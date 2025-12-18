Это неспешная прогулка по историческому центру Москвы для того, чтобы узнать о том, как жили, любили и творили самые красивые женщины прошлых веков.
Властные, легкомысленные, прелестные, безупречные, взбалмошные, застенчивые красавицы Москвы от XVI до XX века предстанут перед нами на этой прогулке.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Москва всегда была богата на ярких женщин. Актрисы, балерины, художницы, правительницы и музы… Не все из них были москвичками по рождению, не все из них даже были красивы, но они украшали город и оставили в нём свой след. Я расскажу об амбициях литовской княжны, о модницах Советского Союза, о драматичной истории любви самой красивой женщины начала XX века, о чарующей актрисе МХТа и её судьбе, похожей на авантюрный роман. И, конечно же, покажу много фотографий и портретов наших красавиц. Во время экскурсии мы:
- У гостиницы «Метрополь» выясним, почему певец Александр Вертинский называл себя «кавказским пленником».
- У Китайгородской стены узнаем, как Елена Глинская продолжила дело своего могущественного свёкра Ивана III, а также внимательно рассмотрим настоящую монету XVI века. Она расскажет нам, какое важное дело для России сделала литовская красавица.
- У Большого театра попытаемся разгадать магию Галины Улановой.
- В Брюсовом переулке восхитимся неуёмной жаждой жизни «Брунгильды Большого театра».
Экскурсия доступна для заказа с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Метрополь»
- Китайгородская стена
- Большой театр
- Брюсов переулок
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Москва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
