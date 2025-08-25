Комбинат «Правда» — комплекс времён авангарда и некогда крупный газетный центр.
В советские годы здесь готовили и печатали самые влиятельные издания, сегодня же помещения в основном пустуют.
Но грандиозное прошлое всё ещё живёт в этих стенах! Оказавшись внутри сооружения, вы раскроете его архитектурные и инженерные секреты. А ещё насладитесь вкусным кофе!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Архитектурный ансамбль комбината «Правда».
- Современную творческую среду в коридорах бывшего производства.
- Дом культуры.
- Модернистский корпус «Правды».
И узнаете:
- Как появилась газета «Правда» и где её печатали поначалу.
- Что было на этом месте до улицы Правды и почему её выбрали под строительство комбината.
- Как возводился комбинат «Правда» и чем он интересен.
- Что помогло Пантелеймону Голосову создать в 1930-е годы такую архитектуру.
Организационные детали
- В стоимость билета включён напиток от «Правды кофе».
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1172 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Ольга
25 авг 2025
Всё было замечательно. Отличный рассказ об архитектуре комбината, этапах проектирования и строительства. Посмотрели здание внутри, даже почитали старые выпуски газеты Правда. Спасибо гиду, всё было интересно.
