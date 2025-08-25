Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Комбинат «Правда» — комплекс времён авангарда и некогда крупный газетный центр.



В советские годы здесь готовили и печатали самые влиятельные издания, сегодня же помещения в основном пустуют.



Но грандиозное прошлое всё ещё живёт в этих стенах! Оказавшись внутри сооружения, вы раскроете его архитектурные и инженерные секреты. А ещё насладитесь вкусным кофе!