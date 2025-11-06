Мои заказы

Пивные дегустации – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Пивные дегустации» в Москве, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы (18+)
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Барная экскурсия с нетворкингом в Москве
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Москве с посещением атмосферных баров и возможностью завести новые знакомства
Начало: В районе станции метро
11 дек в 19:00
18 дек в 19:00
4000 ₽ за человека
Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
Изучить сочетания пива и еды в атмосферных заведениях столицы (18+)
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:00
от 2400 ₽ за человека
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
«Барная» Москва: история питейных заведений
Путешествие по питейным заведениям Москвы раскроет тайны старинных рецептов и традиций. Узнайте, как отмечали праздники москвичи в прошлом
Начало: На Тверском бульваре
12 дек в 12:00
13 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Бар «Жигули» и легенды Нового Арбата
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Бар «Жигули» и легенды Нового Арбата
Проследить историю московского пенного - от царской Руси до современности
Начало: У выхода метро «Арбатская» (синяя ветка)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Олег
    6 ноября 2025
    Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
    Отличная экскурсия для любителей пива!
    Ирина интересный собеседник, легкий в общении и очень контактный человек, много знает о производстве пива,
    его марках и истории.
    Нам понравилась её подборка пабов. Для нашей маленькой, но абсолютно разноплановой компании, с противоположными вкусами, смогла четко подобрать сорта и марки пива.
    Рекомендую данную экскурсию и лично Ирину всем любителям пенного!

    Надежда
    3 ноября 2025
    Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
    Отличная экскурсия для любителей пабов и пива, Ирина приятная в общении, многое знает. Понравилось то, что Ирина учла пожелания и составила индивидуальный маршрут. Рекомендую!
    Вячеслав
    10 октября 2025
    Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
    Остался в полном восторге от экскурсии с Ириной! Это был не просто поход по пабам, а настоящее погружение в мир
    крафтового пива. Ирина невероятно эрудированна и харизматична. Она рассказывала целую историю о каждом сорте: о технологии приготовления, ароматах и с чем лучше сочетать. Сразу было видно, что передо мной не просто любитель, а настоящий профессионал своего дела. Её рассказы были полны интересных фактов.

    Мы посетили три совершенно разных заведения, каждое со своей атмосферой. Дегустация была очень грамотно выстроена — от более светлых сортов к темным и насыщенным. Открыл для себя несколько новых стилей пива, которые сам бы никогда не рискнул попробовать, научились различать оттенки вкуса и аромата. Вечер пролетел абсолютно незаметно в приятной компании таких же любителей пива.

    Однозначно рекомендую всем, кто хочет расширить свои горизонты и провести вечер не только весело, но и с пользой. 10/10!

    тимофеева
    29 сентября 2025
    Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
    Прекрасная экскурсия по необычным местам, очень продуманная и великолепно организованная. Ирина отличный рассказчик и профессиональный дегустатор. Очень советуем.
    Виктория
    25 сентября 2025
    Гастропрогулка по пабам Москвы с профессиональным дегустатором пива
    Решили разнообразить этой экскурсией день рождения. Ирина замечательно всё организовала. Все были в восторге.

