Двигаемся перебежками, чтобы не замёрзнуть: от парадной до исторической чайной, от галереи до книжного, из булочной снова в парадную! С заданиями, шифрами и подсказками вы раскроете архитектурные загадки, отыщете клейма 19 века, проверите световые фонари и найдёте метлахскую плитку. И в конце станете обладателями целой коллекцией уникальных фотокадров.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Будем гулять по Маросейке, Покровке и Чистопрудью 2 часа — интересно, красиво и со вкусом. Посетим несколько парадных, чайную, две кофейни, галерею, бар и книжный. Вы полюбуетесь архитектурой, выполните интересные задания, узнаете много нового и сделаете классные фотографии.
На нашем пути:
- Здание Товарищества печатания, издательства и книжной торговли Ивана Сытина — знаменитого русского предпринимателя, книгоиздателя и просветителя
- Таинственная красная руина в Маросейском тупике. Именно в эту арку, ведущую к руинам, въехал на мотоцикле Костик Ромин со своим другом Савранским в фильме «Покровские ворота»
- Дом Рахманова. Колосья, которые украшают фасад с четырёх сторон здания, напоминают, чем именно торговал Рахманов — хлебом. Традиция продавать хлеб в этом доме продолжается и сегодня
- «Остров Пасхи» — кофейня при храме Воскресения Словущего в Башарах. В ней несколько залов, включая зал с видом на улицу, отдельный зал с большим столом для собраний и подвальный зал, обустроенный по подобию древних катакомб
- Дом чая и мороженого, в коллекции которого более 300 сортов китайского чая. Здесь проводятся дегустации, кинопоказы, музыкальные концерты, разные мастер-классы
- «Особняк Души» — дом братьев Грибовых, построенный в 1887 году в стиле неоренессанса. В здании расположены шоурумы российских брендов, студии и небольшая кофейня
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет узнать больше об архитектуре, истории, людях и достопримечательностях старинного района Москвы. А ещё тем, кто влюблён в фотографию и занимается городской съёмкой.
Организационные детали
- Напитки и еда оплачиваются дополнительно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 783 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 дек 2024
Были со своей компанией. Очень понравилось! И формат, и места. Я первый раз так гуляла, боялась замерзнуть, но кофе и заходы в теплые помещения согревали. Очень интересно было заходить туда, куда обычно доступа нет. Спасибо за впечатления!
Екатерина
19 дек 2024
Одна из лучших зимних экскурсий! Много теплых помещений, горячие напитки по маршруту - всё продумано для комфортной прогулки.
И наполнение экскурсии шикарное - познавательно, динамично, подойдет и для новичков, и для опытных гуляк. Некоторые локации такие эффектные! Рекомендую!
И наполнение экскурсии шикарное - познавательно, динамично, подойдет и для новичков, и для опытных гуляк. Некоторые локации такие эффектные! Рекомендую!
Е
Екатерина
19 дек 2024
Отличный маршрут! Столько интересных мест удалось увидеть, попали в закрытые от посторонних места. Информация не банальная, не перегруженная фактами, очень интересно! Ирина дружелюбная и комфортная. Мой любимый гид теперь.
Владислав
13 дек 2024
Отличный зимний фотоквест! Интересный маршрут, тайные переулки и парадные, скрытые за историческими фасадами. Столько раз проходили по Покровке, и даже не подозревали, что рядом такие вкусные, атмосферные места!
Даже замерзнуть не
Даже замерзнуть не
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