Двигаемся перебежками, чтобы не замёрзнуть: от парадной до исторической чайной, от галереи до книжного, из булочной снова в парадную! С заданиями, шифрами и подсказками вы раскроете архитектурные загадки, отыщете клейма 19 века, проверите световые фонари и найдёте метлахскую плитку. И в конце станете обладателями целой коллекцией уникальных фотокадров.

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Описание экскурсии

Будем гулять по Маросейке, Покровке и Чистопрудью 2 часа — интересно, красиво и со вкусом. Посетим несколько парадных, чайную, две кофейни, галерею, бар и книжный. Вы полюбуетесь архитектурой, выполните интересные задания, узнаете много нового и сделаете классные фотографии.

На нашем пути:

Здание Товарищества печатания, издательства и книжной торговли Ивана Сытина — знаменитого русского предпринимателя, книгоиздателя и просветителя

— знаменитого русского предпринимателя, книгоиздателя и просветителя Таинственная красная руина в Маросейском тупике . Именно в эту арку, ведущую к руинам, въехал на мотоцикле Костик Ромин со своим другом Савранским в фильме «Покровские ворота»

. Именно в эту арку, ведущую к руинам, въехал на мотоцикле Костик Ромин со своим другом Савранским в фильме «Покровские ворота» Дом Рахманова . Колосья, которые украшают фасад с четырёх сторон здания, напоминают, чем именно торговал Рахманов — хлебом. Традиция продавать хлеб в этом доме продолжается и сегодня

. Колосья, которые украшают фасад с четырёх сторон здания, напоминают, чем именно торговал Рахманов — хлебом. Традиция продавать хлеб в этом доме продолжается и сегодня «Остров Пасхи» — кофейня при храме Воскресения Словущего в Башарах . В ней несколько залов, включая зал с видом на улицу, отдельный зал с большим столом для собраний и подвальный зал, обустроенный по подобию древних катакомб

. В ней несколько залов, включая зал с видом на улицу, отдельный зал с большим столом для собраний и подвальный зал, обустроенный по подобию древних катакомб Дом чая и мороженого , в коллекции которого более 300 сортов китайского чая. Здесь проводятся дегустации, кинопоказы, музыкальные концерты, разные мастер-классы

, в коллекции которого более 300 сортов китайского чая. Здесь проводятся дегустации, кинопоказы, музыкальные концерты, разные мастер-классы «Особняк Души» — дом братьев Грибовых, построенный в 1887 году в стиле неоренессанса. В здании расположены шоурумы российских брендов, студии и небольшая кофейня

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет узнать больше об архитектуре, истории, людях и достопримечательностях старинного района Москвы. А ещё тем, кто влюблён в фотографию и занимается городской съёмкой.

Организационные детали