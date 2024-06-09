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читать дальше Главную аллею и Центральную арку, фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», национальные павильоны и «Макет Москвы». Расскажу, как изменились исторические здания после реставрации. А ещё ВДНХ — это огромный гастрономический центр.



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ВДНХ — знаковое место советской и современной Москвы. Сегодня ВДНХ переживает свой расцвет.Здесь есть всё! Музеи, выставки, магазины, мастерские, аттракционы, кафе, рестораны и даже ЗАГС! Вы увидите его важнейшие места: