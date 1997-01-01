Мос-Тур – Гид из Москвы

Приглашаем вас на прогулку 👣 по одному из самых «знаковых» мест столицы ⭐️ —Арбату, где всегда шумно, весело 🥳, ярко и празднично.



Но интересовать нас будут не выступления артистов, а история 📖 и архитектура самой романтичной улицы Москвы.



Вы услышите немало занимательных историй о доходных домах, которые размещались здесь, и их жителях.



Камни арбатской мостовой помнят Л.



Толстого и С.



Есенина, А.



Пушкина и его молодую жену Н.



Гончарову, А.



Блока и Б.



Пастернака.



Не зря, наверное, именно здесь «прописались» герои известного романа «Война и мир».



Приглашаем вас на прогулку по Старому Арбату!