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Вас ждёт необыкновенная прогулка по Арбату в формате квеста с элементами спектакля. Актёрами станете вы сами. Перевоплотитесь в людей, которые жили или бывали в исторических зданиях — точках нашего маршрута.



Играя, вы глубже познаете литературную, театральную, музыкальную и даже гастрономическую сторону Арбата — в квест включена дегустация знаменитых московских сладостей.