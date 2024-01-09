Лобное место – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Лобное место» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Знакомая незнакомка (Были и легенды вокруг Кремля)
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 400 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Красная площадь за 30 минут: история и современность
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Красная площадь за 30 минут: история и современность
    Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
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    время. В-третьих, очень удобно, что не надо галопом бежать за экскурсоводом, можно гулять в своём темпе. Конечно, если с чувством, с толком, с расстановкой, с фото и видео 30 минут мало. Я гуляла по площади 6 января вечером часа два. Спасибо!!! С уважением, Татьяна Кисель.

  • М
    Мария
    20 сентября 2023
    Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
    Ходили с ребенком на квест-экскурсию. Очень понравилось! Ребенок был доволен. Задания интересные, информация изложена емко, необычно, интересно, без воды. Узнали
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    много нового. Елизавета отвечала на все вопросы, помогала, если нужно было. Спасибо большое! Рекомендую данную экскурсию для прохождения детям и взрослым 👍

  • Ю
    Ю
    23 октября 2022
    Александровский сад и Красная площадь
    Экскурсия проводилась Надеждой в течение 2 часов. Начав с Александровского сада мы постепенно добрались до храма Василия блаженного. Объяснялось все доступно, логично и в краткой интересной форме.
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2021
    Сокровища Красной площади
    Замечательно! Дети были включены максимально, уже второй день, а до сих пор вспоминают какие-то выдержки из прогулки. Рекомендую от души.
  • E
    Ekaterina
    20 сентября 2020
    Сокровища Красной площади
    Отличная экскурсия и по содержанию, и сама «Василиса» располагает к себе с первой минуты и дарит хорошее настроение, которое остаётся и радует ещё долгое время! Очень рада, что есть такие встречи! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лобное место»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Лобное место" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 4 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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