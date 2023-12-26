Подъем на Эльбрус с Севера: технически несложное восхождение для новичков
Восхождение на Эльбрус с Севера технически несложное и подходит даже для новичков, людей впервые приезжающих совершить подъём на Эльбрус.
Тур отличается тем, что большие расстояния надо проходить самостоятельно, нет канатной дороги и другой техники. За восхождение мы выдаем сертификаты и номерные значки, учреждённые ФАР.
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Программа тура по дням
Встреча. Поляна Эммануэля
Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Через Кисловодск едем на внедорожнике переезжаем в урочище Джилы-Су.
Базовый лагерь располагается на поляне Эммануэля высота 2600 метров.
После организации быта можно прогуляться, набрать воды в нарзанных источниках, подружиться с сусликами.
С поляны хорошо видны обе вершины Эльбруса.
Траверс вершин Сирх и Корона
Несложное восхождение на вершину Сирх 3100 метров, затем двигаясь по гребню поднимаемся на вершину Корона.
Хорошо просматривается маршрут восхождения на Эльбрус.
Подъём проходит сначала по грунтовой дороге, затем по травянистому и осыпному склону.
Восхождение ~3 часов, спуск вниз 1-1,5 часа.
Регистрируем группу в МЧС.
Заброска снаряжения в штурмовой лагерь
В этот день предстоит сделать заброску снаряжения в лагерь на 3750, это необходимо для плавной акклиматизации, а также для того чтобы поднять на верх часть снаряжения.
Тропа сначала идёт по каньону реки, после выходим на Немецкий аэродром и Лунную поляну.
Спускаемся через удивительную долину Каменных грибов, место фантастической энергетики.
Первый подъём на 3750 занимает ~5 часов, для спуска надо 2-3 часа.
Достопримечательности Приэльбрусья
Огромные, мощные водопады, Калинов мост, Зубы Дракона — места обязательные к посещению.
Нагрузки невысокие, идём вниз на Джилы-су, купаемся в источниках.
При желании можно пообедать в кафе.
Подъём в штурмовой лагерь на 3750 метров, для восхождения на Эльбрус с Севера
Выходим в верхний лагерь на высоту 3750 метров с целью ночевки и дальнейшей акклиматизации.
Теперь нам предстоят ночёвки среди камней и снега, рядом ледник.
Перед нами огромный ледяной склон Эльбруса.
Второй подъём в штурмовой лагерь занимает ~4 часа.
Акклиматизационный выход
По леднику поднимемся до скал Ленца на высоту 4600-4800 м.
Учимся ходить в кошках по ледово-снежному склону, равномерному движению группы в связке, самозадержанию с использованием ледоруба.
Подъём 4-5 часов, спуск 3 часа.
Потрясающие виды на ледники Эльбруса лежащие внизу, предгорья и зелёные луга до самого Кисловодска — ради таких моментов мы приезжаем в горы!
День отдыха
День отдыха перед штурмом вершины.
Возможны занятия на леднике недалеко от лагеря, или прогулка вниз.
Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения.
Спать ложимся рано.
Восхождение на вершину Эльбрус Восточная 5621 метр
Выход на штурм вершины в полночь.
Далеко на севере горят огни городов КМВ, вместе с другими группами нам предстоит увидеть всплывающее над горизонтом солнце, и победив в себе усталость и неуверенность стоять на краю кратера самого высокого вулкана Европы.
Время восхождения 8-10 часов, спуск 3-4 часа.
Резервный день
Резервный день необходим для того, чтобы восхождение проходило при хорошей погоде.
Достаточно точные прогнозы гиды получают на специализированных метео-сайтах и у сотрудников МЧС.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках или приюте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- размещение в палатках (прокат палатки входит в стоимость) 36 000 руб.
- размещения в домиках приюта Лакколит на все дни тура 47 800 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов (один на 3-4 участника)
- Трансфер Минеральные Воды - поляна Эммануэля - Минеральные Воды
- Питание 3х разовое: завтрак, ужин, перекус на выходах
- Проживание в палатках на территории нацпарка (палатка своя или в прокат)
- Билеты в национальный парк Приэльбрусье
- Регистрация группы в МЧС
- Прокат снаряжения: ледоруб, кошки, страховочная система, каска
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Прокат личной экипировки, кроме включенной в стоимость
- Страховка
- Питание в кафе (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
Снаряжение походное
- Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
- Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
- Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
- Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
- Палатка (аренда 600 руб. /сутки);
Снаряжение для восхождения
- Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
- Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
- Кошки с мягким креплением (предоставляются);
- Каска (предоставляется);
- Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
- Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);
Одежда для треккинга 1-4 день
- Футболка;
- Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- Термоштаны;
- Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
- Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
- Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
- Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
- Тёплая шапка;
- Тонкие перчатки 2 пары;
- Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- Плавки или купальник;
Одежда для восхождения 5-9 день
- Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
- Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
- Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
- Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
- Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
- Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
- Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
Прочее
- Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
- Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
- Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
- Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
- Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
- Фотоаппарат;
Личная аптечка
- Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- Крем от загара (максимальной защиты);
- Витамины, лучше в шипучих таблетках;
- Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- Парацетамол;
- Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- От расстройства желудка;
- Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где организаторы встречают туристов?
Встреча происходит в городе Минеральные Воды.
Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Трансфер заберёт участников из аэропорта и ж/д вокзала.
Если вы приехали накануне, вам надо будет подъехать к одному из мест встречи самостоятельно.
Я новичок, смогу ли я подняться на Эльбрус?
Большинство людей приезжающих, чтобы подняться с нами на вершину Эльбруса, новички. И это никак не мешает им достигнуть своей цели.
С первого дня тура наши гиды будут учить участников технике ходьбы, сначала по тропам, потом по снегу и льду, мы постоянно будем рассказывать и показывать как правильно дышать, на что обращать внимание при подъёмах.
Перед штурмом вершины мы проводим тренировки по взаимодействию группы при движении в связках, учим пользоваться ледорубом, треккинговыми палками. Отрабатываем правильную технику ходьбы в кошках.
Вместе мы всё сможем!
Когда лучше подниматься на Эльбрус?
Сезон восхождений начинается в конце апреля и длится до начала октября.
Самые благоприятные месяцы для восхождений, в плане погоды - июль и август.
По красоте пейзажей впереди май и июнь, когда горы ещё искрятся снегом, а на лугах цветёт множество разнообразных цветов.
Последний десяток лет, начало осени стабильная и тёплая, по сути летняя, погода. На горе нет толп туристов, как в середине лета.
Погода один из решающих факторов влияющих на результат восхождения.
- В мае и июне - самое красивое время цветут луга, в горах ещё лежит зимний снег.
- В июле - совсем летняя погода, оптимальное время для восхождения.
- В августе - хорошая погода, но очень тепло, по склону текут ручьи, очень много людей.
- В начале осени - часто практически летняя погода, мало людей.
Чем маршрут на Эльбрус с севера отличается от маршрута с юга?
На северном склоне Эльбруса нет канатных дорог и ратраков, что делает восхождение по этому маршруту более приближенным к настоящему альпинизму.
Технически сложность маршрута примерно такая же, в чём-то он даже проще. Нет перильных верёвок, нет мест представляющих опасность при падении.
В основном все кто поднимается с севера живут в палатках.
Места размещения представлены приютами, домиками с минимальным комфортом, но это привычнее чем проживание в палатке.
Для подъёма личных вещей участники могут воспользоваться услугами носильщиков - портеров (~200 руб. /кг).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кормят на завтрак и ужин шикарно, все мужчины наедались. На обед организаторы делают бутерброды (он очень часто в горах, а тащить с собой еду на 15-20 человек такое себе удовольствие). Часто есть возможность зайти в кафе, цены умеренные, вполне можно пообедать до 300 руб. девушке. Я часто брала с собой в контейнере часть ужина (для меня было много).
Единственный момент, который мне не понравился, нас никто не встречал из гидов и не провожал. Из-за этого по прилёту в жарких минводах в машине без кондиционера мы очень долго ждали девочку из участников тура. Мне кажется, был бы гид на месте, эта ситуация разрешилась быстрее.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!