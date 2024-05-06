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читать дальше по Донскому монастырю. Увидим, что осталось от известных разрушенных построек и как одевались люди в разное время.



А ещё заглянем в яблоневый сад, обсудим, что такое гульбище, и выясним, какие животные обитают в обители.

Кто такие монахи и как им живётся в монастыре? Зачем нужны иконы и что ещё можно найти в храме? На эти и многие другие вопросы я отвечу во время экскурсии