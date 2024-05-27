1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
«Экскурсию по самому бункеру Сталина проводит гид музея»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
«С вами будет один из гидов нашей команды, экскурсию по самому бункеру Сталина проводит гид музея»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав27 мая 2024Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
- ААнастасия26 мая 2024Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной
- ССергей20 мая 2024Содержательно, познавательно. Грамотный гид, хорошие коммуникации.
- ССветлана19 мая 2024Экскурсия понравилась, все очень хорошо организовано, однозначно рекомендую.
- ССергей15 мая 2024Весьма достойная экскурсия. Пеший трансфер от ст. метро "Партизанская" вполне обоснован маршрутом. Однако, содержательная часть является повторением - преамбулой маршрута
- ССветлана10 мая 2024Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или невозможности их рассказывать посетителям.
- ССаркисян5 мая 2024Всё очень понравилось! Прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, много нового узнали!!!
- ММария30 апреля 2024Интересный формат экскурсии, харизматичный экскурсовод) 2 часа пролетели незаметно)
- ЕЕлена5 апреля 2024Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!
- ССкобелева2 апреля 2024Очень познавательная экскурсия. Люди увлеченные своим делом, своим музеем очень заряжают. Узнали много нового про этот район Москвы, про товарища Сталина и то непростое время.
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