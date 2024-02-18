Что? Метамодернизм! Групповая экскурсия по району Динамо
Групповая экскурсия в Москве

Погрузитесь в мир архитектуры Москвы и узнайте, как метамодернизм отличается от других стилей

Интригующая прогулка по району Динамо в Москве раскроет перед вами мир метамодернизма. Вы увидите здания, воплощающие идеи модернизма, постмодернизма и самого метамодернизма.

Ваш путеводитель поможет расшифровать архитектурные коды и покажет, как современные течения влияют на облик столицы. Вы научитесь различать стили и поймете, почему некоторые здания вызывают столько споров и дискуссий.

Эта экскурсия станет отличным выбором для ценителей архитектуры и новаторских идей, а также для тех, кто хочет глубже понять, как формируется городское пространство Москвы. Подходит для взрослых и любознательных умов, готовых взглянуть на привычные вещи под новым углом
Что? Метамодернизм! Групповая экскурсия по району Динамо
Что? Метамодернизм! Групповая экскурсия по району Динамо
Что? Метамодернизм! Групповая экскурсия по району Динамо
Ближайшие даты:
18
фев
25
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мар
17
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Точки маршрута

  • Загадочная двенадцатиэтажка, привлекательная своей непривлекательностью. Поможет определить характерные черты модернизма.
  • Жилой комплекс, который похож на средневековый замок и назван в честь эпохи, в которой таких замков не было и быть не могло. В чём главная фишка постмодернизма?
  • Alcon Tower. Восьмая сталинская высотка или небоскрёб из Нью-Йорка? И вот мы разбираемся с тонкими колебаниями метамодернизма…
  • Настоящий «Царский павильон» в эпицентре современной архитектуры. Почему у модернистов не дошли руки скинуть здание с корабля современности? Как пошутили постмодернисты и чем ответили метамодернисты?
  • БЦ «Искра-парк» как яркий представитель мерцающего зазеркалья и идеальное место для магических фотографий.

Что мы будем делать?

  • Поговорим об известных архитектурных бюро, которые определяют современный облик Москвы
  • Обсудим архитекторов последнего столетия, которые привнесли в повседневную жизнь новые явления и образы
  • Вы научитесь понимать 3 разных значения слова «модерн»
  • Поиграем в ассоциации
  • Вспомним и увидим глазами оксюморон

Кому понравится, а кому может не подойти эта экскурсия

Программа рассчитана на любителей современной архитектуры и всех, кто обожает новые интеллектуальные тренды. На тех, кто хочет сформировать собственное отношение к непонятному, новому явлению. Категорически не подойдёт тем, кто с ходу всё отрицает и верит, что любые конструкции вечны.

Организационные детали

  • Экскурсия для взрослых. Дети устанут от искусствоведческих терминов, лучше не злоупотреблять их терпением:)
  • Один раз мы зайдём в торговый центр, где попросят предъявить сумки для досмотра в целях безопасности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у выхода № 1 из метро Динамо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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