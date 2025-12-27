Мои заказы

«Были и небыли Бронных»: пешеходная экскурсия по Большой и Малой Бронным

Будем бродить по Большой и Малой Бронным — главным улицам Бронной слободы, история которой прослеживается с XVI века.

Здесь жили бронники и оружейные мастера, были усадьбы, деревянные дома и мелкие квартиры,
доходные дома, студенческий «Латинский квартал». Часть этой местности входила в состав Патриаршей слободы. Пройдем по шумным улицам и зайдем в тихие дворики. Будем восстанавливать прошлую жизнь по историям, основанным на реальных события и преданиях.

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы поговорим о том:• как при церкви частное училище открывали и письма царю писали;
  • что за чудо-сад устроили на одной десятине;
  • как река способствовала появлению синагоги;
  • как сводили концы с концами студенты «Латинского квартала»;
  • кто такой был московский Дракула;
  • был ли трамвай на Патриарших прудах. А также увидим:• церковь, упоминавшуюся студентами в песенке;
  • дом, который притягивал к себе чудаков;
  • здание, в которое допускались только родственники;
  • НЭПовские вывески;

• самый молодой дом на месте самого старого. Важная информация:

  • Это пешеходная экскурсия, поэтому одевайтесь по погоде.
  • Сбор группы за 10 минут до начала экскурсии.
  • Используются радиогиды — вы можете взять свои проводные наушники.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большая Бронная
  • Церковь Иоанна Богослова
  • Усадьба Осташевского
  • Дом Е.И. Полякова
  • Синагога
  • Малая Бронная
  • Столовая Общества помощи нуждающимся студентам
  • Доходные дома XIX века
  • Современные ЖК - аналоги доходных домов XIX века
  • Патриаршие пруды
Что включено
  • Услуги гида
  • Радиогиды
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новопушкинский сквер
Завершение: Угол Малой Бронной и Ермолаевского переулка
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Это пешеходная экскурсия, поэтому одевайтесь по погоде
  • Сбор группы за 10 минут до начала экскурсии
  • Используются радиогиды - вы можете взять свои проводные наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

