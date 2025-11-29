Мои заказы

Большой спорт в Лужниках: пешеходный маршрут по олимпийскому комплексу и экскурсией по стадиону БСА

Большой спорт в Лужниках
Приглашаю вас погрузиться в историю олимпийского комплекса «Лужники», где вы сможете прочувствовать атмосферу великих спортивных побед.

Увидим «свидетелей» чемпионатов мира и московской Олимпиады, побываем на аллее славы с памятниками легендарным спортсменам. Посетим с экскурсией главный стадион страны.
Описание экскурсии

Что вас ожидает: Во время пешеходного маршрута по территории олимпийского комплекса мы увидим: тренировочные базы международного класса, памятные знаки мировым событиям и скульптуры легендарным спортсменам, а также почувствуем атмосферу великих побед. Современные спортивные комплексы в Лужниках это: дворец художественной гимнастики, международный центр самбо и бокса, ледовый дворец «Кристалл», центр водных видов спорта. Побываем с экскурсией на главном стадионе страны — Большой спортивной арене «Лужники», где проходили: спартакиады СССР, международные фестивали, Олимпиада-80, Чемпионат Мира 2018 года по футболу. Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец художественной гимнастики с крышей в виде гимнастической ленты
  • Международный центр самбо и бокса
  • Ледовый дворец «Кристалл»
  • Центр водных видов спорта
  • Большая спортивная арена «Лужники»
Что включено
  • Пешеходная экскурсия по территории комплекса Лужники
Что не входит в цену
  • Экскурсионные билеты на стадион: взрослый - 900 руб. детский - 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перрон станции метро «Воробьёвы горы»
Завершение: Стадион БСА «Лужники»
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест по дате и времени.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

