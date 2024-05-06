Приглашаю вас в необычное путешествие: из эпохи сталинского ампира в 21 век и обратно! Исследуя невероятные преображения столичной подземки, мы из 50-х годов прошлого столетия перенесёмся в эпоху технологий и компьютеров. Рассмотрим станции, которые известны как визитные карточки метро. И не обойдём вниманием и «дворцы нового тысячелетия» — станции БКЛ.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вжух — и вот московское метро уже добралось до тех районов, где раньше о нём и не мечтали. И это лишь одна из многих перемен, которые ему довелось пережить. Чтобы проследить эволюцию московского метрополитена, мы осмотрим и сравним между собой самые интересные с точки зрения истории и архитектуры станции:
- «Арбатская» (Арбатско-Покровская линия)
- «Киевская» (Арбатско-Покровская и Филевская линии)
- «Выставочная» и «Деловой центр»
- «ЦСКА»
- «Динамо»
- «Маяковская»
- «Театральная»
- «Новокузнецкая»
Вы узнаете:
- Как и когда началось строительство Московского метрополитена
- Как строили метрополитен и какие применяли материалы
- Какие тайны скрывает станция «Арбатская»
- Где находится музей метрополитена
- На какой станции московского метро проходили ядерные испытания
- Какой подвиг совершил автор мозаик Владимир Фролов
Организационные детали
- Чтобы вам было лучше слышно, я выдам радиогиды. Также вы можете использовать свои наушники со стандартным входом 3,5 мм.
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 12 лет
- Посещение экскурсии детьми осуществляется только в сопровождении взрослого
- Проезд в метро оплачивается дополнительно
в субботу в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
|Дети до 10 лет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская линия, синяя)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 483 туристов
Меня зовут Алёна. Я родилась и живу в самом прекрасном городе мира, в Москве. Я профессиональный гид с аккредитацей по Москве и Московской области, а так же в Метрополитене, ВДНХ, Музее космонавтики и Новодевичьем монастыре. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому столицы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
6 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод отлично подала материал и, кроме основного, отвечала на сопутствующие вопросы по истории метрополитена и Москвы в целом.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 400₽ за всё до 10 чел.