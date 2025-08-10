Еще с XV века считалось, что Москва стоит на семи холмах. Настало время выяснить, так ли это.
Во время экскурсии мы пройдем по многочисленным улочкам, найдем спрятавшиеся удивительные храмы и особняки.
Исследуем Таганский холм, спустимся в долину реки Яузы, побываем на Швивой Горке, узнаем много интересного о высотке на Котельнической набережной.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- Начнем нашу экскурсию с театра на Таганке, где вы узнаете его интересную историю.
- Полюбуемся храмом Святителя Николая. Выясним почему архитектору, возводившему его, пришлось уйти в монастырь.
- На Успенском храме увидим необыкновенной красоты многоцветные изразцы, выполненные в гончарной мастерской Степана Полубеса.
- Найдем секретный, симпатичный домик, который и не домик вовсе.
- Исследуем Таганский холм, спустимся в долину реки Яузы, узнаем, где жили московские мастера и чем они занимались.
- Побываем на Швивой Горке и найдем там «птицу счастья».
- Вблизи полюбуемся великолепной высоткой на Котельнической набережной, познакомимся с мемориальными досками на ней и удивимся большому количеству знаменитостей, проживавших в этом доме. Расскажу интересные факты о жизни и быте в высотке.
• Затем отправимся в далекий путь с Дмитрием Донским, полюбуемся усадьбой «железных королей», раскинувшейся аж на шесть переулков. Важная информация:Это пешеходная экскурсия по холмистой местности, поэтому необходима удобная обувь, головной убор и вода.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр на Таганке
- Церковь Николая Чудотворца на Болвановке
- Успенский храм в Гончарах
- Бункер-42
- Швивая горка
- Высотка на Котельнической набережной
- Памятник Дмитрию Донскому
- Библиотека иностранной литературы
- Усадьба Баташёва
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Таганская кольцевая, выход 1
Завершение: Станция метро Таганская кольцевая
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия по холмистой местности
- Поэтому необходима удобная обувь
- Головной убор и вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
С
Сергей
10 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Район не сильно насыщен автомобильным траффиком и пешеходами. Поэтому не шумно. Экскурсовод широко владеет темой путешествия. Очень удачный маршрут, насыщен красивыми зданиями.
D
Deleted
6 авг 2025
Входит в следующие категории Москвы
