Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Когда осмотрены все основные достопримечательности и исхожены классические тропы, пришло время для Москвы иной — богемной.
Приглашаю прогуляться со мной по атмосферным местам столицы — аристократической Поварской, уютной Спиридоновке, Малой и Большой Бронным, светским Патрикам. Расскажу трогательные истории из жизни знаменитых людей, живших и творивших здесь.
Приглашаю прогуляться со мной по атмосферным местам столицы — аристократической Поварской, уютной Спиридоновке, Малой и Большой Бронным, светским Патрикам. Расскажу трогательные истории из жизни знаменитых людей, живших и творивших здесь.
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Описание
Что вас ждёт
Готовьтесь к полному погружению в тему богемной Москвы. Мы увидим дома, где жили известные писатели, актёры, архитекторы, музыканты. Познакомимся с лучшими шедеврами архитектуры модерна. Пройдёмся по важным историческим улочкам творческой столицы. Но не просто так. Я подготовила для вас много увлекательных историй.
Вы увидите:
- чудом уцелевший старинный храм, в котором венчались граф Николай Шереметев с крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой, а двести лет спустя Николай Караченцев с Людмилой Поргиной;
- культовое место московской богемы, где находилась квартира и мастерская Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной. Частыми гостями здесь были Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Майя Плисецкая, Федерико Феллини;
- последнее пристанище Ивана Бунина. Расскажу, как он встретил здесь годы революции и отразил их в своей книге «Окаянные дни»;
- дом Маргариты. Узнаете, как Елена Сергеевна Шиловская, прототип булгаковской Маргариты, ушла от богатого мужа-генерала с шикарной квартирой в переулках Поварской к бедному писателю;
- дом-музей Марины Цветаевой, где она прожила 8 лет до отъезда в эмиграцию. Поразмышляем, какие обстоятельства жизни вынудили поэтессу продать имущество, чтобы прокормить детей, а после отдать их во временный приют;
- «золотой перекресток» отечественной культуры — дом, в котором жил Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Святослав Рихтер. Посмеёмся над анекдотами, которые актёр рассказывал своим именитым соседям по дому.
- общежитие искусств Романовка. Вспомним, как тут жили Сергей Танеев и Василий Калинников, читал первые стихи Владимир Маяковский, а также как сложился музыкальный салон, завсегдатаями которого были Фёдор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Ольга Книппер-Чехова и другие знаменитости;
- мастерскую Якулова. Узнаете, при каких обстоятельствах здесь познакомились Сергей Есенин и Айседора Дункан;
- особняки Рябушинского и Зинаиды Морозовой, скоропечатню Левенсона — шедевры Фёдора Шехтеля — самого дорогого и востребованного архитектора Москвы стиля модерн;
- знаменитый ЦДЛ (Центральный дом литераторов) — прообраз МАССОЛИТа из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», любимое место встречи богемы 60-х годов;
- ну и, конечно, Патриаршие пруды. Расскажу вам историю их появления.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Арбатская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Меня зовут Марина, я профессиональный гид. Трепетно храню и с удовольствием передаю гостям свои знания о столице и ее окрестностях. Я люблю удивлять и делаю экскурсии максимально интересными и запоминающимися. Москва для меня — это любимая книга, которую можно много раз перечитывать, всегда находя что-то новое и глубокое. С нетерпением жду встречи с вами!
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