Жанна — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 28 туристов

Я Жанна, художник-иллюстратор из Москвы. Приехала в столицу 25 лет назад. С тех пор нежно влюблена в этот ритмичный, сложный город. Ничего не раздражает в московском укладе, никогда не устаю, начинаю скучать по особой атмосфере уже в первый день разлуки и искренне радуюсь встрече. Безумная энергетика Москвы служит подзарядкой и источником вдохновения для творческих проектов. Гулять, фотографировать или снимать видео о красивых локациях Москвы — это и хобби, и подспорье в профессиональной деятельности. Делюсь взглядом художника на столицу в вами.

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