Что вас ожидает

Феномен Аптекарского огорода

В нашей программе — удивительная история памятника садово-паркового искусства, основанного Петром I и просуществовавшего более трёхсот лет. Вы узнаете, как перестраивался мещанский район, теряя уникальные архитектурные строения, что могли построить на месте легендарного огорода и поймете, почему факт его сохранности — настоящее чудо.

Поговорим об утерянных мещанских палатах и Сухаревой башне. Я раскрою место фундамента этого старейшего сооружения, к которому вы сможете прикоснуться. Расскажу, кого называли мещанами и что скрывает улица Гиляровского. Также в программе усадьба Якова Брюса, единственный документально подтверждённый дом, который построил Баженов, и история об атлантах, держащих дом Кузнецова.

Московский джунгли и главный Цветочный кот России

На прогулке по Аптекарскому огороду я покажу лиственницу, которую, по легенде, посадил сам император; дуб первого официального директора сада Гофмана; старейшее дерево в центре Москвы — допетровскую иву. Также вы ознакомитесь со множеством удивительных растений: увидите Венерину мухоловку, пальмы, лианы и даже бананы с косточкой. А еще, возможно, повстречаетесь с потомком царских котов — зовут его не иначе как «Его Цветочное Величество».

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в Аптекарский огород: 300 р. /человека в будни и 400 р. /человека в выходные.