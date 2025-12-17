Утром мы поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Подъём, прогулка на высоте и спуск займут около 1-1,5 часов с учётом очередей. Около 11:00–12:00 отправимся в живописное Гоначхирское ущелье, где находится знаменитое озеро Туманлы-Кёль. Ущелье сформировано рекой, которая на протяжении тысячелетий прорезала скалы. Эти места были заселены с древности, о чём свидетельствуют археологические находки. Через ущелье проходит Военно-Сухумская дорога — в советский период она входила в популярный туристический маршрут.

Далее посетим Тебердинский заповедник. Его высшая точка, гора Домбай-Ульген, является самой высокой вершиной Западного Кавказа. Заповедник знаменит обширными альпийскими и субальпийскими лугами. Здесь обитает множество животных, в том числе виды, занесённые в Красную книгу, активно восстанавливается популяция зубра, находится более 150 озёр, а ущелья служат важными миграционными коридорами для перелётных птиц.

Прогулка по территории заповедника займёт около 1-1,5 часов. После мы пообедаем, при желании приобретём сувениры.