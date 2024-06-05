Спасская Башня

Найдено 17 экскурсий в категории «Спасская башня» в Москве, цены от 670 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
255 отзывов
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800 за человека
Променад по классической Москве в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
52 отзыва
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550 за человека
Групповая экскурсия по центру Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
82 отзыва
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Детская квест-экскурсия по Красной площади
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
113 отзывов
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
Красная площадь и средневековый Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 20 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 10 чел.
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
1.5 часа
16 отзывов
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000 за всё до 3 чел.
Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
179 отзывов
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
6 200 за всё до 10 чел.
Московский Кремль снаружи и внутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Московский Кремль снаружи и внутри
Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
23 000 за всё до 5 чел.
О чём молчат стены и башни Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
О чём молчат стены и башни Кремля
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 10 чел.
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Популярное предложение
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Начало: Возле Кутафьей башни
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 500 за всё до 8 чел.
Неизвестная Красная площадь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
  • B
    Boris
    5 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Все отлично
  • К
    Катя
    4 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
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    донесена понятно и интересно. И входя уже на саму территорию некрополя, а далее и в мавзолей, ты уже подготовлен и осознанно проходишь эти места. Сам мавзолей произвёл на меня очень мрачное, тяжёлое впечатление. Не рекомендую эту экскурсию для детей точно. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Успехов вам♥️

  • К
    Кристина
    2 июня 2024
    Променад по классической Москве в мини-группе
    Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
    Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Москва: от уличных калачей до палат Романовых
    Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
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    драмы известных семей и деятелей. Впечатляет очень рассказ, летописи идут друг за другом, хочется слушать бесконечно! Спасибо большое, от души рекомендую тем, кто любит и хочет быть ближе к истории!

    Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия по центру Москвы
    Замечательный экскурсовод! Её вопрос: как отличить пол животных? Правильный ответ- по одежде! Просто ошеломляет….
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
    Экскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учла все нюансы, связанные с
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    жаркой погодой и подарила детям прекрасное настроение! Хочется отметить, что работала без микрофона, а это гораздо лучше для восприятия детьми информации, «живой голос». Спасибо большое за профессионализм!

    Экскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учлаЭкскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учлаЭкскурсия проведена безупречно! С учетом сложности участников экскурсии, дети окончившие 1 класс, Ирина заинтересовала детей, учла
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
    Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Анне. Я была вместе с внуками 8 лет и 14 лет. Возраст старшего,конечно, больше, чем рассчитан
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    квест, но ему было не менее итересно, чем младшему. И вообще, даже взрослым было интересно. Младший внук быстро устал, так как мы приехали в Москву на электричке, плюс было очень жарко, но Анна смогла его увлечь, подбадривала. Маршрут был интересный, после каждого рассказа о месте остановки, надо было выбрать улику, соответствующую теме полученной информации, в специальный яркий мешочек. В конце экскурсии надо было расположить все улики в последовательности отбора и выбрать три по поряковому номеру, указанному Анной. На них были цифры- код для открытия сундучка с призом. Дети были в восторге, что правильно определили код и подаркам от Анны. Еще раз огромноая благодарность Анне! Советую эту квест-экскурсию тем, у кого есть дети.

  • A
    Aigul
    30 мая 2024
    Променад по классической Москве в мини-группе
    Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Спасская башня»

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