Интерактивные выставки – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Интерактивные выставки» в Москве, цены от 1625 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
Пешая
1.5 часа
250 отзывов
Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 1625 ₽ за человека
Новогодняя семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Квест
до 10 чел.
Новогодняя семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Погулять вокруг Центрального детского магазина на Лубянке и раскрыть «подарочную» историю Москвы
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Пешая
3 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Москве: киношные места столицы
Погрузитесь в мир кинематографа на интерактивной прогулке по Москве. Узнайте закулисные истории, посетите места съёмок и почувствуйте себя актёром
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
13 дек в 12:00
18 дек в 12:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
Выставка роботов «Робостанция»
Погрузитесь в мир технологий на ВДНХ. Узнайте, как роботы взаимодействуют с людьми, и создайте свой гаджет на мастер-классе. Отличный выбор для всей семьи
Начало: На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, В...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 250 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
Начало: В районе метро «Парк Победы»
11 дек в 12:00
14 дек в 10:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    3 ноября 2025
    Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
    Спасибо Елене за экскурсию по музею Памяти. Все было интересно.
  • К
    Ксения
    30 октября 2025
    Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
    Посетили Парк Патриот, Музей «Дорога Памяти, 1418 шагов к Победе» вместе с экскурсоводом Еленой, получили эстетическое удовольствие от увиденного, от
    читать дальше

    позитивного общения, способа подачи информации, вызывающего интерес как у детей, так и у взрослых участников. Елена в совершенстве владеет информацией по теме экскурсии, узнали новые и интересные факты и детали, при чем информация подаётся не в "сухой" форме, а живо, красочно, иногда в игровой форме, включая нас в процесс экскурсии. Благодарим Елену за интересную и познавательную встречу, будем рекомендовать именно данного экскурсовода своим друзьям.

  • С
    Светлана
    10 октября 2025
    Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
    Отличная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Елене. Дети не просто слушали информацию и глазели по сторонам, Елена смогла увлечь детей, адаптировав
    читать дальше

    программу под их возраст, они отвечали на вопросы, выполняли задания, это сделало экскурсию увлекательной и запоминающейся, ребятам очень понравилось быть вовлеченными в процесс. Спасибо, Елена, высший пилотаж! На другие экскурсии теперь только с Вами)))
    Если собираетесь посетить Парк Патриот с детьми, однозначно рекомендуем обратиться к экскурсоводу Елене.

  • В
    Владимир
    9 октября 2025
    Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
    Мы посетили это место в начале октября 2025, за ранее были готовы увидеть добротно оформленные храм и музей, но воочию
    читать дальше

    испытали полный восторг от увиденного и услышанного. Нашему гиду Елене отдельное необъятное спасибо, учитывая что мы люди среднего возраста и на наш взгляд неплохо знающие тематику событий ВОВ, удалось держать нас в постоянном внимании, до мурашек познавать детали тех страшных событий. Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Рекомендуем к посещению! 👍

  • М
    Марина
    9 июля 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Решили разнообразить выходные и посетили Робостанцию всей семьей, и это был отличный выбор! Наш ребенок, 7 лет, остался в полном
    читать дальше

    восторге от увиденного. Особенно его впечатлилробо-собака, он был просто заворожен! Сама выставка организована на уровне, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем посетить Робостанцию всем семьям, новые и яркие впечатления!

  • Д
    Дарья
    9 июля 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Искали интересное место для детей 10 лет - Робостанция не разочаровала! Экскурсия по выставке вызвала бурю эмоций, все показали и подробно рассказали про всех роботов. Всем советуем посетить, особенно если дети интересуются роботами!
  • А
    Анастасия
    9 июля 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Недавно были на Робостанции с детьми - это было просто круто! Экскурсия получилась очень интересной: ребята с восторгом рассматривали роботов,
    читать дальше

    слушали про их работу и даже могли с ними взаимодействовать. Всё подано понятно и увлекательно, особенно для детей.

    Отдельное удовольствие - мастер-класс по созданию робошлема. Лёва и Марк были в полном восторге! Собирали, клеили, фантазировали - каждый сделал свой уникальный шлем и забрал его с собой. Очень классный формат: и развлечение, и творчество.

    Спасибо Робостанции за отличный день и позитивные эмоции. Обязательно придём ещё!

  • Д
    Дианочка
    9 июля 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Робостанция - восторг! Ребенку 8 лет очень понравилось, особенно робот Борис и робо-собака Робби. Рекомендую для семейного посещения!
  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Решили сходить на Робостанцию, чтобы познакомить ребенка с миром робототехники. Экскурсия превзошла все ожидания! Ребенок был очень увлечен, задавал много вопросов и теперь хочет изучать программирование. Отличный способ привить интерес к науке и технике!
  • Н
    Никольская
    15 марта 2025
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Ходили с классом, детям 11-13 лет очень понравилось,экскурсия заинтересовала,слушали,участвовали в создании роботов,рекомендую к посещению! Организаторы вообще молодцы! все вопросы решили положительно для нашего класса! Спасибо!
  • М
    Марина
    24 августа 2023
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Сама экскурсия ребенку понравилась. Есть недоработки по маршруту, отсутствуют указатели. Робостанций, как оказалось, на ВДНХ две. У нас было мало времени и пришлось понервничать пока искали.
  • Д
    Дарья
    6 февраля 2023
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Добрый день. Да, мы с детьми 6, 10 и 17 лет ходили на экскурсию на выставку роботов "Роботостанция". Нам всё
    читать дальше

    понравилось. Детям было интересно. Наша гид, активная, дружелюбная и приветливая девушка, пыталась расшевелить и заинтересовать моих стеснительных и замкнутых детей. И это ей вполне удалось. После экскурсии дети ещё долго сами играли с роботами, благо дело гид показала и рассказала, как они работают. Это был наш первый опыт посещения такого рода экскурсий. Он оказался весьма положительным, так что будем обращаться ещё). Спасибо

  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2023
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Экскурсия была интересная и содержательная, я была с подростками 15 лет, им очень понравилось. Минусы - гид не отвечает на
    читать дальше

    звонки, мы еле нашлись, то есть подошли к выставке,стоим,время идёт,никто не приходит,почти случайно на стойке администратора мы узнали,что нас ждут. На выставке много народу,экскурсия не пользуется никаким приоритетом при подходе, отталкивают, затирают, мальчики пожаловались,что интерактива маловато

  • В
    Виктория
    9 сентября 2022
    Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
    Очень интересная экскурсия, нам понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Интерактивные выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
  2. Новогодняя семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
  3. Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
  4. Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
  5. Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Интерактивные выставки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1625 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
