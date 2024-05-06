Кто такие монахи и как им живётся в монастыре? Зачем нужны иконы и что ещё можно найти в храме? На эти и многие другие вопросы я отвечу во время экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дети часто представляют храм в виде волшебного замка — высокие своды, позолота и красивые церемонии захватывают их воображение. Такие моменты важно не упустить: я помогу поддержать интерес и расскажу об истинном предназначении религиозных построек и предметов. Вы услышите о богатой культуре и чистой вере народа, раскроете неожиданные истории и символы.
Во время экскурсии мы успеем:
- изучить внешние постройки и выяснить их назначение
- побывать в дальних уголках монастыря
- посетить Большой и Малый соборы
- рассмотреть иконостасы
- увидеть печь, где варят миро, и выяснить, почему «все одним миром помазаны»
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в монастырь — 200 руб. /чел.
- По предварительному согласованию можно подняться на башню (доплата 300 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Донского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1506 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские игровые экскурсии. На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
6 мая 2024
Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!
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