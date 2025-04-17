Экскурсии по Ботаническому саду в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Ботанический сад» в Москве, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Насладиться разнообразием природы и узнать удивительные факты из мира ботаники
Начало: В районе метро Владыкино
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Погрузитесь в мир редких растений и исторических загадок. Узнайте о древних деревьях и уникальных экспозициях в самом сердце Москвы
Начало: В районе метро Проспект Мира
12 мая в 10:30
13 мая в 10:30
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Ботанический сад в Останкине: лаборатория, парк, усадьба
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Ботанический сад в Останкине: лаборатория, парк, усадьба
Пройти по тенистым аллеям, поговорить о судьбе леса, знаковых постройках и их творцах
Начало: У метро «Владыкино»
25 мая в 13:00
1 июн в 13:00
1400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 апреля 2025
    Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
    Очень понравилось. Экскурсия в жанре "познавательная прогулка". Елена очень позитивная и легкая в общении. Информация подается ненавязчиво и увлекательно.
  • С
    Сергей
    5 декабря 2024
    Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
    Неспешная прогулка сопровождаемая историей этого места. Возможность познакомиться с растениями из разных мест. Посмотреть различных родственников привычных растений.
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2024
    Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
    Это была замечательная экскурсия. Мы с семьей прекрасно провели время на свежем воздухе - до этого никогда не были в
    читать дальше

    Ботаническом саду Москвы. С нами была экскурсовод, которая очень интересно рассказывала обо всем, что мы видели вокруг. Очень понравился Японский сад.

  • V
    Victoria
    10 октября 2024
    Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
    Замечательная экскурсия! Были вместе с 10-летними школьниками - всё сложилось отлично! Познакомились с фактами из истории Мещанского района, погуляли по Аптекарскому огороду и узнали много интересного! Отдельное спасибо за викторину❤️
  • Т
    Татьяна
    2 октября 2024
    Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
    Замечательная экскурсия! Рекомендую!
  • М
    Марина
    30 сентября 2024
    Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
    В Ботсаду были много раз, с гидом впервые - ощущения совсем другие) Мы ни разу не ботаники, так что было
    читать дальше

    интересно послушать про разные виды деревьев и кустарников. Кое-что видели впервые. Перенюхали все хвойные, отмечая нюансы запахов. В общем, было не скучно, а учитывая просто роскошную погоду - очень приятно. Из того, на что стоит обратить внимание: мы гуляли 1 час 40 минут, про японский сад нам рассказывали, когда мы стояли у забора и через тот самый забор разглядывали ландшафт. Потом мы самостоятельно пошли туда гулять, уже без гида, то есть фраза в описании экскурсии "Мы посетим и Японский сад" - не совсем корректна: сад посещали не "мы"=туристы+гид, а только туристы, так что это по сути за границами экскурсии, а сама экскурсия оказалась короче заявленного времени. Стоит ли она 5 тыс - вопрос дискуссионный, на мой взгляд, цена несколько завышена, но есть спрос - есть и предложение. Мы шли со скидкой, так что считаем, что все хорошо.

  • О
    Олег
    19 августа 2023
    «Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
    Очень квалифицированный и знающий свое дело гид Шмаков. Интересная в целом программа и очень хороший туристический автобус, который просто спасал
    читать дальше

    нас от окружающей духоты, с отличным шофером. На будущее хотелось бы сократить продолжительность пешеходной части программы с учетом ограниченных физических возможностей участников старшего возраста, составлявших значительную часть группы. 2.5 км по дендрарию при высокой влажности - это явно многовато, особенно к концу дня.

  • Н
    Наталия
    12 июня 2023
    «Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
    Спасо-поебраженский собор заслуживает большего внимания. Было обидно, что не смогли попасть внутрь, так как в это время там проводилась экскурсия
    читать дальше

    и собор закрыли на 30 минут. А свободного времени нам дали 20 минут ((. Кроме того, когда приехали на Плещеево озеро, то нам порекомендовали посетить Ботик Петра 1. Нь не предупредили, что он работает до 17-00 и за 15 минут до закрытия туда перестают впускать. Поэтому общее впечатление от экскурсии осталось смазанным.

  • Т
    Татьяна
    12 июня 2023
    «Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
    В целом впечатление хорошее. Комфортный автобус, знающий экскурсовод. Очень интересный город. Конечно, за один день всего не увидеть, тем более,
    читать дальше

    что памятники разбросаны. Не очень понравилось, как выстроена экскурсия по времени. В начале час потратили на дендропарк (ничего особенного), зато на Красной площади полчаса было маловато, а в конце не смогли попасть в Ботик Петра I (уже закрылся). Обед, который по плану в 2 часа, на деле был после трех (у части группы почти в 4). Хоть бы предупреждали!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ботанический сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
  2. Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
  3. Ботанический сад в Останкине: лаборатория, парк, усадьба
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Александровский сад
  8. Никольская улица
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Ботанический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 5500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Ботанический сад», 39 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь