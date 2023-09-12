Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
О монументальном сталинском ампире нам есть что рассказать. И главное — что показать! Для зримого примера пойдём в «Ленинградскую». Осмотрим шикарные парадные залы, колонны и отделку из дорогих пород камня, фрески и скульптуры. А также: самую высокую в мире бронзовую люстру, трофейных львов и бесчисленные гроздья винограда.
Ближайшие даты:
12
сен
сен
27
сен
сен
10
окт
окт
25
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите
- уникальную бронзовую люстру — самую длинную в мире;
- трофеи, вывезенные из нацистской Германии;
- бальный зал, напоминающий императорские покои;
- изображение сталинской высотки в… самой сталинской высотке;
- невероятных размеров люстры, похожие на паникадила;
- пожалуй, самый красивый потолок всей сталинской архитектуры;
- место, где использовался камень могилы неизвестного солдата.
Вы узнаете
- как формировался сталинский ампир;
- как готические и барочные церковные элементы проникли в сталинскую архитектуру;
- как архитектура роскоши становилась архитектурой пролетариата;
- почему высотка стоила таких баснословных денег;
- что интересного могут рассказать камни;
- почему в отделке гостиницы столько винограда;
- что делают на здешних рельефах герои русской истории;
- и ещё многие другие интересности.
Организационные детали
- После экскурсии вы можете выпить кофе в лобби гостиницы за свой счёт. Иных дополнительных расходов не предполагается.
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Комсомольская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 303 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.
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