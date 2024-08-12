2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Сегодня в 09:00
18 сен в 09:00
от 4 990₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 августа 2024Интересная экскурсия. Обаятельнейшая экскурсовод. По-новому посмотрела на ГУМ, узнала историю Исторического музея… Нет перегруза сухими фактами истории, есть увлекательный рассказ о Красной площади. Мне понравилось, рекомендую!
- ММария9 июня 2024Экскурсия понравилась! Слушать Катарину было очень интересно и комфортно. Красная площадь открылась совсем с другой стороны. Каждый из семьи вынес для себя что-то познавательное. Спасибо Катарина!)
- ННаталья13 июня 2023Безумно интересная экскурсия с множеством исторических фактов. Валентина интересный рассказчик. Даже если перекрывают Красную Площадь, Валентина знает, какими тропами вас повести и еще массу интересного показать. Однозначно рекомендую!
- ООксана23 апреля 2023Даже мы, жители Москвы, узнали на этой экскурсии много нового и интересного. Валентина интересно рассказывает, она чуткий и внимательный экскурсовод. Каждый из нас получил ответы на все вопросы.
- ЛЛариса11 апреля 2023Святыни Москвы в окрестностях Красной ПлощадиБольшое спасибо экскурсоводу Наталье, очень внимательному и одухотворенному человеку! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Столько замечательных храмов и соборов находятся рядом с Красной площадью, а мы их не замечаем! Всем рекомендую!
- ААнна1 апреля 2023Светлана- отличный экскурсовод! Осень интересно, легко, познавательно! Прекрасная прогулка!
- ААлексей6 января 2023Святыни Москвы в окрестностях Красной ПлощадиЗа 2 часа успели посетить множество храмов вблизи Красной площади, о существовании которых я даже не знал. Потрясающе! Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое Наталье!
- ЮЮ23 октября 2022Александровский сад и Красная площадьЭкскурсия проводилась Надеждой в течение 2 часов. Начав с Александровского сада мы постепенно добрались до храма Василия блаженного. Объяснялось все доступно, логично и в краткой интересной форме.
- ММорозова21 апреля 2022Мистическая Москва: тайны и легенды столицыЯ прогулялась по центральной части Москвы. Узнала очень много нового о кремле и зданиях рядом. Экскурсовод Ольга рассказывала все очень увлекательно, ответила на все вопросы.
- ММорозова20 апреля 2022Мистическая Москва: тайны и легенды столицыОчень интересная экскурсия, время прошло незаметно. Экскурсовод Ирина была очень веселая и дружелюбная, спасибо ей! Буду советовать своим друзьям и обязательно посещу другие маршруты.
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