Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 1625 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Новогодняя семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Погулять вокруг Центрального детского магазина на Лубянке и раскрыть «подарочную» историю Москвы
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Москве: киношные места столицы
Погрузитесь в мир кинематографа на интерактивной прогулке по Москве. Узнайте закулисные истории, посетите места съёмок и почувствуйте себя актёром
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
13 дек в 12:00
18 дек в 12:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Выставка роботов «Робостанция»
Погрузитесь в мир технологий на ВДНХ. Узнайте, как роботы взаимодействуют с людьми, и создайте свой гаджет на мастер-классе. Отличный выбор для всей семьи
Начало: На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, В...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 250 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия в парк «Патриот»
Осмотреть Главный храм Вооружённых сил и пройти 1418 шагов к победе - с аккредитованным гидом
Начало: В районе метро «Парк Победы»
11 дек в 12:00
14 дек в 10:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий3 ноября 2025Спасибо Елене за экскурсию по музею Памяти. Все было интересно.
- ККсения30 октября 2025Посетили Парк Патриот, Музей «Дорога Памяти, 1418 шагов к Победе» вместе с экскурсоводом Еленой, получили эстетическое удовольствие от увиденного, от
- ССветлана10 октября 2025Отличная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Елене. Дети не просто слушали информацию и глазели по сторонам, Елена смогла увлечь детей, адаптировав
- ВВладимир9 октября 2025Мы посетили это место в начале октября 2025, за ранее были готовы увидеть добротно оформленные храм и музей, но воочию
- ММарина9 июля 2025Решили разнообразить выходные и посетили Робостанцию всей семьей, и это был отличный выбор! Наш ребенок, 7 лет, остался в полном
- ДДарья9 июля 2025Искали интересное место для детей 10 лет - Робостанция не разочаровала! Экскурсия по выставке вызвала бурю эмоций, все показали и подробно рассказали про всех роботов. Всем советуем посетить, особенно если дети интересуются роботами!
- ААнастасия9 июля 2025Недавно были на Робостанции с детьми - это было просто круто! Экскурсия получилась очень интересной: ребята с восторгом рассматривали роботов,
- ДДианочка9 июля 2025Робостанция - восторг! Ребенку 8 лет очень понравилось, особенно робот Борис и робо-собака Робби. Рекомендую для семейного посещения!
- ССветлана4 июля 2025Решили сходить на Робостанцию, чтобы познакомить ребенка с миром робототехники. Экскурсия превзошла все ожидания! Ребенок был очень увлечен, задавал много вопросов и теперь хочет изучать программирование. Отличный способ привить интерес к науке и технике!
- ННикольская15 марта 2025Ходили с классом, детям 11-13 лет очень понравилось,экскурсия заинтересовала,слушали,участвовали в создании роботов,рекомендую к посещению! Организаторы вообще молодцы! все вопросы решили положительно для нашего класса! Спасибо!
- ММарина24 августа 2023Сама экскурсия ребенку понравилась. Есть недоработки по маршруту, отсутствуют указатели. Робостанций, как оказалось, на ВДНХ две. У нас было мало времени и пришлось понервничать пока искали.
- ДДарья6 февраля 2023Добрый день. Да, мы с детьми 6, 10 и 17 лет ходили на экскурсию на выставку роботов "Роботостанция". Нам всё
- ТТатьяна6 февраля 2023Экскурсия была интересная и содержательная, я была с подростками 15 лет, им очень понравилось. Минусы - гид не отвечает на
- ВВиктория9 сентября 2022Очень интересная экскурсия, нам понравилась!
