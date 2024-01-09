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время. В-третьих, очень удобно, что не надо галопом бежать за экскурсоводом, можно гулять в своём темпе. Конечно, если с чувством, с толком, с расстановкой, с фото и видео 30 минут мало. Я гуляла по площади 6 января вечером часа два. Спасибо!!! С уважением, Татьяна Кисель.