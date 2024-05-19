Описание

Даты поездок на 2024 г. (7 дней): Апрель: 21-27 апреля 28 апреля - 04 мая Май: 05-11 мая 12-18 мая 19-25 мая 26 мая - 01 июня Июнь: 02-08 июня 09-15 июня 16-22 июня 23-29 июня 30 июня - 06 июля Июль: 07-13 июля 14-20 июля 21-27 июля 28 июля - 03 августа Август: 04-10 августа 11-17 августа 18-24 августа 25-31 августа Сентябрь: 01-07 сентября 08-14 сентября 15-21 сентября 22-28 сентября 29 сентября - 05 октября Октябрь: 06-12 октября 13-19 октября 20-26 октября 27 октября - 02 ноября Ноябрь: 03-09 ноября Нитка маршрута: г. Минеральные Воды — термальные источники «Гедуко» — ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол — канатная дорога на гору Чегет — ущелье Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик, водопад — водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус — водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол» — Поляна нарзанов — г. Минеральные Воды. Программа тура: День 1. Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье До 11:00 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Схема проезда в г. Минеральные Воды. Наша сегодняшняя цель — Баксанское ущелье. Но впереди целый день, поэтому по пути едем смотреть на местные достопримечательности! Термальные источники «Гедуко». Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров. Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус. Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице. День 2. Ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол Продолжаем наше знакомство с Приэльбрусьем, сегодня идем гулять в ущелье Терскол! Тропинка бежит вдоль реки, справа и слева — великолепный сосновый лес. Впереди уже виднеется ледник Терскол, который плавно сползает с отрога Эльбруса. Длина этого ледника 7 км! В солнечный день ледник сверкает, искрится и радует наш глаз своими изумрудными пиками. А если обернуться назад — мы увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерочка». Несколько раз по мостикам перейдем реку и вскоре выйдем к водопаду Терскол. Водопад очень шумный, живописный, полноводный! Украшением этих мест являются потрясающая базальтовая стена, по которой стекает сам водопад. Активная часть прохождения по маршруту: 10,4 км, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность маршрута 6 часов. День 3. Канатная дорога на гору Чегет и озеро Донгузорун В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше! По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака Приэльбрусья! Мы проедем две очереди и окажемся на высоте 3000 м. Перед нами, как на ладони, Главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи. Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны сверкает ледник «Семерка», с другой стороны – гордо возвышается главная гора Кавказа – белоснежный Эльбрус. Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память. Затем спустимся по канатной дороге на одну очередь вниз и пойдем по комфортной тропе в сторону озера Донгузорун, путь займет около 40-50 минут. Дойдя до конца маршрута, увидим во всей красе Донгузорун-кёль, которое окружают высокие горы и огромные ледники!! До 15-20 мая озеро еще может быть покрыто снегом и льдом. Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок. Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, чтобы группа смогла купить все-все-все сувениры:)))) Цены здесь – от самых высоких до весьма скромных. Торгуйтесь – и сможете дешево приобрести понравившийся сувенир. Активная часть тура: 14 км. пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2100-3045 м; продолжительность треккинга 6-7 часов. День 4. Треккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик Сегодня едем в поселок Эльбрус, где находится еще одно интересное ущелье — Ирик-Чат. В самом начале ущелья увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик. Идем дальше и выше! Тропа ведет нас за собой по сосновому лесу, мимо зарослей можжевельников, цветущих лугов и источника нарзана. Внизу остается поселок, над которым постепенно поднимаются вершины Главного Кавказского хребта. Вскоре выйдем к Песчаным замкам — любопытным останцами из желтого песчаника. Останцы гордо возвышаются над долиной, некоторые из них похожи на гигантские каменные грибы, а некоторые напоминают настоящие, сказочные замки. Оставив позади каменные грибы, поднимаемся еще выше. Зеленая долина реки Ирик расширяется и предстает перед нами во всей красе: с одной стороны видны отроги Эльбруса, с другой стороны — вершины ущелья Адыл-Су. Чуть дальше по ущелью полюбуемся на небольшой водопад, пообедаем и отправимся в обратный путь. Активная часть: 12,8 км. пешком, перепад высот 1780-2360 м, продолжительность 6-7 часов. День 5. Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус Именно этот день наши туристы всегда ждут с особым нетерпением! С утра отправляемся в путешествие на гору Эльбрус. Скипасс – это заветная путевка на Эльбрус, благодаря ему, отправляемся в самое поднебесье. Канатные дороги быстро поднимаются на высоту 3850 м. В этих местах будем долго гулять и любоваться потрясающими видами, которые открываются на Главный Кавказский хребет. Прямо перед нами красавицы-вершины Шхельда и Ушба, совсем рядом Чегет, видны вершины Грузии, знаменитая Безенгийская стена и так любимая нашими туристами гора Уллу-Тау. Виды здесь заоблачные, фотографии будут великолепные! Кстати, не забывайте подпопники, сегодня покатаемся на них по снежным горкам =))). Также по пути посетим 70-метровый водопад Азау, который находится на склоне Эльбруса. Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км. пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м, продолжительность 6-7 часов. День 6. Водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол» С самого утра идем на пик Терскол по широкой дороге, которая вьется по хвойному лесу. По пути выйдем на несколько отличных смотровых площадок и полюбуемся живописными базальтовыми скалами. Водопад «Девичьи косы» рождается из ледника Гара-Баши и падает с высоты 30 метров. Шумный, полноводный, искрящийся на солнце и сверкающий радугами – именно такой этот водопад! Смельчаки смогут даже зайти за потоки воды и постоять внутри водопада. Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие снимки здесь получаются! Идем выше! Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол». Это место интересно, прежде всего, своими панорамными видами! Мы увидим Баксанскую долину, ущелье Терскол, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса полюбуемся на Главный Кавказский хребет. Обратите внимание! Инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол» исходя из физического состояния группы. Активная часть прохождения по маршруту «Водопад Девичьи косы»: 10,2 км, перепад высот 2180-2760 м, продолжительность маршрута 4-5 часов. Активная часть прохождения по маршруту «Водопад Девичьи косы и обсерватория «Пик Терскол»: 16,6 км, перепад высот 2180-3150 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 7. Возвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов. Покидая гостеприимное Баксанское ущелье, остановимся на поляне нарзанов. Нарзан – это вода слабой минерализации, обогащенная микроэлементами. На Поляне нарзанов выходят на поверхность сразу несколько источников. В наших нарзанах очень большое содержание железа, о чем свидетельствует рыжий цвет вокруг. Берите с собой пустые бутылки, возьмем нарзан в дорогу! Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа). 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Проживание п. Терскол, гостиница «Седьмой регион». Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис. Питание Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).