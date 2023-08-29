Марина — ваш гид в Москве

Меня зовут Марина, я профессиональный гид. Трепетно храню и с удовольствием передаю гостям свои знания о столице и ее окрестностях. Я люблю удивлять и делаю экскурсии максимально интересными и запоминающимися. Москва для меня — это любимая книга, которую можно много раз перечитывать, всегда находя что-то новое и глубокое. С нетерпением жду встречи с вами!

Задать вопрос