Необычный восточный колорит, множество резных хачкаров, храм 19 века — всё это здесь, на небольшом уголке московской земли. Вы увидите могилы выдающихся людей — армян и не только.
И конечно, услышите удивительные истории — о тройном самоубийстве, изобретении рэкета и самой большой свадьбе.
Описание экскурсии
Краснокирпичный архитектурный ансамбль: храм Сурб Арутюн без колокольни, поминальный дом с уникальной историей создания и первая в Москве массивная ограда кладбища.
Знаменитые армяне: композитор Микаэл Таривердиев, скульптор Фридрих Согоян, защитник отечества Самвел Матевосян.
Знаменитые русские: актриса Надежда Румянцева, писатель Андрей Платонов, архитектор Алексей Душкин.
И конечно, я расскажу:
- Когда появились армяне в Москве
- Почему нет колокольни у храма Сурб Арутюн
- Как Платонов оказался на Армянском кладбище
- Кто изобрел женские сапожки на молнии
- Почему родственники пишут на памятниках неправду
- И многое другое
На кладбище почти каждый день на дудуке играет музыкант Борис — я подарю вам открытку с его изображением.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Я гид-некрополист, вожу экскурсии по московским кладбищам. С 2017 года изучаю Ваганьковское кладбище — и многие другие — и покажу их вам с необычной стороны.
Входит в следующие категории Москвы
