Мы с вами:

❓узнаем о человеке, вдохновившем город на поддержку «медицины будущего», и о памятнике, который отвоёван в споре с царем;

🤔 познакомимся с жизнью московских хамовников и продолжателей их дела;

🚲 услышим о самом знатном велосипедисте этих краев и увидим, где в его усадьбе располагался вход для интересных гостей;

👦 узнаем трогательную историю о маленьком мальчике, излечившем от депрессии пациента психиатрической лечебницы;

👑увидим, кто из гениев московской архитектуры подарил врачам здание с короной;

☦️ угадаем, что объединяет церковь Николы в Хамовниках и храмовый комплекс в итальянской Пизе;

🏥 выясним, какая клиника появилась в этих местах первой - и как с этим связана история строптивой купеческой дочери и ее несчастного брака;

🏠 обнаружим спрятанную на московских улочках деревенскую избу;

🕵️‍♂️ расследуем тайну пропажи имущества великого хирурга;

😯 познакомимся с живым свидетелем создания Клинического городка;

🌳 пройдём по Аллее Жизни и обсудим философский смысл ее названия.

Через древние пригородные слободы наш путь пройдёт в сердце Московской медицины - Клинический городок на Девичьем поле. Здесь нас ждут не только архитектурные красоты и памятники, но прежде всего - волнующие и драматичные истории действительно выдающихся личностей, навсегда связанных с этими местами. Вы неожиданно обнаружите, что эти края могут рассказать отнюдь не только о медицине: в галерее здешних героев - дети и старики, уроженцы этих мест и иностранцы, люди искусства и предприниматели.