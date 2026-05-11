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Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»

Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
О монументальном сталинском ампире нам есть что рассказать. И главное — что показать! Для зримого примера пойдём в «Ленинградскую». Осмотрим шикарные парадные залы, колонны и отделку из дорогих пород камня, фрески и скульптуры. А также: самую высокую в мире бронзовую люстру, трофейных львов и бесчисленные гроздья винограда.
4.8
11 отзывов
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»

Описание экскурсии

Вы увидите

  • уникальную бронзовую люстру — самую длинную в мире;
  • трофеи, вывезенные из нацистской Германии;
  • бальный зал, напоминающий императорские покои;
  • изображение сталинской высотки в… самой сталинской высотке;
  • невероятных размеров люстры, похожие на паникадила;
  • пожалуй, самый красивый потолок всей сталинской архитектуры;
  • место, где использовался камень могилы неизвестного солдата.

Вы узнаете

  • как формировался сталинский ампир;
  • как готические и барочные церковные элементы проникли в сталинскую архитектуру;
  • как архитектура роскоши становилась архитектурой пролетариата;
  • почему высотка стоила таких баснословных денег;
  • что интересного могут рассказать камни;
  • почему в отделке гостиницы столько винограда;
  • что делают на здешних рельефах герои русской истории;
  • и ещё многие другие интересности.

Организационные детали

  • После экскурсии вы можете выпить кофе в лобби гостиницы за свой счёт. Иных дополнительных расходов не предполагается.
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
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— но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лаврентьева
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу Полине за интересный рассказ о истории и великолепных интерьерах гостиницы.
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу+3
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
Посетила 11.05 экскурсию в гостиницу «Ленинградская». Впечатления от экскурсии и организации, самые замечательные. Спасибо большое экскурсоводу
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Мария
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда одновременно и много узнаешь, и не устаешь от переизбытка информации. Лёгкая, ненавязчивая подача Екатерины
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делает историю сталинских высоток и «архитектуры роскоши для пролетариата» живой и понятной.

Особенно порадовало, как Екатерина выстраивает рассказ: от впечатляющих деталей интерьера (фантастические люстры, бальный зал, декор с виноградом и герои русской истории на рельефах) к сложным темам вроде формирования сталинского ампира и заимствований из готики и барокко. Благодаря её манере говорить легко и с юмором, все эти факты запоминаются сами собой, а не превращаются в «список дат и терминов».

При этом Екатерина дозирует информацию: она не перегружает цифрами, но в нужный момент объясняет, почему высотка обошлась в такие баснословные суммы, откуда в отделке столько символики и даже что «рассказывают» камни этого здания. Маршрут продуман так, что внимание ни на минуту не рассеивается: от самой длинной в мире бронзовой люстры до бального зала и, кажется, самого красивого потолка во всей сталинской архитектуре — каждый зал становится частью цельной истории.

В результате складывается ощущение прогулки с умным другом, который отлично чувствует аудиторию и умеет увлечь. После экскурсии хочется перечитать про сталинские высотки, пересмотреть фотографии интерьеров и непременно вернуться ещё раз. Смело рекомендую экскурсию с Екатериной всем, кто хочет узнать о гостинице «Ленинградская» больше, чем написано в путеводителях, и при этом провести время с удовольствием, а не с усталой головой.

Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда+2
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
Экскурсия в гостиницу «Ленинградская» с гидом Екатериной стала для меня настоящим подарком — редкий случай, когда
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Юля
Сама гостиница очень понравилась… Но…. Гид (у нас была Екатерина) слабовата, к сожалению, хотя в общении девушка достаточно милая. Вся информация ооооочень поверхностная, даже скажем прямо, информации минимум. Из заявленных 1 ч 30 мин сама экскурсия была примерно час - час 10 мин. Остальное время Екатерина рекламировала свои проэкты и раздавала свои контакты
Сама гостиница очень понравилась… Но…. Гид (у нас была Екатерина) слабовата, к сожалению, хотя в общении
Сама гостиница очень понравилась… Но…. Гид (у нас была Екатерина) слабовата, к сожалению, хотя в общении
Катя и Никита
Катя и Никита
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! Нам искренне жаль, что экскурсия показалась вам недостаточно глубокой по содержанию. Экскурсовод давно работает с
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этой темой и принимал участие в разработке маршрута, однако мы понимаем, что ожидания у гостей могут различаться. Обязательно проанализируем ваш комментарий и подумаем, как сделать подачу материала ещё более насыщенной и информативной. Спасибо вам ещё раз за отзыв, это помогает нам стать лучше!

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Виталий
Вчера всей семьей посетили экскурсию по гостинице Ленинградская и не пожалели! Все было интересно, динамично. Экскурсовод Дмитрий рассказал много интересных историй, показал дополнительные фотографии, было не скучно! Всем рекомендую👍
Вчера всей семьей посетили экскурсию по гостинице Ленинградская и не пожалели! Все было интересно, динамично. Экскурсовод
Вчера всей семьей посетили экскурсию по гостинице Ленинградская и не пожалели! Все было интересно, динамично. Экскурсовод
Вчера всей семьей посетили экскурсию по гостинице Ленинградская и не пожалели! Все было интересно, динамично. Экскурсовод
Вчера всей семьей посетили экскурсию по гостинице Ленинградская и не пожалели! Все было интересно, динамично. Экскурсовод
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Татьяна
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина прекрасный гид. Спасибо!
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина
Экскурсия очень содержательная, а высотка очень красивая. Охватили подробно всю историю, прошлись по великолепным залам. Екатерина
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М
Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили высотку, почему именно на этом месте, про интерьер много интересных подробностей … однозначно рекомендую!
Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили
Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили
Очень понравился экскурсовод-историк Анастасия! Время пролетело не заметно, было много интересных фактов и подробностей, как строили
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