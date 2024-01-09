Памятник Минину И Пожарскому – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Минину И Пожарскому» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 09:00
16 июня в 14:00
от 3 490 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Красная площадь за 30 минут: история и современность
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Красная площадь за 30 минут: история и современность
    Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
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    время. В-третьих, очень удобно, что не надо галопом бежать за экскурсоводом, можно гулять в своём темпе. Конечно, если с чувством, с толком, с расстановкой, с фото и видео 30 минут мало. Я гуляла по площади 6 января вечером часа два. Спасибо!!! С уважением, Татьяна Кисель.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Минину И Пожарскому»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник Минину И Пожарскому" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 3 490. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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