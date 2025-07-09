Даже если вы заядлый театрал и бывали на многих сценических площадках, посещение театра вне спектакля — да ещё в сопровождении гида — это очень интересно.
Вы не просто пройдёте по пустым залам и услышите об «изнанке процесса», но поймёте, какой это колоссальный труд. Оцените детали устройства Большого театра и применённые архитектурные решения. И, если повезёт, увидите репетицию.
Вы не просто пройдёте по пустым залам и услышите об «изнанке процесса», но поймёте, какой это колоссальный труд. Оцените детали устройства Большого театра и применённые архитектурные решения. И, если повезёт, увидите репетицию.
Описание экскурсии
Театр — это не только магия спектакля и место, где живёт вдохновение. Это уникальное архитектурное сооружение с множеством инженерных секретов, инновационных решений и изысканных деталей. Если вы любите театр или увлечены архитектурой — присоединяйтесь!
Вы увидите
- Парадную лестницу и главное театральное фойе
- Исторический зрительный зал с царской ложей
- Удивительной красоты хрустальную люстру и живописный плафон
- Легендарную сцену, на которой выступали звёзды оперы и балета
- Малое Императорское фойе с круглым потолком
- Подземный Бетховенский зал
Изюминка экскурсии — возможность увидеть кусочек жизни театра. Только представьте: вместе с экскурсоводом вы сможете посидеть практически на любом понравившемся кресле в зрительном зале! Если позволит расписание, понаблюдаете за репетицией на Исторической сцене. А также узнаете, как устроены кулисы и механизмы сцены и послушаете легенды театра. Гид подробно расскажет об устройстве здания и порекомендует интересные спектакли.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Место встречи — Театральная площадь
- Билет подразумевает обзорный и пешеходный формат. Программа понравится как взрослому, так и ребёнку
- Поскольку театр это не музей, время начала экскурсии может отличаться от заявленного на +/- 2 часа
- В исключительных случаях (VIP-приёмы глав государств, съёмки) театр оставляет за собой право отменять или переносить экскурсии. Есть возможность выбрать удобное лично для вас время и даже заказать индивидуальную экскурсию — подробности уточняйте в переписке
в понедельник и вторник в 15:00, в среду в 14:45, в четверг в 11:30 и 14:00, в пятницу в 14:00 и 14:45
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 15:00, в среду в 14:45, в четверг в 11:30 и 14:00, в пятницу в 14:00 и 14:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 566 туристов
Меня зовут Юлия, я представляю официальное туристическое агентство в Москве. Наши гиды — по-настоящему влюбленные в город жители. Все экскурсии проходят в легкой непринужденной атмосфере. Вас ждут не просто сухие энциклопедические факты, а действительно интересные рассказы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
9 июл 2025
Экскурсия по Большому Театру очень интересная и познавательная!!! Побывали на всех этажах - от 17го (4й ярус балконов) до минус 2го (Рахманиновский зал). Были в разных фойе и холлах. Очень интересная история Большого за 250 лет, которые исполняются в этом году. Большое спасибо Виталию, сотруднику музея истории Большого Театра, за такие интересные рассказы. Советую!!!
Т
Татьяна
29 янв 2025
Спасибо, всем организаторам и экскурсовод,который очень интересно рассказывал о Большом театре,всем от мала до велико надо посетить Экскурсию в Большой театр, Спасибо
Е
Елена
15 ноя 2024
Добрый день, экскурсия абсолютно не соответствует описанию! Никакую коллекцию декорации и костюмов никто не показывает, это рекламный ход. На экскурсии вы увидите места которые можно увидеть просто купив билет в театр. Ожидания не оправданы, хотелось бы вернуть деньги за оказанную услугу которая не соответствует описанию. Зачем писать то чего нет? Зачем вы обманываете?
К экскурсоводу вопросов нет, очень приятная.
К экскурсоводу вопросов нет, очень приятная.
Юлия
Ответ организатора:
Уважаемая Елена Вы ходили по театру с закрытыми глазами
Мы готовы провести очную ставку со всеми, кто в тот день присутствовал на экскурсии, чтобы остальные экскурсанты подтвердили, что описание соответствует действительности.
Мы готовы провести очную ставку со всеми, кто в тот день присутствовал на экскурсии, чтобы остальные экскурсанты подтвердили, что описание соответствует действительности.
Л
Лепешкина
6 ноя 2024
Все хорошо
С
Светлана,
5 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Но не совсем корректно было описание в рекламе-предложении данной экскурсии, не было ОБЕЩАННОГО похода в закулисье. А, как оказалось, именно его ждали некоторые экскурсанты. Было неловко за не причастного к этому несоответствию ожидания и реальности экскурсовода, милую Ларису. Она же грамотно и интересно провела по всем ложам и этажам, научила интересным лайфхакам при посещении Большого.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Прогулка по Петровским воротам - это шанс узнать Москву с другой стороны, через архитектуру и истории, которые не оставят вас равнодушными
Начало: У станции метро «Чеховская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 19:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
1400 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Начало: Центр Москвы. Точнее обсуждается с гидом накануне
Расписание: С понедельника по пятницу с 10 до 16
13 ноя в 14:00
17 ноя в 10:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Любите ли вы театр?
Погрузиться в историю московского сценического искусства и вспомнить судьбы его творцов
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.