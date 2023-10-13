Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена
Марина Цветаева называла этот бульвар «пушкинской верстой». Мы пройдём её дважды.
По пути встретим приметы двух веков российской истории и искусства, поговорим о поэтах и учёных, артистах и революционерах, «детских балах» начала 19 века и вечеринках начала 20-го. Обсудим женскую моду и архитектурные стили разных эпох.
По пути встретим приметы двух веков российской истории и искусства, поговорим о поэтах и учёных, артистах и революционерах, «детских балах» начала 19 века и вечеринках начала 20-го. Обсудим женскую моду и архитектурные стили разных эпох.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В этой экскурсии мы объединили историю, архитектуру и поэзию. Вы увидите здания в самых разных стилях: элегантный классицизм, пышная эклектика, завораживающий модерн, внушительный постмодернизм. Послушаете стихотворения Пушкина, Есенина, Вертинского, Пастернака. Узнаете:
- где Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову и как не надо свататься;
- кто из актрис смотрел на мир через розовые стёкла;
- чья юбка дала название целому дому;
- где изначально стоял памятник Пушкину;
- где был булгаковский ресторан «Дом Грибоедова» и как попал на бульвар Есенин.
Самый старый и самый длинный московский бульвар расскажет некоторые из своих историй и станет вам ещё ближе!
Достопримечательности по маршруту
Памятник Пушкину — памятник Есенину — Пушкинский дуб — храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где венчался Пушкин — усадьба Римского-Корсакова — МХАТ — дом Ермоловой — особняк Смирнова — «Романовка» — здание ТАСС.
Организационные детали
- На бульваре много скамеек, но лучше надеть удобную обувь
- Перед началом прогулки мы раздадим вам наушники, чтобы вы слышали голос гида, даже если отошли в сторону пофотографироваться
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Тверская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Флорида — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1740 туристов
Приветствуем вас, друзья! Мы команда гидов, Флора и Татьяна. Мы нежно любим Москву, особенно её старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаем вам вместе с нами послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. На наших экскурсиях вы узнаете не только факты об истории, но и интересные сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Наши экскурсии живые и эмоциональные, вы будете в прекрасном настроении. До встречи!
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