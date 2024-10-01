читать дальше

материалах, из которых построены здания, их концепции и истории. Все это - грамотным, хорошо поставленным языком. Владислава - реставратор, это добавило экскурсии объем. Чувствовалось, что она по-настоящему разбирается в том, о чем говорит. Еще мне очень понравилось, что я открыла для себя новое интересное здание в арбатских переулках, о существовании которого не догадывалась, хотя гуляла в этом районе десятки раз. Теперь смогу удивлять "тайным знанием" друзей! Владислава, спасибо вам большое и успехов!