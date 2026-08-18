Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Индивидуальное восхождение на Эльбрус с кислородом можно провести в любой удобный для вас день!

Это самое быстрое восхождение на Эльбрус

В обычных программах восхождения на Эльбрус акклиматизация занимает 6-7 дней, то есть постепенная адаптация организма к условиям высокогорья. Но это не требуется, если участники восхождения используют кислород во время восхождения. В этом случае участник не только не почувствует никаких признаков недостатка кислорода, но при необходимости может получать даже больше кислорода, чем он получает в обычных условиях на уровне моря. Это достигается путем регулирования скорости подачи кислорода. Поэтому с кислородом вы будете идти быстрее и легче многих тех, кто имеет акклиматизацию, но идет без кислорода.

Подниматься на Эльбрус с кислородом безопасно

Подниматься на Эльбрус не имея достаточной акклиматизации очень опасно. Но в данной программе такая опасность исключена полностью, поскольку участники дышат кислородом. Не стоит бояться того, что какой-то элемент оборудования выйдет из строя или кислород в баллоне закончится. На всякий случай у инструктора в рюкзаке будет полный комплект запасного оборудования, включая полный баллон кислорода, маску и редуктор.