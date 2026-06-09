Когда все классические маршруты Москвы пройдены, самое время отправиться на прогулку по богемным местам столицы.Патриаршие пруды, уютные улочки Поварской и Спиридоновки, а также дома, где жили и творили известные писатели

и артисты, откроют перед вами свои тайны. Узнайте, где венчались знаменитости, где жили Булгаковские персонажи и какие истории скрывают стены старинных особняков. Это путешествие по Москве, которую знают не все, но которую стоит увидеть каждому

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по богемной Москве - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться пешими прогулками. В это время года город оживает, а улочки наполняются атмосферой летнего тепла. В апреле и октябре также можно провести время с удовольствием, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и скользким тротуарам.

Сейчас август — это идеальное время.