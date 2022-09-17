Большая Пироговская: герои, благодетели, творцы

Большая Пироговская

Большая Пироговская: герои, благодетели, творцы
Большая Пироговская: герои, благодетели, творцы
Большая Пироговская: герои, благодетели, творцы
Большая Пироговская: герои, благодетели, творцы
Большая Пироговская: герои, благодетели, творцы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Через древние пригородные слободы наш путь пройдёт в сердце Московской медицины - Клинический городок на Девичьем поле. Здесь нас ждут не только архитектурные красоты и памятники, но прежде всего - волнующие и драматичные истории действительно выдающихся личностей, навсегда связанных с этими местами. Вы неожиданно обнаружите, что эти края могут рассказать отнюдь не только о медицине: в галерее здешних героев - дети и старики, уроженцы этих мест и иностранцы, люди искусства и предприниматели.

Мы с вами:

  • ❓узнаем о человеке, вдохновившем город на поддержку «медицины будущего», и о памятнике, который отвоёван в споре с царем;
  • 🤔 познакомимся с жизнью московских хамовников и продолжателей их дела;
  • 🚲 услышим о самом знатном велосипедисте этих краев и увидим, где в его усадьбе располагался вход для интересных гостей;
  • 👦 узнаем трогательную историю о маленьком мальчике, излечившем от депрессии пациента психиатрической лечебницы;
  • 👑увидим, кто из гениев московской архитектуры подарил врачам здание с короной;
  • ☦️ угадаем, что объединяет церковь Николы в Хамовниках и храмовый комплекс в итальянской Пизе;
  • 🏥 выясним, какая клиника появилась в этих местах первой - и как с этим связана история строптивой купеческой дочери и ее несчастного брака;
  • 🏠 обнаружим спрятанную на московских улочках деревенскую избу;
  • 🕵️‍♂️ расследуем тайну пропажи имущества великого хирурга;
  • 😯 познакомимся с живым свидетелем создания Клинического городка;
  • 🌳 пройдём по Аллее Жизни и обсудим философский смысл ее названия.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Парк Культуры на улице у выхода номер 1
Завершение: Большая Пироговская улица, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры в Москве

За кулисами Большого театра
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мос-Тур
Мос-Тур
4.3
9 отзывов
За кулисами Большого театра
Как живет Большой Театр за кулисами
У фонтана на Театральной площади
17 сен
3 000 за 1 человека
В Большой театр
1 час 15 минут
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.7
84 отзыва
В Большой театр
Гид проведет вас за кулисы знаменитого Большого театра
Театральная площадь, 1
13 сен
14 сен
15 сен
16 сен
3 500 за 1 человека
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Приглашаем на аудиоэкскурсию по следам писателя и его героев
Триумфальная пл. , 2, Москва, Россия, 125047
890 за 1 человека
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
4 отзыва
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса
Проспект Мира, 111
5 500 за 1 человека
По следам «Большого террора»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
Нет отзывов
По следам «Большого террора»
Мы отправимся в путешествие по страшным страницам истории страны
станция метро «Кузнецкий мост»
4 900 за всё до 20 чел.
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
10 отзывов
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Завтра
23 авг
24 авг
25 авг
4 550 за всё до 6 чел.
Воздвиженка: герои и романтики
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Воздвиженка: герои и романтики
Погулять по одной из самых красивых московских улиц и узнать о живших на ней людях
у м. Боровицкая
26 авг
27 авг
2 сен
3 сен
от 1 300 за всё до 2 чел.
Народные герои Московского метро
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Народные герои Московского метро
Партизанская станция метро
4 000 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по маленьким переулкам
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.9
92 отзыва
Большая прогулка по маленьким переулкам
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
1 сен
2 сен
6 сен
7 сен
5 200 за всё до 10 чел.
Большая Никитская улица: легенды и современность
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
Нет отзывов
Большая Никитская улица: легенды и современность
м. Охотный ряд, выход № 1
Сегодня
Завтра
23 авг
24 авг
3 000 за всё до 10 чел.
Предания русского купечества: Большая Ордынка и окрестности
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
1 отзыв
Предания русского купечества: Большая Ордынка и окрестности
Дорогие друзья, давайте вместе приподнимем завесу времени и узнаем
Серпуховская площадь
от 9 000 за всё до 10 чел.
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
ул. Аллея Шехтеля у дома 1
5 200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ