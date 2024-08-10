1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Завтра в 11:00
29 сен в 11:00
700₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
29 сен в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Групповая
Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
Начало: Пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
Расписание: Четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:30.
Завтра в 11:30
29 сен в 11:30
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 августа 2024Хорошая экскурсия! Жаль что не попали на Красную площадь, но это никак не зависит от организаторов. Спасибо. Рекомендую! Подача материала понравилась
- ЛЛариса25 июля 2024Отличная экскурсия. Нам повезло, экскурсия получилась индивидуальная. Хорощо поставленная речь, фактуры ровно столько, сколько туристический человек способен переварить, но, если кому-то нкжно больше, гид готов ответить на многие вопросы. Спасибо!
- VValentina18 июня 2024Очень интересная экскурсия. Всем советую. Гид Алла Очень хороший и профессиональный гид.
- ККсения26 апреля 2024Мы под впечатлением, два часа пролетели за 15 минут) Отличный гид и очень приятная девушка))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Воскресенские ворота»
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