Групповая экскурсия ⛳ на секретный правительственный объект— Бункер 42. Экскурсия посвящена истории 📖 ядерного противостояния двух держав — Советского Союза и Соединенных Штатов.
Почему стоит посетить эту экскурсию?
вы побываете в некогда секретном военном объекте, который был создан для управления страной в условиях ядерной войны;
получите возможность услышать составы метрополитена проходящие в непосредственной близости от бункера;
именно отсюда была отправлена историческая телеграмма Хрущева с приказом о выводе советских ракет с Кубы во время Карибского Кризиса.
Вы спуститесь в блоки бункера на глубину 65 метров. Узнаете, как конструкция бункера защищала от поражающих факторов ядерного взрыва. Увидите поразительные инженерные конструкции. Почувствуете себя частью этого масштабного объекта, поймете, как работал персонал.
У вас будет уникальная возможность рассмотреть единственную точную копию первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 1950-х годов. Вам покажут фильм 🎥 о периоде Холодной войны, посмотрите средства связи того времени.
Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты. Вы ощутите, насколько мир был близок к третьей мировой ядерной войне. Экскурсия не оставит Вас равнодушным!
К участию допускаются лица строго старше 8 лет!
Что входит
Входные билеты
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 5-й Котельнический пер., 11
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.