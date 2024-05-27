читать дальше

в бункере. Тем не менее - рекомендую именно этот маршрут. Интересно. Содержательная часть экскурсии- с претензией на оригинальность является историческим шоу. Самолюбование и чрезмерный артистизм подачи материала с претензией на секретность и оригинальность исследования выглядит не очень. Запрет на видео сьёмку -нелеп. Жалобы на государство, что оно не помогает коммерческой организации,сдающей в аренду огромные площади смешон. Шоколад как лакомство по "оригинальным" рецептам за наличку тоже не добавляет доверия. Любимое вино тов. Сталина по секретным поставкам из Грузии налилось нам в объёме в 2 раза меньшем,чем предшественникам. Стоит посетить однозначно всем любителям истории. Интересна история строительства стадиона,как прикрытия строительства тоннеля и бункера. Особое внимание игре в кабинете товарища Сталина. Очень интересная игра - МОМ -военно-оборонительная игра,подаренная И. В. С. -его личная вещь. Возможность посидеть в кресле вождя в его кабинете подкупает любителей фото. Вполне очевидно, что подлинного там ничего нет, кроме вышеозначенной игры. Хорошая экскурсия. Рекомендую.