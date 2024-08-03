Найдено 3 экскурсии в категории « Лужники » в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На теплоходе 1 час 9 минут Водная прогулка Обзорная речная прогулка от Парка культуры до Москва-Сити Начало: Причал «Крымский мост» «Во время прогулки вы сможете полюбоваться на такие известные достопримечательности, как Новодевичий монастырь, стадион «Лужники», Воробьевы горы, Дом Правительства Российской Федерации и Евразийскую площадь» Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45 790 ₽ за человека На автобусе 4 часа Мини-группа до 10 чел. Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями Начало: Возле метро «Театральная» ««Лужники» — гордость современной Москвы, один из крупнейших спортивных комплексов мира» Расписание: в субботу в 11:00 3 500 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Квест до 6 чел. Квест-экскурсия «Навстречу ветру» Увидеть Воробьёвы горы с другой стороны, открыть тайны спорта и, возможно, побороть свои страхи Начало: У станции метро «Воробьёвы горы» «Вы взглянете на окрестности с высоты птичьего полёта, поймёте, откуда пошли названия «Лужники» и «Воробьёвы горы», поищете лужи и воробьёв» 6 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лужники»

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