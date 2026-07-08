Приглашаем вас в национальный парк «Угра», где природа не терпит суеты, а искусство вырастает прямо из земли.Здесь болота напоминают живой организм, деревья живут дольше, чем положено, а вместо скульптур из

мрамора — башни из веток и травы. Вы пройдёте по зыбкому мху, как по батуту, заглянете в самое сердце торфяника, а после окажетесь в арт-парке, где на берегу Угры слились история, мифы и современная архитектура.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00–10:30 — дорога в Национальный парк «Угра» (около 197 км)

В пути гид рассказывает о маршруте, парке, болотах и арт-объектах.

10:30–12:30 — Галкинские болота

Прогулка по экотропе «Тайны болотных глубин». Вы пройдёте по настилам и прямо по сфагновому ковру, подниметесь на смотровую вышку, рассмотрите редкие растения и хищные цветы. Гид объяснит, почему болото дышит, как оно появилось 9000 лет назад и зачем его охранять.

12:30–13:30 — обед в домашнем кафе

13:30–14:00 — переезд в Никола-Ленивец (18 км)

14:00–17:30 — прогулка по арт-парку Никола-Ленивец

Вы увидите главные лэнд-арт-объекты, капище древних балтов, панораму Угры и место Великого стояния 1480 года. Гид расскажет, как здесь появился парк, кто строит инсталляции и почему это место стало точкой притяжения для художников со всего мира.

17:30–20:00 — обратная дорога в Москву

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700 ₽ с чел. (оплата при бронировании)

С вами будет гид из нашей команды

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