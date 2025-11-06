читать дальше

крафтового пива. Ирина невероятно эрудированна и харизматична. Она рассказывала целую историю о каждом сорте: о технологии приготовления, ароматах и с чем лучше сочетать. Сразу было видно, что передо мной не просто любитель, а настоящий профессионал своего дела. Её рассказы были полны интересных фактов.



Мы посетили три совершенно разных заведения, каждое со своей атмосферой. Дегустация была очень грамотно выстроена — от более светлых сортов к темным и насыщенным. Открыл для себя несколько новых стилей пива, которые сам бы никогда не рискнул попробовать, научились различать оттенки вкуса и аромата. Вечер пролетел абсолютно незаметно в приятной компании таких же любителей пива.



Однозначно рекомендую всем, кто хочет расширить свои горизонты и провести вечер не только весело, но и с пользой. 10/10!