Я покажу тебе ВДНХ

Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
ВДНХ — знаковое место советской и современной Москвы. Сегодня ВДНХ переживает свой расцвет.

Здесь есть всё! Музеи, выставки, магазины, мастерские, аттракционы, кафе, рестораны и даже ЗАГС! Вы увидите его важнейшие места:
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Главную аллею и Центральную арку, фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», национальные павильоны и «Макет Москвы». Расскажу, как изменились исторические здания после реставрации. А ещё ВДНХ — это огромный гастрономический центр.

Хотите попробовать лучший шашлык и узнать, где самые вкусные пончики? Тогда записывайтесь на экскурсию!

Я покажу тебе ВДНХ
Я покажу тебе ВДНХ
Я покажу тебе ВДНХ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Арку Центрального входа
  • Главную аллею
  • Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
  • Национальные павильоны: «Армения», «Узбекистан», «Азербайджан», «Белоруссия», «Казахстан»
  • Павильоны «Космос», «Умный город», «Атом» и другие
  • Павильон «Макет Москвы»
  • Город мастеров: Медовый домик и Мозаичная мастерская

Вы узнаете:

  • О славном прошлом и увлекательном настоящем комплекса
  • Об исторических и новых павильонах
  • О городе мастеров
  • О гастрономическом разнообразии ВДНХ

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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