Воскресенские ворота – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Воскресенские ворота» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Пешая
360 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Завтра в 11:00
29 сен в 11:00
700 за человека
Москва: исторический центр за пару часов
Пешая
90 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
29 сен в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
Пешая
5 отзывов
2 часа
Групповая
Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
Начало: Пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
Расписание: Четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:30.
Завтра в 11:30
29 сен в 11:30
700 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Воскресенские ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
  2. Москва: исторический центр за пару часов
  3. Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Воскресенские ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 455 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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