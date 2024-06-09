ВДНХ — знаковое место советской и современной Москвы. Сегодня ВДНХ переживает свой расцвет.
Здесь есть всё! Музеи, выставки, магазины, мастерские, аттракционы, кафе, рестораны и даже ЗАГС! Вы увидите его важнейшие места:
Здесь есть всё! Музеи, выставки, магазины, мастерские, аттракционы, кафе, рестораны и даже ЗАГС! Вы увидите его важнейшие места:
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Арку Центрального входа
- Главную аллею
- Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
- Национальные павильоны: «Армения», «Узбекистан», «Азербайджан», «Белоруссия», «Казахстан»
- Павильоны «Космос», «Умный город», «Атом» и другие
- Павильон «Макет Москвы»
- Город мастеров: Медовый домик и Мозаичная мастерская
Вы узнаете:
- О славном прошлом и увлекательном настоящем комплекса
- Об исторических и новых павильонах
- О городе мастеров
- О гастрономическом разнообразии ВДНХ
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я профессиональный гид и переводчик. Опыт в профессии — более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых и детей на русском, английском и немецком языках. Финалист конкурса «Московские мастера 2023» в номинации «Лучший экскурсовод». Жду вас на своих авторских маршрутах.Задать вопрос
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