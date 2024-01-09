1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 января 2024Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
- ММария20 сентября 2023Ходили с ребенком на квест-экскурсию. Очень понравилось! Ребенок был доволен. Задания интересные, информация изложена емко, необычно, интересно, без воды. Узнали
- ЮЮ23 октября 2022Александровский сад и Красная площадьЭкскурсия проводилась Надеждой в течение 2 часов. Начав с Александровского сада мы постепенно добрались до храма Василия блаженного. Объяснялось все доступно, логично и в краткой интересной форме.
- ННаталья7 апреля 2021Сокровища Красной площадиЗамечательно! Дети были включены максимально, уже второй день, а до сих пор вспоминают какие-то выдержки из прогулки. Рекомендую от души.
- EEkaterina20 сентября 2020Сокровища Красной площадиОтличная экскурсия и по содержанию, и сама «Василиса» располагает к себе с первой минуты и дарит хорошее настроение, которое остаётся и радует ещё долгое время! Очень рада, что есть такие встречи! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лобное место»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Лобное место" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 4 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Лобное место», 5 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август