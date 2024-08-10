Старейшая дворцовая усадьба Подмосковья – Глинки, принадлежавшая графу Якову Вилимовичу Брюсу, чьё имя окутано многочисленными легендами, раскрывает для вас свои двери и тайны. Также вы узнаете, где находился Лосиный завод. Посетите появившийся благодаря ему старинный собор Николая Чудотворца, освящённый Иоанном Кронштадтским. Вы увидите одну из самых высоких колоколен Подмосковья и подробно познакомитесь с непростой судьбой Николо-Берлюковской пустыни.

Описание экскурсии

Собор Николая Чудотворца в Лосино-Петровском

В Подмосковье расположен удивительный город, название которого связано с лосинами, а вторая часть имени отсылает нас к Петру I. В этом городе была основана казённая кожевенная Лосиная мануфактура, которая занималась производством амуниции для Русской Армии. Рабочие мануфактуры обратились к императору Александру I с просьбой о строительстве новой церкви, и сегодня мы можем любоваться великолепным старинным храмом, который стал ярким примером классицизма.

Интересно, что этот храм был освящён самим Иоанном Кронштадтским. Внутри храма сохранились уникальные элементы, такие как чугунный пол и метлахская плитка, которые добавляют ему особый шарм.

Усадьба Глинки

На живописном слиянии рек Вори и Клязьмы находится усадьба Якова Брюса – одна из жемчужин Подмосковья. Она была спроектирована по образцу Петергофа и Ораниенбаума и является редким памятником архитектуры барокко. Яков Вилимович Брюс – фигура загадочная и многогранная, обладавшая талантами инженера, математика, астронома и даже знахаря.

Брюс, являясь прямым наследником шотландского престола, оставил после себя множество легенд и тайн. В усадьбе вы сможете познакомиться с историческим обликом дворцово-паркового ансамбля, посетить музей Якова Брюса, увидеть уникальную экспозицию старинных часов, а также насладиться коллекцией антикварной мебели и карет.

Николо-Берлюковская пустынь

Наш путь продолжается вдоль извивающейся реки Вори, где на левом берегу возвышается древняя Николо-Берлюковская пустынь с впечатляющей 88-метровой колокольней – одной из самых высоких в Подмосковье. Здесь были сняты сцены знаменитого фильма «Цареубийца» с Олегом Янковским и Малкольмом Макдауэллом.

Реставрация и передача обители Русской Православной Церкви произошли только в XXI веке, что делает её ещё более интересной для посещения. Во время экскурсии вы узнаете о зарождении монастыря и его истории, а также обретении главной святыни – чудотворной иконы «Лобзание Иисуса Христа Иудою». Вы сможете посетить собор Христа Спасителя с нижним храмом Архангела Михаила, где хранятся монастырские святыни.

Важная информация

Обратите внимание, что места в автобусе будут сообщены гидом накануне поездки. Если у вас есть особые пожелания по рассадке, пожалуйста, сообщите об этом заранее.