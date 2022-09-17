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Описание
Через древние пригородные слободы наш путь пройдёт в сердце Московской медицины - Клинический городок на Девичьем поле. Здесь нас ждут не только архитектурные красоты и памятники, но прежде всего - волнующие и драматичные истории действительно выдающихся личностей, навсегда связанных с этими местами. Вы неожиданно обнаружите, что эти края могут рассказать отнюдь не только о медицине: в галерее здешних героев - дети и старики, уроженцы этих мест и иностранцы, люди искусства и предприниматели.
Мы с вами:
❓узнаем о человеке, вдохновившем город на поддержку «медицины будущего», и о памятнике, который отвоёван в споре с царем;
🤔 познакомимся с жизнью московских хамовников и продолжателей их дела;
🚲 услышим о самом знатном велосипедисте этих краев и увидим, где в его усадьбе располагался вход для интересных гостей;
👦 узнаем трогательную историю о маленьком мальчике, излечившем от депрессии пациента психиатрической лечебницы;
👑увидим, кто из гениев московской архитектуры подарил врачам здание с короной;
☦️ угадаем, что объединяет церковь Николы в Хамовниках и храмовый комплекс в итальянской Пизе;
🏥 выясним, какая клиника появилась в этих местах первой - и как с этим связана история строптивой купеческой дочери и ее несчастного брака;
🏠 обнаружим спрятанную на московских улочках деревенскую избу;
🕵️♂️ расследуем тайну пропажи имущества великого хирурга;
😯 познакомимся с живым свидетелем создания Клинического городка;
🌳 пройдём по Аллее Жизни и обсудим философский смысл ее названия.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Парк Культуры на улице у выхода номер 1
Завершение: Большая Пироговская улица, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.