пообедаем, при желании приобретём сувениры.
3 день
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-Кёль
Ранним утром, около 7:00, поедем к перевалу Гум-Баши. В прошлом по этим местам проходили торговые караваны, а сегодня это один из самых красивых высокогорных перевалов России. На смотровых площадках нам откроются панорамные виды на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус. Мы сможем прогуляться и перекусить, выпив горячий чай, айран и попробовав хычины.
Затем мы отправимся в пещеру Сквозняк, также известную как Сырная пещера. Она представляет собой систему узких коридоров, сформированных в песчанике. По внешнему виду стены действительно напоминают пористый сыр. Эти углубления образовались в результате выветривания под воздействием ветра, дождя и снега.
Далее поднимемся к Шоанинскому храму с тысячелетней историей, расположенному на вершине горы Шоана в окрестностях Карачаевска, над селом имени Коста Хетагурова. Храм был построен аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших храмов на территории России. Также пройдёмся по подвесному мосту.
После поедем обратно, сделав остановку у горного озера Кара-Кёль. Его название с карачаевского языка переводится как «Чёрное озеро» — из-за тёмного оттенка воды, обусловленного высоким содержанием органических веществ. Здесь мы сможем перекусить.
4 день
Возвращение в Минеральные Воды
После завтрака отправимся обратно в Минеральные Воды. По дороге вновь остановимся у горного озера Кара-Кёль. Финиш — аэропорт или железнодорожный вокзал Минеральных Вод.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по программе
Сопровождение
Входные билеты и экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
Питание
Проживание
Подъёмники и экологические сборы
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 11:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы семейная пара Пётр и Юлия, живем в Ессентуках и организуем небольшие путешествия в самые интересные места на Кавказе.
У нас есть две машины, безграничная любовь к горам и желание показывать читать дальшеуменьшить
людям настоящий Кавказ — не протоптанный миллионами туристов, а живой и бесконечно манящий.
Мы берём небольшую компанию и отправляемся в приключение, где можно почувствовать себя первооткрывателем, молча смотреть на закат, пить вкусный чай с видом на горы и разговаривать о важном.
Наша философия проста: Кавказ нужно пережить, а не просто посмотреть. И мы хотим стать вашими проводниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
От лица нашей компании друзья попросили поделиться впечатлениями от этого путешествия! Сразу после прибытия в Минеральные Воды почувствовала неповторимую кавказскую атмосферу. Поездка до Домбая просто захватывала дух. На маршруте часто читать дальшеуменьшить
останавливались на смотровых площадках, и никто никуда не спешил. Гиды здорово рассказывали про каждое место с исторической и географической стороны, приправляя рассказы забавными байками и легендами. Проезд к Гум-Баши можно смело назвать одним из лучших в России — открылся вид на предгорья, Эльбрус, плато и необычные Сырные пещеры, которых раньше не приходилось видеть. Тебердинский заповедник удивил своими размерами и заботливым отношением к животным — кажется, они чувствуют себя как дома в просторных и почти естественных вольерах.
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