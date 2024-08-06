Описание экскурсииЧерез древние пригородные слободы наш путь пройдёт к потрясающему архитектурному ансамблю Клинического городка на Девичьем поле. Здесь нас ждут не только городские красоты и памятники, но прежде всего - волнующие и драматичные истории людей, навсегда связанных с этими местами. Вы неожиданно обнаружите в галерее здешних героев детей и стариков, уроженцев этих мест и иностранцев, писателей и историков, людей искусства и предпринимателей. Мы с вами: 🤔 познакомимся с жизнью московских хамовников и продолжателей их дела; 🚲 услышим о самом знатном велосипедисте этих краев и увидим, где в его усадьбе располагался вход для интересных гостей; ❓узнаем о человеке, вдохновившем город на поддержку «медицины будущего», и о памятнике, который отвоёван в споре с царем; 👦 узнаем трогательную историю о маленьком мальчике, излечившем от депрессии пациента психиатрической лечебницы; 👑увидим, кто из гениев московской архитектуры подарил городу здание с короной; ☦️ угадаем, что объединяет церковь Николы в Хамовниках и храмовый комплекс в итальянской Пизе; 👱♀️ услышим историю строптивой купеческой дочери, ее несчастного брака и славных дел на благо Москвы; 🏠 обнаружим спрятанную на московских улочках деревенскую избу; 🕵️♂️ расследуем тайну пропажи имущества великого учёного; 😯 познакомимся с живым свидетелем создания Клинического городка; 🌳 пройдём по Аллее Жизни и обсудим философский смысл ее названия.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Парк Культуры на улице у выхода номер 1
Завершение: Большая Пироговская улица, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень интересная экскурсия. Екатерина отличный экскурсовод, который любит свое дело. Мы очень много узнали о жителях Хамовников, увидели огромное количество памятников, необычных домов и даже русскую избу. Два часа с небольшим пролетели незаметно. Рекомендуем всем
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А
Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка, не пожалели, что взяли вечернее время, подсветка добавляет атмосферы, смело идите одеваюсь потеплее, приятное интересное времяпровождение, спасибо 🙏🏼
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А
Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка, не пожалели, что взяли вечернее время, подсветка добавляет атмосферы, смело идите одеваюсь потеплее, приятное интересное времяпровождение, спасибо 🙏🏼
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А
Экскурсией остались довольны.
Хороший гид, интересный маршрут, познавательный подход к материалу.
Придём еще.
Хороший гид, интересный маршрут, познавательный подход к материалу.
Придём еще.
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А
Экскурсией остались довольны.
Хороший гид, интересный маршрут, познавательный подход к материалу.
Придём еще.
Хороший гид, интересный маршрут, познавательный подход к материалу.
Придём еще.
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М
Замечательная экскурсия и замечательная экскурсовод! Очень интересный маршрут, узнали много нового. Спасибо
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Входит в следующие категории Москвы
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