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Бункер Сталина-42. Гриф снят

4.5
297 отзывов
Бункер 4.
Бункер 4. – Гид из Москвы
Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42.

Кто бы мог подумать, что рядом с Кремлем построили огромный подземный комплекс по личному приказу Сталина.

Если бы не современное оружие, то и сейчас вы не смогли бы посмотреть на него своими глазами.

Я помогу вам спуститься на 65 метров вглубь Москвы и покажу символ холодной войны.

Мы пройдём по экспозициям музея и прочувствуем атмосферу времён противостояния СССР и США.

Экскурсия ⛳ очень интерактивная, поэтому идеально подойдет для школьников.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.17 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 900 ₽ за человека

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Бункер Сталина-42. Гриф снят
Бункер Сталина-42. Гриф снят

Что вы увидите

  • Бункер-42
Групповая экскурсия ⛳ на секретный правительственный объект— Бункер 42. Экскурсия посвящена истории 📖 ядерного противостояния двух держав — Советского Союза и Соединенных Штатов.
Почему стоит посетить эту экскурсию?
  • вы побываете в некогда секретном военном объекте, который был создан для управления страной в условиях ядерной войны;
  • получите возможность услышать составы метрополитена проходящие в непосредственной близости от бункера;
  • именно отсюда была отправлена историческая телеграмма Хрущева с приказом о выводе советских ракет с Кубы во время Карибского Кризиса.
  • Вы спуститесь в блоки бункера на глубину 65 метров. Узнаете, как конструкция бункера защищала от поражающих факторов ядерного взрыва. Увидите поразительные инженерные конструкции. Почувствуете себя частью этого масштабного объекта, поймете, как работал персонал.
  • У вас будет уникальная возможность рассмотреть единственную точную копию первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 1950-х годов. Вам покажут фильм 🎥 о периоде Холодной войны, посмотрите средства связи того времени.
Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты. Вы ощутите, насколько мир был близок к третьей мировой ядерной войне. Экскурсия не оставит Вас равнодушным!
К участию допускаются лица строго старше 8 лет!
Что входит
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 5-й Котельнический пер., 11
Бункер Сталина-42. Гриф снят
Бункер Сталина-42. Гриф снят
Бункер Сталина-42. Гриф снят
Бункер Сталина-42. Гриф снят

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бункер 4.
Бункер 4.
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297 отзывов оставили туристы

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