Е Елена Легенды Красной площади Интересная экскурсия. Обаятельнейшая экскурсовод. По-новому посмотрела на ГУМ, узнала историю Исторического музея… Нет перегруза сухими фактами истории, есть увлекательный рассказ о Красной площади. Мне понравилось, рекомендую!

М Мария Легенды Красной площади Экскурсия понравилась! Слушать Катарину было очень интересно и комфортно. Красная площадь открылась совсем с другой стороны. Каждый из семьи вынес для себя что-то познавательное. Спасибо Катарина!)

Н Наталья Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности Безумно интересная экскурсия с множеством исторических фактов. Валентина интересный рассказчик. Даже если перекрывают Красную Площадь, Валентина знает, какими тропами вас повести и еще массу интересного показать. Однозначно рекомендую!

О Оксана Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности Даже мы, жители Москвы, узнали на этой экскурсии много нового и интересного. Валентина интересно рассказывает, она чуткий и внимательный экскурсовод. Каждый из нас получил ответы на все вопросы.

Л Лариса Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади Большое спасибо экскурсоводу Наталье, очень внимательному и одухотворенному человеку! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Столько замечательных храмов и соборов находятся рядом с Красной площадью, а мы их не замечаем! Всем рекомендую!

А Анна Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля) Светлана- отличный экскурсовод! Осень интересно, легко, познавательно! Прекрасная прогулка!

А Алексей Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади За 2 часа успели посетить множество храмов вблизи Красной площади, о существовании которых я даже не знал. Потрясающе! Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое Наталье!

Ю Ю Александровский сад и Красная площадь Экскурсия проводилась Надеждой в течение 2 часов. Начав с Александровского сада мы постепенно добрались до храма Василия блаженного. Объяснялось все доступно, логично и в краткой интересной форме.

М Морозова Мистическая Москва: тайны и легенды столицы Я прогулялась по центральной части Москвы. Узнала очень много нового о кремле и зданиях рядом. Экскурсовод Ольга рассказывала все очень увлекательно, ответила на все вопросы.