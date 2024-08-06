Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 8 отзывов

Екатерина Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -25% 8000 ₽ выгода 2000 ₽ 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Через древние пригородные слободы наш путь пройдёт к потрясающему архитектурному ансамблю Клинического городка на Девичьем поле. Здесь нас ждут не только городские красоты и памятники, но прежде всего - волнующие и драматичные истории людей, навсегда связанных с этими местами. Вы неожиданно обнаружите в галерее здешних героев детей и стариков, уроженцев этих мест и иностранцев, писателей и историков, людей искусства и предпринимателей. Мы с вами: 🤔 познакомимся с жизнью московских хамовников и продолжателей их дела; 🚲 услышим о самом знатном велосипедисте этих краев и увидим, где в его усадьбе располагался вход для интересных гостей; ❓узнаем о человеке, вдохновившем город на поддержку «медицины будущего», и о памятнике, который отвоёван в споре с царем; 👦 узнаем трогательную историю о маленьком мальчике, излечившем от депрессии пациента психиатрической лечебницы; 👑увидим, кто из гениев московской архитектуры подарил городу здание с короной; ☦️ угадаем, что объединяет церковь Николы в Хамовниках и храмовый комплекс в итальянской Пизе; 👱‍♀️ услышим историю строптивой купеческой дочери, ее несчастного брака и славных дел на благо Москвы; 🏠 обнаружим спрятанную на московских улочках деревенскую избу; 🕵️‍♂️ расследуем тайну пропажи имущества великого учёного; 😯 познакомимся с живым свидетелем создания Клинического городка; 🌳 пройдём по Аллее Жизни и обсудим философский смысл ее названия.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Парк Культуры на улице у выхода номер 1 Завершение: Большая Пироговская улица, д. 6 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 8 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 8 4 – 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой М Мария Очень интересная экскурсия. Екатерина отличный экскурсовод, который любит свое дело. Мы очень много узнали о жителях Хамовников, увидели огромное количество памятников, необычных домов и даже русскую избу. Два часа с небольшим пролетели незаметно. Рекомендуем всем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Алина Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка, не пожалели, что взяли вечернее время, подсветка добавляет атмосферы, смело идите одеваюсь потеплее, приятное интересное времяпровождение, спасибо 🙏🏼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Алина Прекрасный экскурсовод, очень понравилась прогулка, не пожалели, что взяли вечернее время, подсветка добавляет атмосферы, смело идите одеваюсь потеплее, приятное интересное времяпровождение, спасибо 🙏🏼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Артем Экскурсией остались довольны.

Хороший гид, интересный маршрут, познавательный подход к материалу.

Придём еще. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Артём Экскурсией остались довольны.

Хороший гид, интересный маршрут, познавательный подход к материалу.

Придём еще. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет М Мария Замечательная экскурсия и замечательная экскурсовод! Очень интересный маршрут, узнали много нового. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 2 отзыва