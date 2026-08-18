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Восхождение на Эльбрус за один день с кислородом, индивидуально

Восхождение на Эльбрус за один день с кислородом с мастерами спорта по альпинизму
Восхождение на Эльбрус за один день с кислородом, индивидуальноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Восхождение на Эльбрус за один день с кислородом, индивидуальноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Восхождение на Эльбрус за один день с кислородом, индивидуальноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индивидуальное восхождение на Эльбрус с кислородом можно провести в любой удобный для вас день!
Это самое быстрое восхождение на Эльбрус

В обычных программах восхождения на Эльбрус акклиматизация занимает 6-7 дней, то есть постепенная адаптация организма к условиям высокогорья. Но это не требуется, если участники восхождения используют кислород во время восхождения. В этом случае участник не только не почувствует никаких признаков недостатка кислорода, но при необходимости может получать даже больше кислорода, чем он получает в обычных условиях на уровне моря. Это достигается путем регулирования скорости подачи кислорода. Поэтому с кислородом вы будете идти быстрее и легче многих тех, кто имеет акклиматизацию, но идет без кислорода.

Подниматься на Эльбрус с кислородом безопасно

Подниматься на Эльбрус не имея достаточной акклиматизации очень опасно. Но в данной программе такая опасность исключена полностью, поскольку участники дышат кислородом. Не стоит бояться того, что какой-то элемент оборудования выйдет из строя или кислород в баллоне закончится. На всякий случай у инструктора в рюкзаке будет полный комплект запасного оборудования, включая полный баллон кислорода, маску и редуктор.

  • Потрясающие виды с вершины Эльбруса на главный Кавказский хребет. Всего за несколько часов Вы окажетесь на самой высокой точке Европы, России и Кавказа.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту Минеральные Воды

Индивидуальная встреча участника восхождения в аэропорту города Минеральные Воды. Трансфер в наш офис в городе Пятигорск, дорога занимает 20-25 минут. Вам необходимо прилететь в аэропорт Минеральные воды в первый день программы не позднее 8:30 утра, чтобы успеть получить все снаряжение и одежду для восхождения. Завтрак в ресторане. Знакомство с гидом, трансфер к канатной дороге в поселок Азау под горой Эльбрус. Подъем на канатной дороге до станции Гара-Баши 3900 м. Небольшой переход 200 м до высокогорного приюта Национальный Парк. Заселение в приют. Обед. Проверка и подготовка оборудования и снаряжения к восхождению. Занятие по технике хождения в кошках и самозадержания на снежном склоне при помощи ледоруба и хождения по перилам. Ужин, ранний отбой перед восхождением.

Встреча в аэропорту Минеральные ВодыВстреча в аэропорту Минеральные ВодыВстреча в аэропорту Минеральные Воды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Восхождение на Эльбрус 5642 м

Просыпаемся в полночь. 1,5 часа на сборы и на то, чтобы поесть и одеться. Выходим сразу с подключенным кислородным оборудованием. На ратраке поднимаемся на высоту 4600-5100 м, зависит от состояния склона. Дальше идем пешком. То есть до вершины 5642 м. останется подняться около 600-1042 м. На протяжении всего восхождения вы будете дышать кислородом через специальную кислородную маску. При желании маску в любой момент можно снять, в том числе и на вершине — например, чтобы сфотографироваться. Кислорода в баллоне хватает на 10 часов непрерывного использования. При этом путь наверх занимает 3-6 часов (зависит от вашей физической формы), а путь вниз еще 2 часа. Для того, чтобы гарантировать вашу безопасность, у инструктора в рюкзаке будет полный запасной комплект оборудования: полный баллон кислорода 4 литра, маска и редуктор. После спуска мы отвезем вас в Пятигорск, в наш офис, где вручим вам сертификат об успешном восхождении на гору Эльбрус. Сдача прокатного снаряжения. Трансфер в аэропорт.

Восхождение на Эльбрус 5642 мВосхождение на Эльбрус 5642 мВосхождение на Эльбрус 5642 м
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальная встреча в аэропорту Минеральные Воды или на вокзале города Пятигорска. Трансфер обратно в аэропорт после окончания тура
  • Питание. Завтрак в гостинице Пятигорска в 1ый день программы. Обед, ужин и завтрак в высокогорном приюта на Эльбрусе
  • Проживание. 1 ночь в высокогорном приюте на Эльбрусе
  • Все средства безопасности, включая Gps навигаторы, спутниковый телефон, веревки, аптечка, регистрация в Мчс
  • Трансфер из нашего офиса в Пятигорске к Эльбрусу и обратно
  • Ратрак подъем и спуск на ратраке (или снегоходе), во время восхождения на вершину
  • Услуги профессиональных инструкторов альпинизма. 1 гид на 2 участника
  • Все необходимое личное снаряжение, одежда (кроме теплого термобелья, флисовой кофты, теплой шапки, флисовых перчаток, трекинговых носков)
  • Индивидуальный комплект кислородного оборудования для каждого участника: полный баллон, маска и редуктор
  • Запасной комплект кислородного оборудования для каждого участника: полный баллон, маска и редуктор
  • Сертификат Elbrus Expert об успешном восхождении на Эльбрус, подписанный нашей компанией и Эльбрусским Псо Мчс
Что не входит в цену
  • Перелет в город Минеральные Воды и обратно
  • Некоторые элементы одежды кофта флисовая - из полара, толщина 200, термо белье толстое - комплект вверх + низ, носки трекинговые - 1 пара, обтягивающие, высокие и теплые, шапка подшелмник - теплая, подходит из флиса, перчатки - из полара или виндстоппера
  • Если потребуется, дополнительные ночи в отеле до/после восхождения
Визы
Если Вы иностранный гражданин, возможно, Вам потребуется получить Российскую визу. Она оформляется в Российском консульстве в течение 10 дней. Мы подготовим для Вас туристическое приглашение, которое Вы предоставите в Российском консульстве. Все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны заполнить форму, размещенную здесь: ссылка com/p73p7c8d
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организация восхождений и трекингов по всему миру с 2020 года. Программы в расписание: Восхождение на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Казбек, Арарат, Непал, Ликийская тропа, Приэльбрусье, Страны Азии. Программы туров для людей разного
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уровня физической подготовки. Мы организуем походы различной сложности, восхождения, поездки в горы с проживанием в гостинице или в палатках, настоящие походы. С каждым годом постоянно расширяем нашу географию туров, новые эксклюзивные заграничные направления в нашем календаре. Групповые, корпоративные, индивидуальные туры. Эксклюзивные комфортные и бюджетные программы. Обучение альпинизму. Наши путешествия — это оптимальное соотношение цены и качества. Наши гиды являются официальными инструкторами по альпинизму, имеют звания мастерами спорта, КМС и чемпионами России по альпинизму. Мы проводим регулярные собеседовании я и консультации по качеству работы с клиентами. Используем максимальные средства и меры безопасности: экстренное кислородное оборудование, спутниковая связь со штатным врачом, рации, спутниковый навигатор, аптечка со всем необходимым, пульсоксиметр, тонометр, регистрация группы в спасательных службах, альпинистское страхование с вертолётной эвакуацией.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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