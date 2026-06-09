Когда все классические маршруты Москвы пройдены, самое время отправиться на прогулку по богемным местам столицы.
Патриаршие пруды, уютные улочки Поварской и Спиридоновки, а также дома, где жили и творили известные писатели
Патриаршие пруды, уютные улочки Поварской и Спиридоновки, а также дома, где жили и творили известные писатели
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать истории великих писателей и артистов
- 🏛️ Посетить культовые места московской богемы
- 🎨 Оценить шедевры архитектуры модерна
- 🌟 Погрузиться в атмосферу Патриарших прудов
- 🎭 Услышать анекдоты от знаменитых актёров
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по богемной Москве - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться пешими прогулками. В это время года город оживает, а улочки наполняются атмосферой летнего тепла. В апреле и октябре также можно провести время с удовольствием, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и скользким тротуарам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Патриаршие пруды
- Дом-музей Марины Цветаевой
- Дом Маргариты
- Центральный дом литераторов
- Особняки Рябушинского и Зинаиды Морозовой
Описание экскурсии
Что вас ждёт
Готовьтесь к полному погружению в тему богемной Москвы. Мы увидим дома, где жили известные писатели, актёры, архитекторы, музыканты. Познакомимся с лучшими шедеврами архитектуры модерна. Пройдёмся по важным историческим улочкам творческой столицы. Но не просто так. Я подготовила для вас много увлекательных историй.
Вы увидите:
- чудом уцелевший старинный храм, в котором венчались граф Николай Шереметев с крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой, а двести лет спустя Николай Караченцев с Людмилой Поргиной;
- культовое место московской богемы, где находилась квартира и мастерская Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной. Частыми гостями здесь были Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Майя Плисецкая, Федерико Феллини;
- последнее пристанище Ивана Бунина. Расскажу, как он встретил здесь годы революции и отразил их в своей книге «Окаянные дни»;
- дом Маргариты. Узнаете, как Елена Сергеевна Шиловская, прототип булгаковской Маргариты, ушла от богатого мужа-генерала с шикарной квартирой в переулках Поварской к бедному писателю;
- дом-музей Марины Цветаевой, где она прожила 8 лет до отъезда в эмиграцию. Поразмышляем, какие обстоятельства жизни вынудили поэтессу продать имущество, чтобы прокормить детей, а после отдать их во временный приют;
- «золотой перекресток» отечественной культуры — дом, в котором жил Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Святослав Рихтер. Посмеёмся над анекдотами, которые актёр рассказывал своим именитым соседям по дому.
- общежитие искусств Романовка. Вспомним, как тут жили Сергей Танеев и Василий Калинников, читал первые стихи Владимир Маяковский, а также как сложился музыкальный салон, завсегдатаями которого были Фёдор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Ольга Книппер-Чехова и другие знаменитости;
- мастерскую Якулова. Узнаете, при каких обстоятельствах здесь познакомились Сергей Есенин и Айседора Дункан;
- особняки Рябушинского и Зинаиды Морозовой, скоропечатню Левенсона — шедевры Фёдора Шехтеля — самого дорогого и востребованного архитектора Москвы стиля модерн;
- знаменитый ЦДЛ (Центральный дом литераторов) — прообраз МАССОЛИТа из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», любимое место встречи богемы 60-х годов;
- ну и, конечно, Патриаршие пруды. Расскажу вам историю их появления.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 157 туристов
Меня зовут Марина, я профессиональный гид. Трепетно храню и с удовольствием передаю гостям свои знания о столице и ее окрестностях. Я люблю удивлять и делаю экскурсии максимально интересными и запоминающимися. Москва для меня — это любимая книга, которую можно много раз перечитывать, всегда находя что-то новое и глубокое. С нетерпением жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Марина спасибо вам за чудесную прогулку . Богемная Москва получилась очень познавательной и интересной. теперь под другим углом будем смотреть на знакомые дома и переулки 😍🤗спасибо вам огромное от всего нашего коллектива 🤗
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Марина провела отличную экскурсию, показала много домов переулков с историей, рассказала интересные факты из биографии известных людей. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на не очень хорошую погоду. Спасибо.
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Т
Замечательная экскурсия. Экскурсовод Марина выше всяких похвал - кладезь знаний в различных областях: исторических, архитектурных, литературных. Спасибо огромное, получили незабываемые впечатления.
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Е
Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во время прогулки ни разу, дополнительно узнала и рассказала много новой
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М
Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов. Такая прогулка мотивирует открыть и прочитать или перечитать наших великих Пушкина, Лермонтова, Бунина, Булгакова, Цветаеву, Ахмадулину, а ещё Ф Раневскую и Ю Никулина. Холодный осенний день был теплым от замечательного рассказа. СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРИНЕ.
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Хочется поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Мы, коренные москвичи, давно увлекающиеся историей и культурной жизнью Москвы, узнали много нового. Было увлекательно, познавательно, образно. Слушали не отвлекаясь ни на минуту! Три часа пролетели незаметно! И дождь - не помеха)) Спасибо большое!!!
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