Иверская часовня – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Иверская часовня» в Москве, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Легенды Красной площади
Пешая
18 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Сегодня в 09:00
18 сен в 09:00
от 4 990 за всё до 3 чел.
Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 400 за всё до 6 чел.
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    Легенды Красной площади
    Интересная экскурсия. Обаятельнейшая экскурсовод. По-новому посмотрела на ГУМ, узнала историю Исторического музея… Нет перегруза сухими фактами истории, есть увлекательный рассказ о Красной площади. Мне понравилось, рекомендую!
  • М
    Мария
    9 июня 2024
    Легенды Красной площади
    Экскурсия понравилась! Слушать Катарину было очень интересно и комфортно. Красная площадь открылась совсем с другой стороны. Каждый из семьи вынес для себя что-то познавательное. Спасибо Катарина!)
  • Н
    Наталья
    13 июня 2023
    Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
    Безумно интересная экскурсия с множеством исторических фактов. Валентина интересный рассказчик. Даже если перекрывают Красную Площадь, Валентина знает, какими тропами вас повести и еще массу интересного показать. Однозначно рекомендую!
  • О
    Оксана
    23 апреля 2023
    Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
    Даже мы, жители Москвы, узнали на этой экскурсии много нового и интересного. Валентина интересно рассказывает, она чуткий и внимательный экскурсовод. Каждый из нас получил ответы на все вопросы.
  • Л
    Лариса
    11 апреля 2023
    Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
    Большое спасибо экскурсоводу Наталье, очень внимательному и одухотворенному человеку! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Столько замечательных храмов и соборов находятся рядом с Красной площадью, а мы их не замечаем! Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    1 апреля 2023
    Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
    Светлана- отличный экскурсовод! Осень интересно, легко, познавательно! Прекрасная прогулка!
  • А
    Алексей
    6 января 2023
    Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
    За 2 часа успели посетить множество храмов вблизи Красной площади, о существовании которых я даже не знал. Потрясающе! Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое Наталье!
  • Ю
    Ю
    23 октября 2022
    Александровский сад и Красная площадь
    Экскурсия проводилась Надеждой в течение 2 часов. Начав с Александровского сада мы постепенно добрались до храма Василия блаженного. Объяснялось все доступно, логично и в краткой интересной форме.
  • М
    Морозова
    21 апреля 2022
    Мистическая Москва: тайны и легенды столицы
    Я прогулялась по центральной части Москвы. Узнала очень много нового о кремле и зданиях рядом. Экскурсовод Ольга рассказывала все очень увлекательно, ответила на все вопросы.
  • М
    Морозова
    20 апреля 2022
    Мистическая Москва: тайны и легенды столицы
    Очень интересная экскурсия, время прошло незаметно. Экскурсовод Ирина была очень веселая и дружелюбная, спасибо ей! Буду советовать своим друзьям и обязательно посещу другие маршруты.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Иверская часовня»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Красной площади
  2. Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
  3. Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Иверская часовня" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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