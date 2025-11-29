Приглашаем в медленное и вдумчивое путешествие по японским уголкам Москвы.
Гид-специалист по культуре Страны восходящего солнца познакомит вас с философией ландшафтного дизайна в парке, который одобрил архитектор императорских садов. Научит понимать эстетику предметов искусства, расскажет о японской кухне. Завершит экскурсию чаепитие с мастером чайного домика.
Описание экскурсии
«Истина — в красоте мгновения»
Японский сад — гармония природы и человека
- Вы посетите уникальный ландшафтный парк, созданный по древним канонам японского садового искусства и одобренный мастером императорских садов Широ Накане
- Полюбуетесь каменными реками, горой Бонсай с сосной из Японии и ториями
- Гид объяснит символику камней, мостиков и фигур, а также принципы организации пространства в традиционных садах
Сокровища эпохи Мэйдзи
- В Центре искусств вы посетите выставку, на которой представлена редкая коллекция подлинных предметов второй половины 19–20 веков
- Рассмотрите ксилографии, лаковые изделия, кимоно, украшения и предметы быта, которые отражают время реформ, открытий и культурного синтеза. Экскурсия поможет понять, почему этот период стал ключевым в модернизации Японии
Японская кухня и гастрономические традиции
- Вы заглянете в супермаркет японских товаров, чтобы узнать больше о продуктах, вкусовых привычках и традиционных ингредиентах
- По желанию попробуете тэйсёку — традиционный комплексный японский обед, построенный на принципах гармонии и баланса
- Сочетание вкусов, текстур и ритма — всё продумано до мелочей и подаётся в определённой последовательности
Чайная церемония
В традиционном чайном домике Тясицу вы станете участниками ритуала от мастера Соу син, узнаете о значении тишины, настроя и уважения к моменту — главных ценностях японского пути.
Японская философия и культурные коды
- Гид-востоковед расскажет о принципах японской эстетики, символике жестов и предметов, особенностях межкультурного диалога, о первых дипломатических миссиях и «японских» адресах Москвы
- о стереотипах, забавных историях и реальных точках соприкосновения Востока и Запада
- и многом другом
Организационные детали
- Трансфер по маршруту проходит на автобусах или минивэнах туристического класса
- Все входные билеты по программе включены
- Дополнительно по желанию при заказе экскурсии оплачивается обед тэйсёку — 1550 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт гид-востоковед из нашей команды. Он будет использовать систему радиогид, чтобы всем было хорошо слышно (мы выдадим вам одноразовые наушники)
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
