читать дальше уменьшить

делает историю сталинских высоток и «архитектуры роскоши для пролетариата» живой и понятной.



Особенно порадовало, как Екатерина выстраивает рассказ: от впечатляющих деталей интерьера (фантастические люстры, бальный зал, декор с виноградом и герои русской истории на рельефах) к сложным темам вроде формирования сталинского ампира и заимствований из готики и барокко. Благодаря её манере говорить легко и с юмором, все эти факты запоминаются сами собой, а не превращаются в «список дат и терминов».



При этом Екатерина дозирует информацию: она не перегружает цифрами, но в нужный момент объясняет, почему высотка обошлась в такие баснословные суммы, откуда в отделке столько символики и даже что «рассказывают» камни этого здания. Маршрут продуман так, что внимание ни на минуту не рассеивается: от самой длинной в мире бронзовой люстры до бального зала и, кажется, самого красивого потолка во всей сталинской архитектуре — каждый зал становится частью цельной истории.



В результате складывается ощущение прогулки с умным другом, который отлично чувствует аудиторию и умеет увлечь. После экскурсии хочется перечитать про сталинские высотки, пересмотреть фотографии интерьеров и непременно вернуться ещё раз. Смело рекомендую экскурсию с Екатериной всем, кто хочет узнать о гостинице «Ленинградская» больше, чем написано в путеводителях, и при этом провести время с удовольствием, а не с усталой головой.