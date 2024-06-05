читать дальше

квест, но ему было не менее итересно, чем младшему. И вообще, даже взрослым было интересно. Младший внук быстро устал, так как мы приехали в Москву на электричке, плюс было очень жарко, но Анна смогла его увлечь, подбадривала. Маршрут был интересный, после каждого рассказа о месте остановки, надо было выбрать улику, соответствующую теме полученной информации, в специальный яркий мешочек. В конце экскурсии надо было расположить все улики в последовательности отбора и выбрать три по поряковому номеру, указанному Анной. На них были цифры- код для открытия сундучка с призом. Дети были в восторге, что правильно определили код и подаркам от Анны. Еще раз огромноая благодарность Анне! Советую эту квест-экскурсию тем, у кого есть дети.