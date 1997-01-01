Любимой улице своего детства посвящал лирические стихи Б. Окуджава, автор знаменитых «Детей Арбата» писатель А. Рыбаков также жил тут. Есть на Арбате и уголок булгаковской Москвы — бывший магазин Торгсин (ныне гастроном «Седьмой континент»), где разворачивалось действие романа «Мастер и Маргарита».
По программе:
Мы поговорим об истории 📖 и архитектуре самой романтичной улицы Москвы. Вы услышите немало интересного о доходных домах, которые размещались здесь, и их жителях.
Узнаете, как недорогой трактир для извозчиков превратился в один из лучших ресторанов столицы ⭐️ дом, где прошёл медовый месяц А. Пушкина и Н. Гончаровой, постоите у стены памяти В. Цоя.
Вас увлекут за собой переулочки — Большой Афанасьевский, Николопесковский, Филипповский, Кривоарбатский, которые в стародавние времена составляли с Арбатом единое целое и были проникнуты его духом.
Важная информация
Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Арбатская пл., 14, Москва
Место завершения
🏁 Дом Мельникова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.