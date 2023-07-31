Здесь можно увидеть старинные палаты с узорными наличниками, французское шато и даже 40-метровую башню, спрятанную от глаз большинства прохожих.
Экскурсия позволяет погрузиться в атмосферу Москвы прошлых веков и узнать множество интересных историй, связанных с этими местами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные архитектурные стили
- 🏰 Старинные палаты и усадьбы
- 🎨 Французское шато и английская готика
- 🏛 Исторические места и памятники
- 🔍 Скрытые жемчужины Москвы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Палаты 17 века
- Усадьба цвета утренней зари
- Дворянская усадьба
- Дом трёх композиторов
- Доходный дом в Малом Харитоньевском переулке
- Французское шато
- Башня 40 м высотой
Описание экскурсии
Контрасты по-московски
Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр. Но стоит свернуть в переулок — а там палаты, как в сказке: с резными наличниками, шатровым крыльцом и теремной крышей «в шахмат». А рядом — французское шато. А за углом — деревянный дом. Шагнёшь в подворотню — а там башня 40 м высотой! Буквально как в басне: «Слона-то мы и не приметили». Но со мной вы точно ничего не пропустите!
Что будет на нашем пути?
🔹 Мы рассмотрим отличительные детали одной из самых старых светских построек в Москве — палат 17 века с всходами, щипцовой крышей, узорными наличниками.
🔹 На примере усадьбы «цвета утренней зари» вы узнаете, как в начале 18 века владельцы перестраивали свои хоромы на европейский лад и что из этого получилось.
🔹 А классическую дворянскую усадьбу предпожарной Москвы увидим в соседнем дворе — в одном из её флигелей Грибоедов писал знаменитую пьесу «Горе от ума».
🔹 У «дома трёх композиторов» я расскажу вам, как Чайковский, Дебюсси и Лист гостили у хозяев усадьбы, а также почему такая усадьба считается плохим доходным домом.
🔹 Какой доходный дом построен по всем правилам — увидим за углом, в Малом Харитоньевском переулке. Доходный дом всем домам доходный дом! И стеклянные кирпичи не пожалели, и кованые решётки в тротуарах — загадочные люксферы. Сам дом — редкой в Москве разновидности «английской готики».
🔹 Пройдём от Мясницкой в Огородную слободу. Здесь вы найдёте ещё одну средневековую стилизацию — французское шато, в котором когда-то отец и сын Пастернаки преподавали дочерям чаеторговца. Одна из них, красавица Ида, станет роковой любовью будущего поэта.
🔹 А за бывшей крепостной стеной (ныне бульвар) вас ждёт главный сюрприз — огромная башня! И спрятана так искусно, что 99% пешеходов её не замечают. Как она там очутилась, где искать её сестру-близнеца и какие из символов приписывают масонам?
🔹 В конце вернёмся на Мясницкую, поищем льва, а напоследок я поделюсь историей про дом «китайская шкатулка».
Организационные детали
- При необходимости вы можете получить наушники. Многоразовые бесплатно, одноразовые — с доплатой 100 руб. /чел.
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь и обувайтесь так, чтобы провести время с комфортом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Это возможность взглянуть на знакомые места и переулки родного города совсем с другой стороны и узнать много новых и интересных деталей и исторических фактов о домах и переулках Мясницкой улицы.
Спасибо большое Стефании за чудесно составленный маршрут и увлекательный рассказ!
Не заметили, как прошло 3 часа экскурсии))