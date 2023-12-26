1 день

Встреча. Поляна Эммануэля

Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.

Через Кисловодск едем на внедорожнике переезжаем в урочище Джилы-Су.

Базовый лагерь располагается на поляне Эммануэля высота 2600 метров.

После организации быта можно прогуляться, набрать воды в нарзанных источниках, подружиться с сусликами.

С поляны хорошо видны обе вершины Эльбруса.