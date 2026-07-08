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Чудеса на свете есть: в национальный парк «Угра» из Москвы

Болота, арт-объекты и 9000 лет истории в одном маршруте
Приглашаем вас в национальный парк «Угра», где природа не терпит суеты, а искусство вырастает прямо из земли.

Здесь болота напоминают живой организм, деревья живут дольше, чем положено, а вместо скульптур из
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мрамора — башни из веток и травы.

Вы пройдёте по зыбкому мху, как по батуту, заглянете в самое сердце торфяника, а после окажетесь в арт-парке, где на берегу Угры слились история, мифы и современная архитектура.

Чудеса на свете есть: в национальный парк «Угра» из Москвы
Чудеса на свете есть: в национальный парк «Угра» из Москвы
Чудеса на свете есть: в национальный парк «Угра» из Москвы

Описание экскурсии

7:00–10:30 — дорога в Национальный парк «Угра» (около 197 км)

В пути гид рассказывает о маршруте, парке, болотах и арт-объектах.

10:30–12:30 — Галкинские болота

Прогулка по экотропе «Тайны болотных глубин». Вы пройдёте по настилам и прямо по сфагновому ковру, подниметесь на смотровую вышку, рассмотрите редкие растения и хищные цветы. Гид объяснит, почему болото дышит, как оно появилось 9000 лет назад и зачем его охранять.

12:30–13:30 — обед в домашнем кафе

13:30–14:00 — переезд в Никола-Ленивец (18 км)

14:00–17:30 — прогулка по арт-парку Никола-Ленивец

Вы увидите главные лэнд-арт-объекты, капище древних балтов, панораму Угры и место Великого стояния 1480 года. Гид расскажет, как здесь появился парк, кто строит инсталляции и почему это место стало точкой притяжения для художников со всего мира.

17:30–20:00 — обратная дорога в Москву

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 700 ₽ с чел. (оплата при бронировании)
  • С вами будет гид из нашей команды

Обратите внимание

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку — мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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