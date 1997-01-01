Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Приглашаем вас на прогулку 👣 по одному из самых «знаковых» мест столицы ⭐️ —Арбату, где всегда шумно, весело 🥳, ярко и празднично.

Но интересовать нас будут не выступления артистов, а история 📖 и архитектура самой романтичной улицы Москвы.

Вы услышите немало занимательных историй о доходных домах, которые размещались здесь, и их жителях.

Камни арбатской мостовой помнят Л.

Толстого и С.

Есенина, А.

Пушкина и его молодую жену Н.

Гончарову, А.

Блока и Б.

Пастернака.

Не зря, наверное, именно здесь «прописались» герои известного романа «Война и мир».

Приглашаем вас на прогулку по Старому Арбату!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 550 ₽ за человека

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Богемный Арбат
Богемный Арбат

Что вы увидите

  • кинотеатр «Художественный»
  • Арбатская площадь
  • Дом-изба Пороховщикова
  • Ресторан «Прага»
  • Квартира-музей А. С. Пушкина
  • Театр им. Вахтангова
  • Старинные особняки
  • Дом Мельникова
«Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моё призвание»
Любимой улице своего детства посвящал лирические стихи Б. Окуджава, автор знаменитых «Детей Арбата» писатель А. Рыбаков также жил тут. Есть на Арбате и уголок булгаковской Москвы — бывший магазин Торгсин (ныне гастроном «Седьмой континент»), где разворачивалось действие романа «Мастер и Маргарита».

По программе:

  • Мы поговорим об истории 📖 и архитектуре самой романтичной улицы Москвы. Вы услышите немало интересного о доходных домах, которые размещались здесь, и их жителях.
  • Узнаете, как недорогой трактир для извозчиков превратился в один из лучших ресторанов столицы ⭐️ дом, где прошёл медовый месяц А. Пушкина и Н. Гончаровой, постоите у стены памяти В. Цоя.
  • Вас увлекут за собой переулочки — Большой Афанасьевский, Николопесковский, Филипповский, Кривоарбатский, которые в стародавние времена составляли с Арбатом единое целое и были проникнуты его духом.
Важная информация
Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Арбатская пл., 14, Москва
Место завершения
🏁 Дом Мельникова
Богемный Арбат
Богемный Арбат
Богемный Арбат
Богемный Арбат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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