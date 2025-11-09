Троекуровское кладбище — филиал Новодевичьего некрополя. Здесь хоронят знаменитостей, недавно покинувших этот мир — старых захоронений нет. Мы побываем у надгробий известных актёров и телеведущих, певцов и предпринимателей.
Выясним, как звёзды выбирают памятник при жизни, кто регламентирует их высоту и какие традиции появляются на новых кладбищах.
Описание экскурсии
- Могилы звёзд 90-х: Юры Шатунова, Евгения Осина, Юлии Началовой, Олега Яковлева
- Надгробия актёров советского периода: Николая Караченцова, Георгия Милляра, Светланы Светличной
- Места упокоения создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, ведущего «Спокойной ночи, малыши!» дяди Володи, композитора Владимира Шаинского, писателя Эдуарда Лимонова, скандально известного предпринимателя Сергея Мавроди и многих других
Я расскажу:
- как знаменитости выбирают себе памятник при жизни
- какие традиции появляются на новых кладбищах
- какие материалы модно использовать в нынешнее время на кладбищах
- кто регламентирует надписи на памятниках, а кто — их высоту
- кто приносит деньги Мавроди
и многое другое!
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно (как — подробно написано в билете). Дорога занимает много времени, изучите расписание автобусов
- Ограничение по возрасту — 12+
- Важно: для проведения экскурсии заявка подается в администрацию кладбища заранее — за 4 дня до 16.00. Прошу вас быть внимательными при выборе даты экскурсии — изменить срок подачи заявки невозможно
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Троекуровского кладбища
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Я гид-некрополист, вожу экскурсии по московским кладбищам. С 2017 года изучаю Ваганьковское кладбище — и многие другие — и покажу их вам с необычной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
9 ноя 2025
Экскурсия превзошла наши ожидания! Очень интересно и удачно построен маршрут, за 2 часа успели обойти много могил известных людей и необычных памятников. Юлия рассказывала факты о жизни и смерти людей в позитивном ключе. Это наша третья экскурсия на кладбища, теперь хотим ещё на Пятницкое кладбище и в Мавзолей!
