О монументальном сталинском ампире нам есть что рассказать. И главное — что показать! Для зримого примера пойдём в «Ленинградскую». Осмотрим шикарные парадные залы, колонны и отделку из дорогих пород камня, фрески и скульптуры. А также: самую высокую в мире бронзовую люстру, трофейных львов и бесчисленные гроздья винограда.
Описание экскурсии
Вы увидите
- уникальную бронзовую люстру — самую длинную в мире;
- трофеи, вывезенные из нацистской Германии;
- бальный зал, напоминающий императорские покои;
- изображение сталинской высотки в… самой сталинской высотке;
- невероятных размеров люстры, похожие на паникадила;
- пожалуй, самый красивый потолок всей сталинской архитектуры;
- место, где использовался камень могилы неизвестного солдата.
Вы узнаете
- как формировался сталинский ампир;
- как готические и барочные церковные элементы проникли в сталинскую архитектуру;
- как архитектура роскоши становилась архитектурой пролетариата;
- почему высотка стоила таких баснословных денег;
- что интересного могут рассказать камни;
- почему в отделке гостиницы столько винограда;
- что делают на здешних рельефах герои русской истории;
- и ещё многие другие интересности.
Организационные детали
- После экскурсии вы можете выпить кофе в лобби гостиницы за свой счёт. Иных дополнительных расходов не предполагается.
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу Полине за интересный рассказ о истории и великолепных интерьерах гостиницы.
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда одновременно и много узнаешь, и не устаешь от переизбытка информации. Лёгкая, ненавязчивая подача Екатерины
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Сама гостиница очень понравилась… Но…. Гид (у нас была Екатерина) слабовата, к сожалению, хотя в общении девушка достаточно милая. Вся информация ооооочень поверхностная, даже скажем прямо, информации минимум. Из заявленных 1 ч 30 мин сама экскурсия была примерно час - час 10 мин. Остальное время Екатерина рекламировала свои проэкты и раздавала свои контакты
Катя и Никита
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! Нам искренне жаль, что экскурсия показалась вам недостаточно глубокой по содержанию. Экскурсовод давно работает с
Вам был полезен этот отзыв?
Вчера всей семьей посетили экскурсию по гостинице Ленинградская и не пожалели! Все было интересно, динамично. Экскурсовод Дмитрий рассказал много интересных историй, показал дополнительные фотографии, было не скучно! Всем рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина прекрасный гид. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили высотку, почему именно на этом месте, про интерьер много интересных подробностей … однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»»
Групповая
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
Все высотки Москвы - на мотоциклах (круглый год)
Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Раскройте тайны гостиницы «Украина», младшей из семи сталинских высоток, и узнайте о ее уникальных деталях
Начало: В районе м. Киевская
10 авг в 10:00
14 авг в 16:30
от 6400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сталинские высотки. 7 легенд послевоенной Москвы
Погрузитесь в историю послевоенной Москвы, исследуя сталинские высотки. Узнайте об их уникальных особенностях и мифах за три часа экскурсии
Начало: В районе метро Красные ворота
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 35 000 ₽ за всё до 5 чел.
2499 ₽ за человека