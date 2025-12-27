Будем бродить по Большой и Малой Бронным — главным улицам Бронной слободы, история которой прослеживается с XVI века.
Здесь жили бронники и оружейные мастера, были усадьбы, деревянные дома и мелкие квартиры,
Описание экскурсииВо время экскурсии мы поговорим о том:• как при церкви частное училище открывали и письма царю писали;
- что за чудо-сад устроили на одной десятине;
- как река способствовала появлению синагоги;
- как сводили концы с концами студенты «Латинского квартала»;
- кто такой был московский Дракула;
- был ли трамвай на Патриарших прудах. А также увидим:• церковь, упоминавшуюся студентами в песенке;
- дом, который притягивал к себе чудаков;
- здание, в которое допускались только родственники;
- НЭПовские вывески;
• самый молодой дом на месте самого старого. Важная информация:
- Это пешеходная экскурсия, поэтому одевайтесь по погоде.
- Сбор группы за 10 минут до начала экскурсии.
- Используются радиогиды — вы можете взять свои проводные наушники.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая Бронная
- Церковь Иоанна Богослова
- Усадьба Осташевского
- Дом Е.И. Полякова
- Синагога
- Малая Бронная
- Столовая Общества помощи нуждающимся студентам
- Доходные дома XIX века
- Современные ЖК - аналоги доходных домов XIX века
- Патриаршие пруды
Что включено
- Услуги гида
- Радиогиды
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новопушкинский сквер
Завершение: Угол Малой Бронной и Ермолаевского переулка
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
