Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Насладиться разнообразием природы и узнать удивительные факты из мира ботаники
Начало: В районе метро Владыкино
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Аптекарский огород - старейший ботанический сад России
Погрузитесь в мир редких растений и исторических загадок. Узнайте о древних деревьях и уникальных экспозициях в самом сердце Москвы
Начало: В районе метро Проспект Мира
12 мая в 10:30
13 мая в 10:30
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ботанический сад в Останкине: лаборатория, парк, усадьба
Пройти по тенистым аллеям, поговорить о судьбе леса, знаковых постройках и их творцах
Начало: У метро «Владыкино»
25 мая в 13:00
1 июн в 13:00
1400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 апреля 2025Очень понравилось. Экскурсия в жанре "познавательная прогулка". Елена очень позитивная и легкая в общении. Информация подается ненавязчиво и увлекательно.
- ССергей5 декабря 2024Неспешная прогулка сопровождаемая историей этого места. Возможность познакомиться с растениями из разных мест. Посмотреть различных родственников привычных растений.
- ЕЕкатерина3 ноября 2024Это была замечательная экскурсия. Мы с семьей прекрасно провели время на свежем воздухе - до этого никогда не были в
- VVictoria10 октября 2024Замечательная экскурсия! Были вместе с 10-летними школьниками - всё сложилось отлично! Познакомились с фактами из истории Мещанского района, погуляли по Аптекарскому огороду и узнали много интересного! Отдельное спасибо за викторину❤️
- ТТатьяна2 октября 2024Замечательная экскурсия! Рекомендую!
- ММарина30 сентября 2024В Ботсаду были много раз, с гидом впервые - ощущения совсем другие) Мы ни разу не ботаники, так что было
- ООлег19 августа 2023«Берендеево царство» - поездка в Переславль-ЗалесскийОчень квалифицированный и знающий свое дело гид Шмаков. Интересная в целом программа и очень хороший туристический автобус, который просто спасал
- ННаталия12 июня 2023«Берендеево царство» - поездка в Переславль-ЗалесскийСпасо-поебраженский собор заслуживает большего внимания. Было обидно, что не смогли попасть внутрь, так как в это время там проводилась экскурсия
- ТТатьяна12 июня 2023«Берендеево царство» - поездка в Переславль-ЗалесскийВ целом впечатление хорошее. Комфортный автобус, знающий экскурсовод. Очень интересный город. Конечно, за один день всего не увидеть, тем более,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ботанический сад»
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