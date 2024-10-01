Авторская экскурсия «Материалы в архитектуре: плоть и кровь зданий»

Прогуляться по «Золотой миле» Москвы и поговорить об идеях, технологиях, стилях и акцентах
Мы пройдём по центру города и его уединённым переулкам.

На примере архитектуры разных исторических периодов поймём, какие материалы помогают создавать тот или иной проект.

Поразмышляем, что же влияет на внешний облик здания: мода, деньги, желание заказчика или функциональное предназначение. Это поможет разобраться в архитектуре, окружающей нас, и узнать город лучше.
5
3 отзыва
Авторская экскурсия «Материалы в архитектуре: плоть и кровь зданий»
Авторская экскурсия «Материалы в архитектуре: плоть и кровь зданий»
Авторская экскурсия «Материалы в архитектуре: плоть и кровь зданий»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Сказочный город-терем Перцовой и «волшебную шкатулку» Цветкова, где кирпичи, майоликовые плитки и изразцы станут главными рассказчиками.
  • Доходный дом, украшенный «стеснёнными поэтами», в котором камень служит тем самым акцентом.
  • Современные здания, где медь и стекло выступают декором, кирпичи и бетон — конструктивом, а штукатурка — типичным способом облицовки.
  • Дом-мастерскую советского скульптора Веры Мухиной, в котором архитектура помогает решать функциональные задачи художника.
  • «Мультимедиа Арт Музей» как пример гибрида исторического объекта и современной выставочной площадки лужковского периода.
  • Деревянный дом в имперском стиле, который поможет представить, каким был город до середины 19 века.

Я расскажу:

  • Как меняется облик зданий в зависимости от использованных материалов и как архитекторы отражают предпочтения и вкусы своих заказчиков.
  • Какие материалы в современном здании храма Христа Спасителя не соответствуют дореволюционному проекту и почему.
  • Какая современная архитектура украшает Москву, а также служит примером новаторства в использовании материалов и почему.
  • Как через материалы и конструктив можно определить эпоху создания, идею и стиль здания.
  • Как в древние времена строили памятники, дошедшие до нас.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута составит 3 километра.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Рекомендую экскурсию взрослым и детям от 12 лет.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Д
1 окт 2024
Архитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изучении Москвы с уровня зданий и фасадов ещё глубже - на уровень материалов) Чувствуется личный интерес Владиславы к теме и искусствоведческий подход. Рассказ живой, материал фактурный, маршрут приятный - по старинным немноголюдным улочкам. Удалось подметить очень красивые детали. Одним словом, рекомендую!
Архитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изученииАрхитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изученииАрхитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изученииАрхитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изученииАрхитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изучении
Алёна
30 сен 2024
Как интересно было взглянуть с нового ракурса на те уголки Москвы, которые я так люблю и где часто бываю) Экскурсия полностью соответствует заявленной теме — это знакомство именно с материалами и фактурой зданий, причём от уютно-старинных до стильно-современных. Владислава — талантливая рассказчица, очень любящая свою тему. Маршрут продуманный и красивый. Так, время пролетело незаметно и приятно, большое спасибо!
Как интересно было взглянуть с нового ракурса на те уголки Москвы, которые я так люблю иКак интересно было взглянуть с нового ракурса на те уголки Москвы, которые я так люблю иКак интересно было взглянуть с нового ракурса на те уголки Москвы, которые я так люблю иКак интересно было взглянуть с нового ракурса на те уголки Москвы, которые я так люблю и
Ирина
30 сен 2024
Отлично прогулялись с Владиславой по центру Москвы! Маршрут интересен тем, что охватывает разные периоды архитектурной истории Москвы: от старинных особняков до современных элитных жилых домов. Владислава рассказала много интересного о
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материалах, из которых построены здания, их концепции и истории. Все это - грамотным, хорошо поставленным языком. Владислава - реставратор, это добавило экскурсии объем. Чувствовалось, что она по-настоящему разбирается в том, о чем говорит. Еще мне очень понравилось, что я открыла для себя новое интересное здание в арбатских переулках, о существовании которого не догадывалась, хотя гуляла в этом районе десятки раз. Теперь смогу удивлять "тайным знанием" друзей! Владислава, спасибо вам большое и успехов!

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