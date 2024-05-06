Приглашаю вас в необычное путешествие: из эпохи сталинского ампира в 21 век и обратно! Исследуя невероятные преображения столичной подземки, мы из 50-х годов прошлого столетия перенесёмся в эпоху технологий и компьютеров. Рассмотрим станции, которые известны как визитные карточки метро. И не обойдём вниманием и «дворцы нового тысячелетия» — станции БКЛ.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вжух — и вот московское метро уже добралось до тех районов, где раньше о нём и не мечтали. И это лишь одна из многих перемен, которые ему довелось пережить. Чтобы проследить эволюцию московского метрополитена, мы осмотрим и сравним между собой самые интересные с точки зрения истории и архитектуры станции:

«Арбатская» (Арбатско-Покровская линия)

«Киевская» (Арбатско-Покровская и Филевская линии)

«Выставочная» и «Деловой центр»

«ЦСКА»

«Динамо»

«Маяковская»

«Театральная»

«Новокузнецкая»

Вы узнаете:

Как и когда началось строительство Московского метрополитена

Как строили метрополитен и какие применяли материалы

Какие тайны скрывает станция «Арбатская»

Где находится музей метрополитена

На какой станции московского метро проходили ядерные испытания

Какой подвиг совершил автор мозаик Владимир Фролов

Организационные детали