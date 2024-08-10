Посетите появившийся благодаря ему старинный собор Николая Чудотворца, освящённый Иоанном Кронштадтским.
Вы увидите одну из самых высоких колоколен Подмосковья и подробно познакомитесь с непростой судьбой Николо-Берлюковской пустыни.
Описание экскурсии
Собор Николая Чудотворца в Лосино-Петровском
В Подмосковье расположен удивительный город, название которого связано с лосинами, а вторая часть имени отсылает нас к Петру I. В этом городе была основана казённая кожевенная Лосиная мануфактура, которая занималась производством амуниции для Русской Армии. Рабочие мануфактуры обратились к императору Александру I с просьбой о строительстве новой церкви, и сегодня мы можем любоваться великолепным старинным храмом, который стал ярким примером классицизма.
Интересно, что этот храм был освящён самим Иоанном Кронштадтским. Внутри храма сохранились уникальные элементы, такие как чугунный пол и метлахская плитка, которые добавляют ему особый шарм.
Усадьба Глинки
На живописном слиянии рек Вори и Клязьмы находится усадьба Якова Брюса – одна из жемчужин Подмосковья. Она была спроектирована по образцу Петергофа и Ораниенбаума и является редким памятником архитектуры барокко. Яков Вилимович Брюс – фигура загадочная и многогранная, обладавшая талантами инженера, математика, астронома и даже знахаря.
Брюс, являясь прямым наследником шотландского престола, оставил после себя множество легенд и тайн. В усадьбе вы сможете познакомиться с историческим обликом дворцово-паркового ансамбля, посетить музей Якова Брюса, увидеть уникальную экспозицию старинных часов, а также насладиться коллекцией антикварной мебели и карет.
Николо-Берлюковская пустынь
Наш путь продолжается вдоль извивающейся реки Вори, где на левом берегу возвышается древняя Николо-Берлюковская пустынь с впечатляющей 88-метровой колокольней – одной из самых высоких в Подмосковье. Здесь были сняты сцены знаменитого фильма «Цареубийца» с Олегом Янковским и Малкольмом Макдауэллом.
Реставрация и передача обители Русской Православной Церкви произошли только в XXI веке, что делает её ещё более интересной для посещения. Во время экскурсии вы узнаете о зарождении монастыря и его истории, а также обретении главной святыни – чудотворной иконы «Лобзание Иисуса Христа Иудою». Вы сможете посетить собор Христа Спасителя с нижним храмом Архангела Михаила, где хранятся монастырские святыни.
Важная информация
Обратите внимание, что места в автобусе будут сообщены гидом накануне поездки. Если у вас есть особые пожелания по рассадке, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 3 650 ₽
|Пенсионный
|от 3 600 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Николая Чудотворца в Лосино-Петровском
- Усадьба Глинки
- Николо-Берлюковская пустынь
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музей)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Питание - стоимость 480 руб., оплачивается вместе с путёвкой
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)