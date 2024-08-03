1 час 9 минут
Водная прогулка
Обзорная речная прогулка от Парка культуры до Москва-Сити
Начало: Причал «Крымский мост»
«Во время прогулки вы сможете полюбоваться на такие известные достопримечательности, как Новодевичий монастырь, стадион «Лужники», Воробьевы горы, Дом Правительства Российской Федерации и Евразийскую площадь»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 12:50
4 авг в 12:15
790₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: Возле метро «Театральная»
««Лужники» — гордость современной Москвы, один из крупнейших спортивных комплексов мира»
Расписание: в субботу в 11:00
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «Навстречу ветру»
Увидеть Воробьёвы горы с другой стороны, открыть тайны спорта и, возможно, побороть свои страхи
Начало: У станции метро «Воробьёвы горы»
«Вы взглянете на окрестности с высоты птичьего полёта, поймёте, откуда пошли названия «Лужники» и «Воробьёвы горы», поищете лужи и воробьёв»
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
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