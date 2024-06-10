Вас ждёт необыкновенная прогулка по Арбату в формате квеста с элементами спектакля. Актёрами станете вы сами. Перевоплотитесь в людей, которые жили или бывали в исторических зданиях — точках нашего маршрута.
Играя, вы глубже познаете литературную, театральную, музыкальную и даже гастрономическую сторону Арбата — в квест включена дегустация знаменитых московских сладостей.
Играя, вы глубже познаете литературную, театральную, музыкальную и даже гастрономическую сторону Арбата — в квест включена дегустация знаменитых московских сладостей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Бывший ресторан «Прага» — в нём отмечались громкие премьеры и удачные сделки, проводились шумные свадьбы. В кондитерской ресторана были созданы знаменитые торты «Прага» и «Птичье молоко»
- Доходный дом Бургат-Гвоздецкого. Здесь бывали Лев Толстой и Владимир Чиколёв, а после революции открылось кафе «Арбатский подвал» — место притяжения пишущей богемы
- Доходный дом Орловых — место рождения прославленного полководца А. В. Суворова
- Дом Общества русских врачей, в котором находилась городская амбулатория, обеспечивавшая москвичей лекарствами. Часть комнат сдавалась внаём классам рисования и живописи К. Юона, на которых обучались Вера Мухина, братья Веснины, Владимир Фаворский
- Деревянный дом Пороховщикова, получивший премию как здание, олицетворяющее русский стиль
- Дом актёра в псевдоготическом стиле с необычным украшением на фасаде в виде двух средневековых рыцарей
- Церковь Спаса Преображения, знакомая многим по картине В. Поленова «Московский дворик»
- Особняк Н. Второва — один из красивейших дореволюционных домов, владельца которого величали «русским Морганом»
- Дом Мельниковых — экспериментальный прототип дома-коммуны
- Доходный дом Бройдо с необычным скульптурным фризом с изображениями писателей
- Особняк Листа — шедевр архитектора Льва Кекушева. Первый московский дом в стиле модерн
- Усадьба Грачёва. Деревянный особняк с необыкновенным портиком из шести кариатид
- Особняк Бойля-Гутхейля — деревянный дом с мезонином, в котором жил нотный издатель Карл Гутхейль, первым выпустивший произведения С. Рахманинова
- Музей-квартира А. С. Пушкина. Здесь началась семейная жизнь поэта и Натали Гончаровой
В процессе квеста мы окунёмся в историю московских слобод, доходных домов и их жителей. Увидим, насколько тесно Арбат связан с театром, литературой, живописью, музыкой, гастрономией, медициной. И раскроем секрет, почему название улицы превратилось в нарицательное.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей — 10+
- Дегустация сладостей входит в стоимость
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 12 человек) — доплата 800 руб. за каждого
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Арбате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Аттестованный экскурсовод Москвы и Московской области. Экскурсовод ВФМ 2024 в Сириусе, аккредитованный экскурсовод международной выставки-форума Россия. Люблю гулять по Москве и открывать этот город вместе с экскурсантами.Задать вопрос
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