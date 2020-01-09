121 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

С 15 дек по 30 дек по вашему желанию программа становится новогодней:

— меняется тематика квеста (ребята будут спасать Новый год от хакерской атаки).

— дополнительно проводится мастер-класс по изготовлению светящихся снежных шаров (+400 рублей к стоимости билета).

Что вас ожидает

Узнать всё о небоскрёбах

Сперва мы погуляем по «острову из стекла и бетона», полюбуемся на стеклянные здания снизу, узнаем историю комплекса и особенности каждой из башен. Затем на лифте, который поднимается со скоростью 7 м/с, ребята попадут на смотровую площадку, аналогов которой нет в Москве. Вид отсюда открывается действительно впечатляющий! С высоты 89 этажа мы рассмотрим всю Москву и объекты Москва-Сити. Ребята узнают, из чего состоит небоскрёб, как обеспечивается его устойчивость и безопасность. Вопросы «как поднимается бетон», «какой длины сваи» и «как доставляют воду на высоту более 300 метров» не останутся без ответа.

Квест-игра с интерактивными заданиями!

Затем перейдем к игровой части экскурсии: ребятам предстоит выполнить важную миссию и справиться с разнообразными заданиями! Дети до 13 лет станут спасателями, которым нужно успеть обезвредить «бомбу», спрятанную где-то в Москве-Сити. Наши участники постараются отыскать источник опасности: к этому времени они уже прекрасно знают комплекс и должны справиться с этой нелегкой задачей!

Для ребят от 14 лет и старше мы приготовили квест посложнее. Во время прогулки мы найдем закрытый сундук, оставленный когда-то иностранным посетителем. До сих пор его тайна не разгадана: сундук так и остается заперт. Участникам предстоит, решая сложные, но интересные задания, разобраться что к чему. Интрига сохранится до последнего момента!

Вознаграждением за труды участников и выполненную миссию станут магниты с изображением любимой башни Москва-Сити! А если квест проходит в рамках, например, празднования дня рождения, то мы можем спрятать еще и ваш подарок.

В результате экскурсия превратится в настоящее приключение! Новая информация отлично запомнится благодаря заданиям квеста, а яркие эмоции надолго оставят в памяти ребят прогулку по Москва-Сити.