Бункер 4. – Гид из Москвы

Всего несколько десятков лет прошло, как рассекретили бункер-42.



Кто бы мог подумать, что рядом с Кремлем построили огромный подземный комплекс по личному приказу Сталина.



Если бы не современное оружие, то и сейчас вы не смогли бы посмотреть на него своими глазами.



Я помогу вам спуститься на 65 метров вглубь Москвы и покажу символ холодной войны.



Мы пройдём по экспозициям музея и прочувствуем атмосферу времён противостояния СССР и США.



Экскурсия ⛳ очень интерактивная, поэтому идеально подойдет для школьников.