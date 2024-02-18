Погрузитесь в мир архитектуры Москвы и узнайте, как метамодернизм отличается от других стилей
Интригующая прогулка по району Динамо в Москве раскроет перед вами мир метамодернизма. Вы увидите здания, воплощающие идеи модернизма, постмодернизма и самого метамодернизма.
Ваш путеводитель поможет расшифровать архитектурные коды и покажет, как современные течения влияют на облик столицы. Вы научитесь различать стили и поймете, почему некоторые здания вызывают столько споров и дискуссий.
Эта экскурсия станет отличным выбором для ценителей архитектуры и новаторских идей, а также для тех, кто хочет глубже понять, как формируется городское пространство Москвы. Подходит для взрослых и любознательных умов, готовых взглянуть на привычные вещи под новым углом
Ваш путеводитель поможет расшифровать архитектурные коды и покажет, как современные течения влияют на облик столицы. Вы научитесь различать стили и поймете, почему некоторые здания вызывают столько споров и дискуссий.
Эта экскурсия станет отличным выбором для ценителей архитектуры и новаторских идей, а также для тех, кто хочет глубже понять, как формируется городское пространство Москвы. Подходит для взрослых и любознательных умов, готовых взглянуть на привычные вещи под новым углом
Ближайшие даты:
18
фев
фев
25
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Точки маршрута
- Загадочная двенадцатиэтажка, привлекательная своей непривлекательностью. Поможет определить характерные черты модернизма.
- Жилой комплекс, который похож на средневековый замок и назван в честь эпохи, в которой таких замков не было и быть не могло. В чём главная фишка постмодернизма?
- Alcon Tower. Восьмая сталинская высотка или небоскрёб из Нью-Йорка? И вот мы разбираемся с тонкими колебаниями метамодернизма…
- Настоящий «Царский павильон» в эпицентре современной архитектуры. Почему у модернистов не дошли руки скинуть здание с корабля современности? Как пошутили постмодернисты и чем ответили метамодернисты?
- БЦ «Искра-парк» как яркий представитель мерцающего зазеркалья и идеальное место для магических фотографий.
Что мы будем делать?
- Поговорим об известных архитектурных бюро, которые определяют современный облик Москвы
- Обсудим архитекторов последнего столетия, которые привнесли в повседневную жизнь новые явления и образы
- Вы научитесь понимать 3 разных значения слова «модерн»
- Поиграем в ассоциации
- Вспомним и увидим глазами оксюморон
Кому понравится, а кому может не подойти эта экскурсия
Программа рассчитана на любителей современной архитектуры и всех, кто обожает новые интеллектуальные тренды. На тех, кто хочет сформировать собственное отношение к непонятному, новому явлению. Категорически не подойдёт тем, кто с ходу всё отрицает и верит, что любые конструкции вечны.
Организационные детали
- Экскурсия для взрослых. Дети устанут от искусствоведческих терминов, лучше не злоупотреблять их терпением:)
- Один раз мы зайдём в торговый центр, где попросят предъявить сумки для досмотра в целях безопасности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у выхода № 1 из метро Динамо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 28 туристов
Я Жанна, художник-иллюстратор из Москвы. Приехала в столицу 25 лет назад. С тех пор нежно влюблена в этот ритмичный, сложный город. Ничего не раздражает в московском укладе, никогда не устаю, начинаю скучать по особой атмосфере уже в первый день разлуки и искренне радуюсь встрече. Безумная энергетика Москвы служит подзарядкой и источником вдохновения для творческих проектов. Гулять, фотографировать или снимать видео о красивых локациях Москвы — это и хобби, и подспорье в профессиональной деятельности. Делюсь взглядом художника на столицу в вами.
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