Бульвар поэзии и истории

Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Марина Цветаева называла этот бульвар «пушкинской верстой». Мы пройдём её дважды.

По пути встретим приметы двух веков российской истории и искусства, поговорим о поэтах и учёных, артистах и революционерах, «детских балах» начала 19 века и вечеринках начала 20-го. Обсудим женскую моду и архитектурные стили разных эпох.
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Бульвар поэзии и истории
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
18
окт
20
окт
21
окт
22
окт
25
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В этой экскурсии мы объединили историю, архитектуру и поэзию. Вы увидите здания в самых разных стилях: элегантный классицизм, пышная эклектика, завораживающий модерн, внушительный постмодернизм. Послушаете стихотворения Пушкина, Есенина, Вертинского, Пастернака. Узнаете:

  • где Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову и как не надо свататься;
  • кто из актрис смотрел на мир через розовые стёкла;
  • чья юбка дала название целому дому;
  • где изначально стоял памятник Пушкину;
  • где был булгаковский ресторан «Дом Грибоедова» и как попал на бульвар Есенин.

Самый старый и самый длинный московский бульвар расскажет некоторые из своих историй и станет вам ещё ближе!

Достопримечательности по маршруту

Памятник Пушкину — памятник Есенину — Пушкинский дуб — храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где венчался Пушкин — усадьба Римского-Корсакова — МХАТ — дом Ермоловой — особняк Смирнова — «Романовка» — здание ТАСС.

Организационные детали

  • На бульваре много скамеек, но лучше надеть удобную обувь
  • Перед началом прогулки мы раздадим вам наушники, чтобы вы слышали голос гида, даже если отошли в сторону пофотографироваться
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Литература и искусство
Необычные дома
Места Пушкина
Экскурсии по Тверскому бульвару
Тверской бульвар
Для студентов

Похожие туры из Москвы

Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
на улице Новый Арбат
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
50004 500 за всё до 10 чел.
Мистические окрестности Тверского бульвара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Мистические окрестности Тверского бульвара
Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки
на Арбатской площади
14 окт
16 окт
17 окт
18 окт
6 500 за всё до 20 чел.
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
Узнать о жизни писателей и художников, чьи судьбы были переплетены с Камергерским
в Камергерском переулке
15 окт
16 окт
20 окт
24 окт
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ