Лучший выборБарная экскурсия с нетворкингом в Москве
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Москве с посещением атмосферных баров и возможностью завести новые знакомства
Начало: В районе станции метро
11 дек в 19:00
18 дек в 19:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборГастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
Изучить сочетания пива и еды в атмосферных заведениях столицы (18+)
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:00
от 2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Барная» Москва: история питейных заведений
Путешествие по питейным заведениям Москвы раскроет тайны старинных рецептов и традиций. Узнайте, как отмечали праздники москвичи в прошлом
Начало: На Тверском бульваре
12 дек в 12:00
13 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бар «Жигули» и легенды Нового Арбата
Проследить историю московского пенного - от царской Руси до современности
Начало: У выхода метро «Арбатская» (синяя ветка)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 ноября 2025Отличная экскурсия для любителей пива!
Ирина интересный собеседник, легкий в общении и очень контактный человек, много знает о производстве пива,
- ННадежда3 ноября 2025Отличная экскурсия для любителей пабов и пива, Ирина приятная в общении, многое знает. Понравилось то, что Ирина учла пожелания и составила индивидуальный маршрут. Рекомендую!
- ВВячеслав10 октября 2025Остался в полном восторге от экскурсии с Ириной! Это был не просто поход по пабам, а настоящее погружение в мир
- ттимофеева29 сентября 2025Прекрасная экскурсия по необычным местам, очень продуманная и великолепно организованная. Ирина отличный рассказчик и профессиональный дегустатор. Очень советуем.
- ВВиктория25 сентября 2025Решили разнообразить этой экскурсией день рождения. Ирина замечательно всё организовала. Все были в восторге.
