Аптекарский огород — старейший ботанический сад России

Познакомиться с историей и обитателями легендарных оранжерей и навестить потомка императорских котов

Жемчужина Петра Великого, тайный столичный оазис, московский дендрарий — всё это о дивном месте, где живут бок о бок вековые пальмы и допетровская ива, крупнейшие кувшинки мира и древовидные пионы… всего больше 5000 видов растений! Я расскажу, какой путь прошел чудом сохранившийся сад, что составляет гордость экспозиций и как здесь живется главному Цветочному коту страны.
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России
Аптекарский огород — старейший ботанический сад России

Что вас ожидает

Феномен Аптекарского огорода

В нашей программе — удивительная история памятника садово-паркового искусства, основанного Петром I и просуществовавшего более трёхсот лет. Вы узнаете, как перестраивался мещанский район, теряя уникальные архитектурные строения, что могли построить на месте легендарного огорода и поймете, почему факт его сохранности — настоящее чудо.

Поговорим об утерянных мещанских палатах и Сухаревой башне. Я раскрою место фундамента этого старейшего сооружения, к которому вы сможете прикоснуться. Расскажу, кого называли мещанами и что скрывает улица Гиляровского. Также в программе усадьба Якова Брюса, единственный документально подтверждённый дом, который построил Баженов, и история об атлантах, держащих дом Кузнецова.

Московский джунгли и главный Цветочный кот России

На прогулке по Аптекарскому огороду я покажу лиственницу, которую, по легенде, посадил сам император; дуб первого официального директора сада Гофмана; старейшее дерево в центре Москвы — допетровскую иву. Также вы ознакомитесь со множеством удивительных растений: увидите Венерину мухоловку, пальмы, лианы и даже бананы с косточкой. А еще, возможно, повстречаетесь с потомком царских котов — зовут его не иначе как «Его Цветочное Величество».

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в Аптекарский огород: 300 р. /человека в будни и 400 р. /человека в выходные.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Проспект Мира
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Лена
Лена
Здравствуйте, меня зовут Лена, и я журналист. А ещё местный житель, безумно влюблённый в свой родной город. И этой любовью к первопрестольной я бы хотела поделиться с вами! Я провожу авторские прогулки по Москве и стараюсь обращать внимание на необычные детали и факты, скрытые, порой, в самых людных местах города.
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