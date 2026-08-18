Описание тура
Индивидуальное восхождение на Эльбрус с кислородом можно провести в любой удобный для вас день!
Это самое быстрое восхождение на Эльбрус
В обычных программах восхождения на Эльбрус акклиматизация занимает 6-7 дней, то есть постепенная адаптация организма к условиям высокогорья. Но это не требуется, если участники восхождения используют кислород во время восхождения. В этом случае участник не только не почувствует никаких признаков недостатка кислорода, но при необходимости может получать даже больше кислорода, чем он получает в обычных условиях на уровне моря. Это достигается путем регулирования скорости подачи кислорода. Поэтому с кислородом вы будете идти быстрее и легче многих тех, кто имеет акклиматизацию, но идет без кислорода.
Подниматься на Эльбрус с кислородом безопасно
Подниматься на Эльбрус не имея достаточной акклиматизации очень опасно. Но в данной программе такая опасность исключена полностью, поскольку участники дышат кислородом. Не стоит бояться того, что какой-то элемент оборудования выйдет из строя или кислород в баллоне закончится. На всякий случай у инструктора в рюкзаке будет полный комплект запасного оборудования, включая полный баллон кислорода, маску и редуктор.
- Потрясающие виды с вершины Эльбруса на главный Кавказский хребет. Всего за несколько часов Вы окажетесь на самой высокой точке Европы, России и Кавказа.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту Минеральные Воды
Индивидуальная встреча участника восхождения в аэропорту города Минеральные Воды. Трансфер в наш офис в городе Пятигорск, дорога занимает 20-25 минут. Вам необходимо прилететь в аэропорт Минеральные воды в первый день программы не позднее 8:30 утра, чтобы успеть получить все снаряжение и одежду для восхождения. Завтрак в ресторане. Знакомство с гидом, трансфер к канатной дороге в поселок Азау под горой Эльбрус. Подъем на канатной дороге до станции Гара-Баши 3900 м. Небольшой переход 200 м до высокогорного приюта Национальный Парк. Заселение в приют. Обед. Проверка и подготовка оборудования и снаряжения к восхождению. Занятие по технике хождения в кошках и самозадержания на снежном склоне при помощи ледоруба и хождения по перилам. Ужин, ранний отбой перед восхождением.
Восхождение на Эльбрус 5642 м
Просыпаемся в полночь. 1,5 часа на сборы и на то, чтобы поесть и одеться. Выходим сразу с подключенным кислородным оборудованием. На ратраке поднимаемся на высоту 4600-5100 м, зависит от состояния склона. Дальше идем пешком. То есть до вершины 5642 м. останется подняться около 600-1042 м. На протяжении всего восхождения вы будете дышать кислородом через специальную кислородную маску. При желании маску в любой момент можно снять, в том числе и на вершине — например, чтобы сфотографироваться. Кислорода в баллоне хватает на 10 часов непрерывного использования. При этом путь наверх занимает 3-6 часов (зависит от вашей физической формы), а путь вниз еще 2 часа. Для того, чтобы гарантировать вашу безопасность, у инструктора в рюкзаке будет полный запасной комплект оборудования: полный баллон кислорода 4 литра, маска и редуктор. После спуска мы отвезем вас в Пятигорск, в наш офис, где вручим вам сертификат об успешном восхождении на гору Эльбрус. Сдача прокатного снаряжения. Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная встреча в аэропорту Минеральные Воды или на вокзале города Пятигорска. Трансфер обратно в аэропорт после окончания тура
- Питание. Завтрак в гостинице Пятигорска в 1ый день программы. Обед, ужин и завтрак в высокогорном приюта на Эльбрусе
- Проживание. 1 ночь в высокогорном приюте на Эльбрусе
- Все средства безопасности, включая Gps навигаторы, спутниковый телефон, веревки, аптечка, регистрация в Мчс
- Трансфер из нашего офиса в Пятигорске к Эльбрусу и обратно
- Ратрак подъем и спуск на ратраке (или снегоходе), во время восхождения на вершину
- Услуги профессиональных инструкторов альпинизма. 1 гид на 2 участника
- Все необходимое личное снаряжение, одежда (кроме теплого термобелья, флисовой кофты, теплой шапки, флисовых перчаток, трекинговых носков)
- Индивидуальный комплект кислородного оборудования для каждого участника: полный баллон, маска и редуктор
- Запасной комплект кислородного оборудования для каждого участника: полный баллон, маска и редуктор
- Сертификат Elbrus Expert об успешном восхождении на Эльбрус, подписанный нашей компанией и Эльбрусским Псо Мчс
Что не входит в цену
- Перелет в город Минеральные Воды и обратно
- Некоторые элементы одежды кофта флисовая - из полара, толщина 200, термо белье толстое - комплект вверх + низ, носки трекинговые - 1 пара, обтягивающие, высокие и теплые, шапка подшелмник - теплая, подходит из флиса, перчатки - из полара или виндстоппера
- Если потребуется, дополнительные ночи в отеле до/после восхождения