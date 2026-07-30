Описание аудиогида
Все стили Москвы в одном аудиогиде: от готики до рококо
Эта улица собрала, пожалуй, лучшие образцы архитектурных стилей. Где ещё вы увидите по соседству
готический замок и китайское чудо, древнегреческие элементы и суровый брутализм, русские палаты
и воздушное рококо? А Мясницкая бережно хранит всё это и своим ярким видом словно приглашает
познакомиться с ней поближе.
Что вы узнаете:
- Почему эта улица в своё время разительно поменяла облик
- Почему Наполеон запретил своим солдатам грабить дом на Мясницкой
- Как выглядел первый советский офис опенспейс
- Какая усадьба поразила Катрин Денёв
- Как в Москве развернулся французский авангардист Ле Корбюзье
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне повезло оказаться в этом месте в нужное время: вечер пятницы, закатное солнце и вся суть Москвы в разнообразии стилей на одной улице. Очень доволен, что решил замедлиться и погулять
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К
классный формат приложения: удобно, что карта со встроенной навигацией: видишь город, как в картах и видешь, где ты
удобные форматы плеера; без воды, сжатая и интересная инфо к каждой локации
удобные форматы плеера; без воды, сжатая и интересная инфо к каждой локации
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