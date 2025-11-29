Мои заказы

Москва-Токио: японский парк и искусство эпохи Мэйдзи

Погрузиться в атмосферу и философию Японии, не покидая Москвы - в компании гида-востоковеда
Приглашаем в медленное и вдумчивое путешествие по японским уголкам Москвы.

Гид-специалист по культуре Страны восходящего солнца познакомит вас с философией ландшафтного дизайна в парке, который одобрил архитектор императорских садов. Научит понимать эстетику предметов искусства, расскажет о японской кухне. Завершит экскурсию чаепитие с мастером чайного домика.
Описание экскурсии

«Истина — в красоте мгновения»

Японский сад — гармония природы и человека

  • Вы посетите уникальный ландшафтный парк, созданный по древним канонам японского садового искусства и одобренный мастером императорских садов Широ Накане
  • Полюбуетесь каменными реками, горой Бонсай с сосной из Японии и ториями
  • Гид объяснит символику камней, мостиков и фигур, а также принципы организации пространства в традиционных садах

Сокровища эпохи Мэйдзи

  • В Центре искусств вы посетите выставку, на которой представлена редкая коллекция подлинных предметов второй половины 19–20 веков
  • Рассмотрите ксилографии, лаковые изделия, кимоно, украшения и предметы быта, которые отражают время реформ, открытий и культурного синтеза. Экскурсия поможет понять, почему этот период стал ключевым в модернизации Японии

Японская кухня и гастрономические традиции

  • Вы заглянете в супермаркет японских товаров, чтобы узнать больше о продуктах, вкусовых привычках и традиционных ингредиентах
  • По желанию попробуете тэйсёку — традиционный комплексный японский обед, построенный на принципах гармонии и баланса
  • Сочетание вкусов, текстур и ритма — всё продумано до мелочей и подаётся в определённой последовательности

Чайная церемония

В традиционном чайном домике Тясицу вы станете участниками ритуала от мастера Соу син, узнаете о значении тишины, настроя и уважения к моменту — главных ценностях японского пути.

Японская философия и культурные коды

  • Гид-востоковед расскажет о принципах японской эстетики, символике жестов и предметов, особенностях межкультурного диалога, о первых дипломатических миссиях и «японских» адресах Москвы
  • о стереотипах, забавных историях и реальных точках соприкосновения Востока и Запада
  • и многом другом

Организационные детали

  • Трансфер по маршруту проходит на автобусах или минивэнах туристического класса
  • Все входные билеты по программе включены
  • Дополнительно по желанию при заказе экскурсии оплачивается обед тэйсёку — 1550 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт гид-востоковед из нашей команды. Он будет использовать систему радиогид, чтобы всем было хорошо слышно (мы выдадим вам одноразовые наушники)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Ховрино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

