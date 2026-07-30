читать дальше уменьшить

по родному городу неспешно, обращая внимание на детали, которые ускользают при беглом взгляде. И какая же это роскошь, остановиться и полюбоваться на красоту всех этих прекрасных зданий, поднять голову и увидеть то, чего бы не увидел и не узнал без помощи гида. Получил огромное удовольствие от прогулки и с чувством полного удовлетворения попил чай, оказавшись во дворе шехтелевского дома, о котором можно узнать на этом маршруте.