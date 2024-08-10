Н Наталья Прогулка по Красной площади и Александровскому саду Хорошая экскурсия! Жаль что не попали на Красную площадь, но это никак не зависит от организаторов. Спасибо. Рекомендую! Подача материала понравилась

Л Лариса Прогулка по Красной площади и Александровскому саду Отличная экскурсия. Нам повезло, экскурсия получилась индивидуальная. Хорощо поставленная речь, фактуры ровно столько, сколько туристический человек способен переварить, но, если кому-то нкжно больше, гид готов ответить на многие вопросы. Спасибо!

V Valentina Москва: исторический центр за пару часов Очень интересная экскурсия. Всем советую. Гид Алла Очень хороший и профессиональный гид.