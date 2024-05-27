Экскурсии в Бункер Сталина Москвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Бункер Сталина» в Москве, цены от 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Групповая
2 часа
24 отзыва
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
«Экскурсию по самому бункеру Сталина проводит гид музея»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350 за человека
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890 за всё до 4 чел.
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
932 отзыва
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900 за человека
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000 за человека
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
4 отзыва
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
«С вами будет один из гидов нашей команды, экскурсию по самому бункеру Сталина проводит гид музея»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
    Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
    Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной
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    оружии. Здесь вы много узнаете о проекте стадиона и истории района, жизни и характере Сталина. Спасибо, что восстановили по крупицам! Объект необходимо посетить, экскурсовод потрясающий и заинтересовывающий.

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
    Содержательно, познавательно. Грамотный гид, хорошие коммуникации.
  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
    Экскурсия понравилась, все очень хорошо организовано, однозначно рекомендую.
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
    Весьма достойная экскурсия. Пеший трансфер от ст. метро "Партизанская" вполне обоснован маршрутом. Однако, содержательная часть является повторением - преамбулой маршрута
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    в бункере. Тем не менее - рекомендую именно этот маршрут. Интересно. Содержательная часть экскурсии- с претензией на оригинальность является историческим шоу. Самолюбование и чрезмерный артистизм подачи материала с претензией на секретность и оригинальность исследования выглядит не очень. Запрет на видео сьёмку -нелеп. Жалобы на государство, что оно не помогает коммерческой организации,сдающей в аренду огромные площади смешон. Шоколад как лакомство по "оригинальным" рецептам за наличку тоже не добавляет доверия. Любимое вино тов. Сталина по секретным поставкам из Грузии налилось нам в объёме в 2 раза меньшем,чем предшественникам. Стоит посетить однозначно всем любителям истории. Интересна история строительства стадиона,как прикрытия строительства тоннеля и бункера. Особое внимание игре в кабинете товарища Сталина. Очень интересная игра - МОМ -военно-оборонительная игра,подаренная И. В. С. -его личная вещь. Возможность посидеть в кресле вождя в его кабинете подкупает любителей фото. Вполне очевидно, что подлинного там ничего нет, кроме вышеозначенной игры. Хорошая экскурсия. Рекомендую.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
    Рассказчик в бункере чудесный, но хотелось более структурированного рассказа. Возможно это сложно из-за отсутствия сведений или невозможности их рассказывать посетителям.
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    Хотелось бы карты с возможным расположения тоннелей, фотографии тоннеле, казарм и вообще всего о чем рассказывают и не показывают. Не мешало бы добавить информацию по конструктивным особенностям сооружения (чертежи Колли). Конструктивная схема сооружения, толщина бетонной плиты и земляного пласта, рассчитанные с учётом прямого попадания снаряда над бункером. В общем, меньше лирики и больше фактов.

  • С
    Саркисян
    5 мая 2024
    Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
    Всё очень понравилось! Прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, много нового узнали!!!
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
    Интересный формат экскурсии, харизматичный экскурсовод) 2 часа пролетели незаметно)
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Бункер Сталина в Измайлово (экскурсия с дегустацией любимого вина Сталина)
    Экскурсия очень интересная! Подача материала - на 100 баллов. Экскурсовод замечательный лектор, собеседник, знаток темы и своего дела. Несмотря на небольшую площадь помещений, ограниченность пространств (три локации) двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое! Успехов!
  • С
    Скобелева
    2 апреля 2024
    Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
    Очень познавательная экскурсия. Люди увлеченные своим делом, своим музеем очень заряжают. Узнали много нового про этот район Москвы, про товарища Сталина и то непростое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бункер Сталина»

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