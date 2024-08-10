«Брюс всемогущий»: экскурсия по соборам и усадьбе в Глинках

Старейшая дворцовая усадьба Подмосковья – Глинки, принадлежавшая графу Якову Вилимовичу Брюсу, чьё имя окутано многочисленными легендами, раскрывает для вас свои двери и тайны. Также вы узнаете, где находился Лосиный завод.

Посетите появившийся благодаря ему старинный собор Николая Чудотворца, освящённый Иоанном Кронштадтским.

Вы увидите одну из самых высоких колоколен Подмосковья и подробно познакомитесь с непростой судьбой Николо-Берлюковской пустыни.
5
1 отзыв
«Брюс всемогущий»: экскурсия по соборам и усадьбе в Глинках
«Брюс всемогущий»: экскурсия по соборам и усадьбе в Глинках
«Брюс всемогущий»: экскурсия по соборам и усадьбе в Глинках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

Собор Николая Чудотворца в Лосино-Петровском

В Подмосковье расположен удивительный город, название которого связано с лосинами, а вторая часть имени отсылает нас к Петру I. В этом городе была основана казённая кожевенная Лосиная мануфактура, которая занималась производством амуниции для Русской Армии. Рабочие мануфактуры обратились к императору Александру I с просьбой о строительстве новой церкви, и сегодня мы можем любоваться великолепным старинным храмом, который стал ярким примером классицизма.

Интересно, что этот храм был освящён самим Иоанном Кронштадтским. Внутри храма сохранились уникальные элементы, такие как чугунный пол и метлахская плитка, которые добавляют ему особый шарм.

Усадьба Глинки

На живописном слиянии рек Вори и Клязьмы находится усадьба Якова Брюса – одна из жемчужин Подмосковья. Она была спроектирована по образцу Петергофа и Ораниенбаума и является редким памятником архитектуры барокко. Яков Вилимович Брюс – фигура загадочная и многогранная, обладавшая талантами инженера, математика, астронома и даже знахаря.

Брюс, являясь прямым наследником шотландского престола, оставил после себя множество легенд и тайн. В усадьбе вы сможете познакомиться с историческим обликом дворцово-паркового ансамбля, посетить музей Якова Брюса, увидеть уникальную экспозицию старинных часов, а также насладиться коллекцией антикварной мебели и карет.

Николо-Берлюковская пустынь

Наш путь продолжается вдоль извивающейся реки Вори, где на левом берегу возвышается древняя Николо-Берлюковская пустынь с впечатляющей 88-метровой колокольней – одной из самых высоких в Подмосковье. Здесь были сняты сцены знаменитого фильма «Цареубийца» с Олегом Янковским и Малкольмом Макдауэллом.

Реставрация и передача обители Русской Православной Церкви произошли только в XXI веке, что делает её ещё более интересной для посещения. Во время экскурсии вы узнаете о зарождении монастыря и его истории, а также обретении главной святыни – чудотворной иконы «Лобзание Иисуса Христа Иудою». Вы сможете посетить собор Христа Спасителя с нижним храмом Архангела Михаила, где хранятся монастырские святыни.

Важная информация

Обратите внимание, что места в автобусе будут сообщены гидом накануне поездки. Если у вас есть особые пожелания по рассадке, пожалуйста, сообщите об этом заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослыйот 3 650 ₽
Пенсионныйот 3 600 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Николая Чудотворца в Лосино-Петровском
  • Усадьба Глинки
  • Николо-Берлюковская пустынь
Что включено
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музей)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Питание - стоимость 480 руб., оплачивается вместе с путёвкой
Где начинаем и завершаем?
Начало: 08:45 - м. Партизанская
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Выражаю благодарность за организацию экскурсии «Брюс всемогущий»: экскурсия по соборам и усадьбе в Глинках. Всё очень понравилось, очень интересно и познавательно, отреставрированная усадьба просто замечательная, получили массу положительных эмоций. Отдельное
читать дальше

спасибо нашему гиду Роману за замечательную экскурсию и истории, особенно понравился рассказ во время поездки о неразделённой любви Лермонтова М. Ю к Ивановой Наталье которая жила в окрестностях Глинки и стихи которые посвятил безответной любви)) Также большое спасибо Екатерине которая провела нас по великолепной территории усадьбы, рассказала нам много интересного. И Марине большое спасибо которая нас провела по прекрасному мужскому монастырю. Рекомендую!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Фотосессия в усадьбе Коломенское
Пешая
2 отзыва
30 минут
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Усадьба Люблино - путешествие в 19 век
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Усадьба Люблино - путешествие в 19 век
Пройти по парадным залам, узнать тонкости бального этикета и погрузиться атмосферу дворянской Москвы
Начало: Возле дворца Дурасова
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
7 400 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам