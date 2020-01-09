121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Экскурсия с заданиями и призами на вершине небоскреба

Наталья
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Наталья – ваш гид
Если вы обожаете приключения, головоломки и прогулки по удивительным местам Москвы, самое время отправиться на экскурсию по настоящему небоскрёбу! На прогулке ребят ждут интересные факты о башнях Москва-Сити и захватывающие городские панорамы с высоты смотровой площадки башни «Федерация».

А затем участникам предстоит пройти хитроумный квест с увлекательными заданиями в разных точках небоскрёба!
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 22 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 23 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии121 отзыв
4.77
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет

С 15 дек по 30 дек по вашему желанию программа становится новогодней:
— меняется тематика квеста (ребята будут спасать Новый год от хакерской атаки).
— дополнительно проводится мастер-класс по изготовлению светящихся снежных шаров (+400 рублей к стоимости билета).

Что вас ожидает

Узнать всё о небоскрёбах

Сперва мы погуляем по «острову из стекла и бетона», полюбуемся на стеклянные здания снизу, узнаем историю комплекса и особенности каждой из башен. Затем на лифте, который поднимается со скоростью 7 м/с, ребята попадут на смотровую площадку, аналогов которой нет в Москве. Вид отсюда открывается действительно впечатляющий! С высоты 89 этажа мы рассмотрим всю Москву и объекты Москва-Сити. Ребята узнают, из чего состоит небоскрёб, как обеспечивается его устойчивость и безопасность. Вопросы «как поднимается бетон», «какой длины сваи» и «как доставляют воду на высоту более 300 метров» не останутся без ответа.

Квест-игра с интерактивными заданиями!

Затем перейдем к игровой части экскурсии: ребятам предстоит выполнить важную миссию и справиться с разнообразными заданиями! Дети до 13 лет станут спасателями, которым нужно успеть обезвредить «бомбу», спрятанную где-то в Москве-Сити. Наши участники постараются отыскать источник опасности: к этому времени они уже прекрасно знают комплекс и должны справиться с этой нелегкой задачей!

Для ребят от 14 лет и старше мы приготовили квест посложнее. Во время прогулки мы найдем закрытый сундук, оставленный когда-то иностранным посетителем. До сих пор его тайна не разгадана: сундук так и остается заперт. Участникам предстоит, решая сложные, но интересные задания, разобраться что к чему. Интрига сохранится до последнего момента!

Вознаграждением за труды участников и выполненную миссию станут магниты с изображением любимой башни Москва-Сити! А если квест проходит в рамках, например, празднования дня рождения, то мы можем спрятать еще и ваш подарок.

В результате экскурсия превратится в настоящее приключение! Новая информация отлично запомнится благодаря заданиям квеста, а яркие эмоции надолго оставят в памяти ребят прогулку по Москва-Сити.

Организационные детали

  • Входные билеты на смотровую площадку башни «Федерация» не входят в стоимость и обязательно оплачиваются отдельно: детский билет — 1000 рублей
  • Важно, чтобы дети были одеты по погоде, так как часть мероприятия проходит на улице.
  • Минимальное количество участников в группе — 2 человека
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Общаться с детьми — моя любимая работа. Вот уже 6 лет работаю экскурсоводом в Москва-Сити и знаю историю всех зданий, которые вы увидите. Кроме того, аккредитованный экскурсовод по Москве.
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121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 января 2020
Отличная программа! Были с классом 30.12.2019г. на квесте и экскурсии. Интересно было как детям ( 12 лет), так и взрослым. Насыщенная программа, гид Наталья рассказывает доступно , познавательно, много интересных фактов о строительстве Москва-Сити . От квеста в восторге!!! С удовольствием порекомендую друзьям !!!!
1 декабря 2019
Спасибо Наталье за содержательную и интересную экскурсию!
18 ноября 2019
Мы отметили День Рождения дочери,9 лет,заказав эту экскурсию-квест и не пожалели.Просто замечательно,всем очень понравилось!Маленьким(думаю, до 8 лет) детям все же не рекомендую,оставьте их дома или внизу...просто не интересно им и утомительно.
1 ноября 2019
Добрый день! Хочу поблагодарить Наталью - нашего экскурсовода за подаренное чудесное путешествие и интересный квест, детям очень понравилось, взрослые тоже остались довольны! Спасибо за терпение и внимание!
26 октября 2019
Наталья! Вы настоящий профессионал своего дела! Все довольны, полны впечатлений! Детей было много, но Вы смогли удержать интерес всех! Дети и я в восторге!
16 сентября 2019
Спасибо за отлично проведённую экскурсию нашему замечательному гиду Наталье!!!Счастливы,что выбрали именно этот формат для празднования Дня Рождения дочки 👏Реально всем детям понравилось 😍Будем рекомендовать всем друзьям 💐💐💐
8 сентября 2019
Очень понравилась. Благодарим Наталью.
29 апреля 2019
На окончание учебного года решили детям устроить экскурсию-квест!Очень повезло с погодой!!В целом дети(12-13 лет!)остались довольны и возвращались с огромными впечатлениями.Квест немного произвел разочарование(возможно хотелось добавить декораций..,но в общем все были заинтересованы выполнением заданий и конечно всех порадовал фокус в сухим льдом и магнитики с башнями.Огромное спасибо за прекрасно проведенное время.
24 декабря 2018
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Наталья отлично провела всю экскурсию. Были и развлекательные элементы и познавательные. Дети остались довольны.
19 ноября 2018
Спасибо большое экскурсовод Наталье за интересную экскурсию, хорошее настроение и положительные эмоции. Всем рекомендую! Дети остались в восторге!
Ещё 111 отзывов

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