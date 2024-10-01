Мы пройдём по центру города и его уединённым переулкам.
На примере архитектуры разных исторических периодов поймём, какие материалы помогают создавать тот или иной проект.
Поразмышляем, что же влияет на внешний облик здания: мода, деньги, желание заказчика или функциональное предназначение. Это поможет разобраться в архитектуре, окружающей нас, и узнать город лучше.
На примере архитектуры разных исторических периодов поймём, какие материалы помогают создавать тот или иной проект.
Поразмышляем, что же влияет на внешний облик здания: мода, деньги, желание заказчика или функциональное предназначение. Это поможет разобраться в архитектуре, окружающей нас, и узнать город лучше.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сказочный город-терем Перцовой и «волшебную шкатулку» Цветкова, где кирпичи, майоликовые плитки и изразцы станут главными рассказчиками.
- Доходный дом, украшенный «стеснёнными поэтами», в котором камень служит тем самым акцентом.
- Современные здания, где медь и стекло выступают декором, кирпичи и бетон — конструктивом, а штукатурка — типичным способом облицовки.
- Дом-мастерскую советского скульптора Веры Мухиной, в котором архитектура помогает решать функциональные задачи художника.
- «Мультимедиа Арт Музей» как пример гибрида исторического объекта и современной выставочной площадки лужковского периода.
- Деревянный дом в имперском стиле, который поможет представить, каким был город до середины 19 века.
Я расскажу:
- Как меняется облик зданий в зависимости от использованных материалов и как архитекторы отражают предпочтения и вкусы своих заказчиков.
- Какие материалы в современном здании храма Христа Спасителя не соответствуют дореволюционному проекту и почему.
- Какая современная архитектура украшает Москву, а также служит примером новаторства в использовании материалов и почему.
- Как через материалы и конструктив можно определить эпоху создания, идею и стиль здания.
- Как в древние времена строили памятники, дошедшие до нас.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута составит 3 километра.
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Рекомендую экскурсию взрослым и детям от 12 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваш гид в Москве
Добрый день! Меня зовут Владислава, я искусствовед-реставратор, археолог, художник-керамист, гид. Закончила школу гида «Глазами инженера». Сферы моих профессиональных компетенций крепко сплелась с личными интересами. Искусство, история и культура для меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даша
1 окт 2024
Архитектурная прогулка в компании Владиславы - это незаурядно, эстетично, интересно! Было очень любопытно перейти в изучении Москвы с уровня зданий и фасадов ещё глубже - на уровень материалов) Чувствуется личный интерес Владиславы к теме и искусствоведческий подход. Рассказ живой, материал фактурный, маршрут приятный - по старинным немноголюдным улочкам. Удалось подметить очень красивые детали. Одним словом, рекомендую!
Алёна
30 сен 2024
Как интересно было взглянуть с нового ракурса на те уголки Москвы, которые я так люблю и где часто бываю) Экскурсия полностью соответствует заявленной теме — это знакомство именно с материалами и фактурой зданий, причём от уютно-старинных до стильно-современных. Владислава — талантливая рассказчица, очень любящая свою тему. Маршрут продуманный и красивый. Так, время пролетело незаметно и приятно, большое спасибо!
Ирина
30 сен 2024
Отлично прогулялись с Владиславой по центру Москвы! Маршрут интересен тем, что охватывает разные периоды архитектурной истории Москвы: от старинных особняков до современных элитных жилых домов. Владислава рассказала много интересного о
Входит в следующие категории Москвы
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