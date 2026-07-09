Я не предлагаю шаблоны — мы соберём маршрут под ваш ритм и настроение. Хотите парадную Москву с открыточных видов — пройдёмся в центре. А если душа просит тишины или небанальных ракурсов, отправимся в скрытые переулки и дворики. Наслаждайтесь прогулкой, а я поймаю атмосферные кадры с искренними эмоциями и вашим характером.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Мы заранее обсудим ваши пожелания и составим маршрут. Например, погуляем в пределах Садового кольца в центре или по Северному речному вокзалу, на ВДНХ, в Хамовниках, Лужниках или парке Горького.

Помогу составить образы и сделаю для вас не шаблонные кадры, а снимки, которые передадут ваше настроение и станут тёплым воспоминанием.

Организационные детали