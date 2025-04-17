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интересно послушать про разные виды деревьев и кустарников. Кое-что видели впервые. Перенюхали все хвойные, отмечая нюансы запахов. В общем, было не скучно, а учитывая просто роскошную погоду - очень приятно. Из того, на что стоит обратить внимание: мы гуляли 1 час 40 минут, про японский сад нам рассказывали, когда мы стояли у забора и через тот самый забор разглядывали ландшафт. Потом мы самостоятельно пошли туда гулять, уже без гида, то есть фраза в описании экскурсии "Мы посетим и Японский сад" - не совсем корректна: сад посещали не "мы"=туристы+гид, а только туристы, так что это по сути за границами экскурсии, а сама экскурсия оказалась короче заявленного времени. Стоит ли она 5 тыс - вопрос дискуссионный, на мой взгляд, цена несколько завышена, но есть спрос - есть и предложение. Мы шли со скидкой, так что считаем, что все хорошо.