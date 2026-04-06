Марина Цветаева называла этот бульвар «пушкинской верстой». Мы пройдём её дважды.
По пути встретим приметы двух веков российской истории и искусства, поговорим о поэтах и учёных, артистах и революционерах, «детских балах» начала 19 века и вечеринках начала 20-го. Обсудим женскую моду и архитектурные стили разных эпох.
По пути встретим приметы двух веков российской истории и искусства, поговорим о поэтах и учёных, артистах и революционерах, «детских балах» начала 19 века и вечеринках начала 20-го. Обсудим женскую моду и архитектурные стили разных эпох.
Описание экскурсии
В этой экскурсии мы объединили историю, архитектуру и поэзию. Вы увидите здания в самых разных стилях: элегантный классицизм, пышная эклектика, завораживающий модерн, внушительный постмодернизм. Послушаете стихотворения Пушкина, Есенина, Вертинского, Пастернака. Узнаете:
- где Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову и как не надо свататься;
- кто из актрис смотрел на мир через розовые стёкла;
- чья юбка дала название целому дому;
- где изначально стоял памятник Пушкину;
- где был булгаковский ресторан «Дом Грибоедова» и как попал на бульвар Есенин.
Самый старый и самый длинный московский бульвар расскажет некоторые из своих историй и станет вам ещё ближе!
Достопримечательности по маршруту
Памятник Пушкину — памятник Есенину — Пушкинский дуб — храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где венчался Пушкин — усадьба Римского-Корсакова — МХАТ — дом Ермоловой — особняк Смирнова — «Романовка» — здание ТАСС.
Организационные детали
- На бульваре много скамеек, но лучше надеть удобную обувь
- Перед началом прогулки мы раздадим вам наушники, чтобы вы слышали голос гида, даже если отошли в сторону пофотографироваться
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию можно провести для большего числа участников с доплатой 800 ₽ за каждого последующего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3174 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод. Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени. Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Все совпало: чудесная погода, прекрасный гид Татьяна; время прошло незаметно! Очень благодарны Татьяне за погружение в историю Тверского бульвара и его обитателей, создание душевной дружественной атмосферы и проникновенное чтение стихов! Надеемся посетить и другие экскурсии Татьяны!
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день, Олеся!
спасибо за теплые слова!
Буду рада новым встречат с ващей замечательной компанией!
спасибо за теплые слова!
Буду рада новым встречат с ващей замечательной компанией!
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Экскурсия замечательная! Очень интересная, насыщенная! Татьяна- прекрасный рассказчик))) В новогодние дни, когда все сверкает и переливается, передвигаясь рядом с множеством праздно разгуливающих людей, особенно приятно не только наслаждаться видами праздничной
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Спасибо большое Татьяне за чудесную экскурсию! С удовольствием прогулялись вместе с детьми по Тверскому бульвару, полюбовались памятниками архитектуры, послушали много интересных историй о знаменитостях, проживавших в разные годы в особняках
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