Марина Цветаева называла этот бульвар «пушкинской верстой». Мы пройдём её дважды. По пути встретим приметы двух веков российской истории и искусства, поговорим о поэтах и учёных, артистах и революционерах, «детских балах» начала 19 века и вечеринках начала 20-го. Обсудим женскую моду и архитектурные стили разных эпох.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

В этой экскурсии мы объединили историю, архитектуру и поэзию. Вы увидите здания в самых разных стилях: элегантный классицизм, пышная эклектика, завораживающий модерн, внушительный постмодернизм. Послушаете стихотворения Пушкина, Есенина, Вертинского, Пастернака. Узнаете:

где Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову и как не надо свататься;

кто из актрис смотрел на мир через розовые стёкла;

чья юбка дала название целому дому;

где изначально стоял памятник Пушкину;

где был булгаковский ресторан «Дом Грибоедова» и как попал на бульвар Есенин.

Самый старый и самый длинный московский бульвар расскажет некоторые из своих историй и станет вам ещё ближе!

Достопримечательности по маршруту

Памятник Пушкину — памятник Есенину — Пушкинский дуб — храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот, где венчался Пушкин — усадьба Римского-Корсакова — МХАТ — дом Ермоловой — особняк Смирнова — «Романовка» — здание ТАСС.

Организационные детали