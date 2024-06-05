1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московский Кремль снаружи и внутри
Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
23 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О чём молчат стены и башни Кремля
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Квест
1.5 часа
Популярное предложение
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Начало: Возле Кутафьей башни
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- BBoris5 июня 2024Все отлично
- ККатя4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ННаталья2 июня 2024Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
- ВВиктория2 июня 2024Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
- ООльга1 июня 2024Замечательный экскурсовод! Её вопрос: как отличить пол животных? Правильный ответ- по одежде! Просто ошеломляет….
- ААнна1 июня 2024Экскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учла все нюансы, связанные с
- ННадежда31 мая 2024Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Анне. Я была вместе с внуками 8 лет и 14 лет. Возраст старшего,конечно, больше, чем рассчитан
- AAigul30 мая 2024Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.
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