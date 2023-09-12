Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»

Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри

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Ответы на вопросы
О монументальном сталинском ампире нам есть что рассказать. И главное — что показать! Для зримого примера пойдём в «Ленинградскую». Осмотрим шикарные парадные залы, колонны и отделку из дорогих пород камня, фрески и скульптуры. А также: самую высокую в мире бронзовую люстру, трофейных львов и бесчисленные гроздья винограда.
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Ближайшие даты:
12
сен
27
сен
10
окт
25
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите

  • уникальную бронзовую люстру — самую длинную в мире;
  • трофеи, вывезенные из нацистской Германии;
  • бальный зал, напоминающий императорские покои;
  • изображение сталинской высотки в… самой сталинской высотке;
  • невероятных размеров люстры, похожие на паникадила;
  • пожалуй, самый красивый потолок всей сталинской архитектуры;
  • место, где использовался камень могилы неизвестного солдата.

Вы узнаете

  • как формировался сталинский ампир;
  • как готические и барочные церковные элементы проникли в сталинскую архитектуру;
  • как архитектура роскоши становилась архитектурой пролетариата;
  • почему высотка стоила таких баснословных денег;
  • что интересного могут рассказать камни;
  • почему в отделке гостиницы столько винограда;
  • что делают на здешних рельефах герои русской истории;
  • и ещё многие другие интересности.

Организационные детали

  • После экскурсии вы можете выпить кофе в лобби гостиницы за свой счёт. Иных дополнительных расходов не предполагается.
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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