Мои заказы

Что кроется в переулках Мясницкой улицы?

Прогуляйтесь по Мясницкой улице и её окрестностям, чтобы увидеть дворянские усадьбы, старинные палаты и скрытые архитектурные жемчужины Москвы
Путешествие по Мясницкой улице и её окрестностям открывает перед вами уникальные архитектурные стили и эпохи.

Здесь можно увидеть старинные палаты с узорными наличниками, французское шато и даже 40-метровую башню, спрятанную от глаз большинства прохожих.

Экскурсия позволяет погрузиться в атмосферу Москвы прошлых веков и узнать множество интересных историй, связанных с этими местами
5
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные архитектурные стили
  • 🏰 Старинные палаты и усадьбы
  • 🎨 Французское шато и английская готика
  • 🏛 Исторические места и памятники
  • 🔍 Скрытые жемчужины Москвы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для прогулок по переулкам Мясницкой улицы. В это время года комфортно находиться на улице, что позволяет в полной мере насладиться архитектурными контрастами и историческими деталями маршрута. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии. Эти месяцы менее людные, что позволяет более спокойно исследовать укромные уголки и насладиться атмосферой старой Москвы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?

Что можно увидеть

  • Палаты 17 века
  • Усадьба цвета утренней зари
  • Дворянская усадьба
  • Дом трёх композиторов
  • Доходный дом в Малом Харитоньевском переулке
  • Французское шато
  • Башня 40 м высотой

Описание экскурсии

Контрасты по-московски

Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр. Но стоит свернуть в переулок — а там палаты, как в сказке: с резными наличниками, шатровым крыльцом и теремной крышей «в шахмат». А рядом — французское шато. А за углом — деревянный дом. Шагнёшь в подворотню — а там башня 40 м высотой! Буквально как в басне: «Слона-то мы и не приметили». Но со мной вы точно ничего не пропустите!

Что будет на нашем пути?

🔹 Мы рассмотрим отличительные детали одной из самых старых светских построек в Москве — палат 17 века с всходами, щипцовой крышей, узорными наличниками.

🔹 На примере усадьбы «цвета утренней зари» вы узнаете, как в начале 18 века владельцы перестраивали свои хоромы на европейский лад и что из этого получилось.

🔹 А классическую дворянскую усадьбу предпожарной Москвы увидим в соседнем дворе — в одном из её флигелей Грибоедов писал знаменитую пьесу «Горе от ума».

🔹 У «дома трёх композиторов» я расскажу вам, как Чайковский, Дебюсси и Лист гостили у хозяев усадьбы, а также почему такая усадьба считается плохим доходным домом.

🔹 Какой доходный дом построен по всем правилам — увидим за углом, в Малом Харитоньевском переулке. Доходный дом всем домам доходный дом! И стеклянные кирпичи не пожалели, и кованые решётки в тротуарах — загадочные люксферы. Сам дом — редкой в Москве разновидности «английской готики».

🔹 Пройдём от Мясницкой в Огородную слободу. Здесь вы найдёте ещё одну средневековую стилизацию — французское шато, в котором когда-то отец и сын Пастернаки преподавали дочерям чаеторговца. Одна из них, красавица Ида, станет роковой любовью будущего поэта.

🔹 А за бывшей крепостной стеной (ныне бульвар) вас ждёт главный сюрприз — огромная башня! И спрятана так искусно, что 99% пешеходов её не замечают. Как она там очутилась, где искать её сестру-близнеца и какие из символов приписывают масонам?

🔹 В конце вернёмся на Мясницкую, поищем льва, а напоследок я поделюсь историей про дом «китайская шкатулка».

Организационные детали

  • При необходимости вы можете получить наушники. Многоразовые бесплатно, одноразовые — с доплатой 100 руб. /чел.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь и обувайтесь так, чтобы провести время с комфортом
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания
Стефания — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы — команда гидов, горячо влюблённых в свой город. Показываем его вам — нашими глазами. Превращаем любой маршрут в пространство удивительных открытий и приятных воспоминаний. Вот кто ведёт наши экскурсии: Стефания —
читать дальшеуменьшить

лицензированный гид и экскурсовод, выпускница проекта «Москва глазами инженера». Глубоко погружена в архитектуру и историю, умеет находить смысл в деталях и связывать их с судьбами людей и культурным контекстом. Любит Москву нежно и умеет передать это чувство каждому. Наталья — культуролог, аккредитованный экскурсовод. Ищет баланс между глубокими знаниями и интересными историями. Делится музейными, гастрономическими и досуговыми рекомендациями. Профессионально и с тактом знакомит гостей с многогранной и сильной столицей. Елена — аккредитованный московский гид. Рассказывает об истории и архитектуре через человеческие судьбы, дополняя рассказы элементами мистики. Москва для неё — город-загадка, который помогает раскрыть культурный код.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
О
Прекрасная экскурсия по очень необычному маршруту.
Это возможность взглянуть на знакомые места и переулки родного города совсем с другой стороны и узнать много новых и интересных деталей и исторических фактов о домах и переулках Мясницкой улицы.
Спасибо большое Стефании за чудесно составленный маршрут и увлекательный рассказ!
Не заметили, как прошло 3 часа экскурсии))
Прекрасная экскурсия по очень необычному маршруту.
Прекрасная экскурсия по очень необычному маршруту.
Прекрасная экскурсия по очень необычному маршруту.
Прекрасная экскурсия по очень необычному маршруту.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях мимо которых ходил тысячи раз. Экскурсия трехчасовая, что для меня немного длинно. Маленьких детей точно не следует брать, не вытянут долгий маршрут. Стефания хороший гид, материал знает. Единственное, для меня было слишком много подробностей, которые не всегда интересны.
Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях
Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях
Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарим Стефанию за такую чудесную экскурсию. Живем в Москве и ничего толком не знаем о родном городе! Мы провели 3 чудесных часа, наполненные рассказами и интересными историями. Были на экскурсии по Мясницкой улице и району Чистых прудов. Столько нового узнали. Всем очень рекомендую!
Благодарим Стефанию за такую чудесную экскурсию. Живем в Москве и ничего толком не знаем о родном
Благодарим Стефанию за такую чудесную экскурсию. Живем в Москве и ничего толком не знаем о родном
Благодарим Стефанию за такую чудесную экскурсию. Живем в Москве и ничего толком не знаем о родном
Благодарим Стефанию за такую чудесную экскурсию. Живем в Москве и ничего толком не знаем о родном
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасный экскурсовод. Все очень интересно
Прекрасный экскурсовод. Все очень интересно
Прекрасный экскурсовод. Все очень интересно
Прекрасный экскурсовод. Все очень интересно
Прекрасный экскурсовод. Все очень интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Стефания провела замечательную экскурсию в мой день рождения. Все было очень интересно, понятно, с юмором, с дополнительными фото и даже с наглядными пособиями, что, конечно, добавило экскурсии плюсов. Маршрут хоть
читать дальшеуменьшить

и длинный, но очень интересный, с таким количеством неожиданностей, находящихся на, казалось бы, не слишком большой и знакомой местности. Спасибо огромное гиду за прекрасно и познавательно проведенный день, за неутомимость, глубокие знания, отличную подачу материала! Всем захотелось сходить со Стефанией на другую экскурсию. Я думаю, это самая лучшая оценка, если к гиду хочется вернуться))

Вам был полезен этот отзыв?
О
Большое спасибо Стефании за увлекательную и насыщенную объектами прогулку! С первых минут было видно, что экскурсовод искренне заинтересован показать и рассказать как можно больше, чтобы у экскурсантов сложилось целостное впечатление
читать дальшеуменьшить

о развитии московского градостроения, и ради этого мы даже отклонялись от стандартного маршрута по Мясницкой. Отдельно спасибо за интересные ретро-вещицы, которые помогали не только визуально, но и тактильно "соприкоснуться с историей". Очень приятно, когда глубокие знания в области истории и москвоведения сочетаются с искренним желанием делиться ими. Думаю, на этой экскурсии даже опытные путешественники по Москве обнаружат для себя немало нового.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Что кроется в переулках Мясницкой улицы?»

Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Пешая
2 часа
-
5%
122 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
22 авг в 16:00
23 авг в 09:00
от 9500 ₽10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пешая
2 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
Сегодня в 14:00
11 авг в 10:00
от 7100 ₽ за всё до 5 чел.
Мясницкая: легенды и были
Пешая
2.5 часа
77 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая улица - это не просто дорога, а живая история Москвы. Прогуляйтесь по ней и узнайте, как она стала центром культурной жизни столицы
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 авг в 12:00
21 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра? (в мини-группе)
Пешая
2 часа
42 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра? (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, гуляя по её тихим переулкам. Увидите граффити, старинные люки и узнаете тайны местных жителей
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: в среду в 18:00, в пятницу в 12:00
12 авг в 12:00
14 авг в 12:00
1300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 12 000 ₽ за экскурсию