Как менялось и меняется московское метро

Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений
Приглашаю вас в необычное путешествие: из эпохи сталинского ампира в 21 век и обратно! Исследуя невероятные преображения столичной подземки, мы из 50-х годов прошлого столетия перенесёмся в эпоху технологий и компьютеров. Рассмотрим станции, которые известны как визитные карточки метро. И не обойдём вниманием и «дворцы нового тысячелетия» — станции БКЛ.
5
1 отзыв
Как менялось и меняется московское метро
Как менялось и меняется московское метро
Как менялось и меняется московское метро
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вжух — и вот московское метро уже добралось до тех районов, где раньше о нём и не мечтали. И это лишь одна из многих перемен, которые ему довелось пережить. Чтобы проследить эволюцию московского метрополитена, мы осмотрим и сравним между собой самые интересные с точки зрения истории и архитектуры станции:

  • «Арбатская» (Арбатско-Покровская линия)
  • «Киевская» (Арбатско-Покровская и Филевская линии)
  • «Выставочная» и «Деловой центр»
  • «ЦСКА»
  • «Динамо»
  • «Маяковская»
  • «Театральная»
  • «Новокузнецкая»

Вы узнаете:

  • Как и когда началось строительство Московского метрополитена
  • Как строили метрополитен и какие применяли материалы
  • Какие тайны скрывает станция «Арбатская»
  • Где находится музей метрополитена
  • На какой станции московского метро проходили ядерные испытания
  • Какой подвиг совершил автор мозаик Владимир Фролов

Организационные детали

  • Чтобы вам было лучше слышно, я выдам радиогиды. Также вы можете использовать свои наушники со стандартным входом 3,5 мм.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 12 лет
  • Посещение экскурсии детьми осуществляется только в сопровождении взрослого
  • Проезд в метро оплачивается дополнительно

в субботу в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Дети до 10 лет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская линия, синяя)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
6 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод отлично подала материал и, кроме основного, отвечала на сопутствующие вопросы по истории метрополитена и Москвы в целом.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеМетроПопулярные местаДля студентовПочувствовать себя местным

Похожие экскурсии из Москвы

Квест по метро «Московское подземелье»
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
7 650 за всё до 5 чел.
7 чудес московского метро
Групповая
1.5 часа
98 отзывов
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 400 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам