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Индивидуальная
2 часа
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 09:00
16 июня в 14:00
от 3 490₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 января 2024Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Минину И Пожарскому»
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