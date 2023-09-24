Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя

Историческая экскурсия в Москве: встреча с великолепными памятниками XIX века

5
8 отзывов
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Мы прогуляемся по Донскому монастырю и единственному уцелевшему в Москве старинному дворянскому некрополю.

Только для нас откроются двери Храма Архангела Михаила — усыпальницы рода Голицыных (доступ туда для всех остальных закрыт). Поговорим о судьбах Голицыных, Нарышкиных и даже Пушкиных. Полюбуемся великолепными памятниками XIX века. А еще попросим прекрасного ангела исполнить наши желания.
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Ближайшие даты:
28
окт
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ноя
11
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ноя
25
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Что вас ожидает:

  • Большой и Малый соборы
  • Храм Архангела Михаила
  • Старый некрополь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

Что вас ожидает:

  • Донской монастырь — место знаменательных событий и удивительных судеб. Обитель посвящена Донской иконе Божьей Матери. По преданию, именно ее образ помог русским воинам одержать победу над многотысячным войском крымского хана Казы-Гирея.
  • Много повидали стены этой обители за более чем 4 века своего существования. Здесь нашел свой последний приют патриарх Тихон. У стен монастыря во время Чумного бунта был растерзан толпой архиепископ Амвросий. А в советские годы Донской монастыре был передан Музею архитектуры.
  • Мы зайдем в Большой и Малый соборы. Увидим ту самую Донскую икону Божьей Матери XVI века, подойдем к святым мощам Патриарха Тихона.
  • Осмотрим одну прекрасную печь и узнаем, почему мы «одним миром мазаны».
  • Посетим Храм Архангела Михаила, ставший усыпальницей рода Голицыных, и насладимся шедеврами мемориальной скульптуры: плакальщицами, ангелами, Гениями. Попасть туда не просто, но именно нам доверяют заветный ключ от дверей этого храма.
  • Побываем у княгини, которая стала прообразом «Пиковой дамы» Пушкина.
  • Пройдемся по старому некрополю. Навестим могилы Чаадаева, Осипа Бове, Деникина, Солженицына, родственников Пушкина и даже Салтычихи. Полюбуемся великолепными памятниками XVIII - XIX веков. Рассмотрим элементы мемориальной пластики: факел, череп, песочные часы. Что они обозначали? И даже найдем масонские знаки.
  • Узнаем, какой «примерный» муж забыл указать имя своей жены на ее могильном надгробии.
  • Взглянем на могилу того, кто похоронен у ног девушки, любившей его безответно.
  • Зачитаем одну дореволюционную открытку: с каким праздником поздравляли и причем здесь картина Перова?
  • Попросим прекрасного ангела исполнить наши желания.
  • В Донском монастыре время как будто остановилось. Давайте вместе прочувствуем атмосферу прошлого.

Важно:

  • Дорога к месту сбора от метро занимает 15-20 мин пешком. Просьба не опаздывать! Сбор за 10 минут до начала экскурсии.
  • Если понадобится платок, возьмите с собой, так как в монастыре платки не выдают.
  • Надевайте одежду, соответствующую месту. Нельзя приходить в шортах, лосинах и мини-юбках.

Экскурсия проходит только по субботам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение Большого и Малого соборов
  • Храма Архангела Михаила и старого некрополя при монастыре
Что не входит
  • Посещение нового Донского кладбища не входит в экскурсию
Место начала и завершения?
Донская площадь, 1-3
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит только по субботам
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дорога к месту сбора от метро занимает 15-20 мин пешком. Просьба не опаздывать! Сбор за 10 минут до начала экскурсии.
  • Если понадобится платок, возьмите с собой, так как в монастыре платки не выдают.
  • Надевайте одежду, соответствующую месту. Нельзя приходить в шортах, лосинах и мини-юбках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Б
24 сен 2023
Наталья потрясающий рассказчик! Экскурсию обязательно рекомендую.
Т
24 сен 2023
Очень понравилась экскурсия, Наталья рассказала много интересного. Три часа пролетели быстро! Рекомендую!
О
24 сен 2023
Очень приятный экскурсовод, я заслушивалась ее рассказами. Настолько было необычно, с юмором, душевно. Огромное спасибо, я отлично провела время! Приду еще!
Ю
24 сен 2023
У
27 авг 2023
Осень понравилась экскурсия. Само место очень знаковое, а благодаря экскурсоводу Наталье было очень интересно. Спасибо.
Z
27 авг 2023
Великолепная экскурсия благодаря шикарному экскурсоводу Наталье! Объем, уникальность и доступность услышанной информации просто потрясли!!! Даже прохладная, дождливая погода и реставрационные работы на территории монастыря никак не смазали впечатление. Благодарим за мегаинтересную экскурсию!!!
Е
21 авг 2023
Прекрасная экскурсия, полное погружение в историю. Особо хочется отметить высокий профессиональный уровень экскурсовода Натальи и её эмоциональный рассказ о судьбах людей, нашедших покой на Донском кладбище. Экскурсия была очень познавательна и интересна, маршрут продуман. Большое спасибо за эмоции и впечатления!
Е
20 авг 2023

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