Отправьтесь в аудиопутешествие по бурному 20 веку, где творчество взрывалось революциями, создавало новые миры и спорило с действительностью. И услышьте голоса гениев, которые навсегда изменили русское искусство.
Описание аудиогида
Вы пройдёте по экспозиции «Искусство 20 века» с нашим аудиогидом — и узнаете:
- почему Малевич отказался от изображения реального мира и как пришёл к супрематизму.
- какие смелые эксперименты с примитивизмом и цветом проводили Ларионов и Гончарова.
- зачем Шагал заставил героев своих картин летать над Витебском.
- почему «Опять двойка» Решетникова стала культурным феноменом советской эпохи.
- как Дейнека и Петров-Водкин создали новый героический образ человека.
- что скрывают новаторские конструкции Татлина — творения между искусством и инженерией.
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и наушники.
- После бронирования мы пришлём вам ссылку для доплаты, а затем — ссылку на Telegram-бот с экскурсией. Доступ откроется на один аккаунт.
- Билеты в Новую Третьяковку вы покупаете самостоятельно — 600 ₽ за чел. (есть льготы).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 14554 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
