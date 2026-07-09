Я не предлагаю шаблоны — мы соберём маршрут под ваш ритм и настроение. Хотите парадную Москву с открыточных видов — пройдёмся в центре. А если душа просит тишины или небанальных ракурсов, отправимся в скрытые переулки и дворики. Наслаждайтесь прогулкой, а я поймаю атмосферные кадры с искренними эмоциями и вашим характером.
Описание фото-прогулки
Мы заранее обсудим ваши пожелания и составим маршрут. Например, погуляем в пределах Садового кольца в центре или по Северному речному вокзалу, на ВДНХ, в Хамовниках, Лужниках или парке Горького.
Помогу составить образы и сделаю для вас не шаблонные кадры, а снимки, которые передадут ваше настроение и станут тёплым воспоминанием.
Организационные детали
- Снимаю на беззеркальную фотокамеру Nikon Zf
- Вы получите 100+ фотографий в цветокоррекции в течение 5–7 дней (исходники не предоставляются)
- В случае непогоды можем подобрать закрытые локации либо перенести съёмку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Родилась и живу в Москве. Люблю свой город, дышу фотографией и снимаю уже с 2015 года. Искренне считаю, что красота в простых вещах. О моих фото говорят, что я умею погрузить в атмосферу места и передать настроение. Приглашаю вас на фотопрогулки по Москве вместе со мной. Сделаем кадры, которые будут греть душу и напоминать вам о хороших днях.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Москве - маршрут выбираете вы»
Групповая
до 15 чел.
Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра? (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, гуляя по её тихим переулкам. Увидите граффити, старинные люки и узнаете тайны местных жителей
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: в среду в 18:00, в пятницу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июл в 18:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выборФотосессия в центре Москвы
Город, вы и звучащий кадр
Начало: У метро «Китай-город»
18 июл в 16:30
1 авг в 16:30
от 5670 ₽
6300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Прогуляйтесь по Мясницкой улице и её окрестностям, чтобы увидеть дворянские усадьбы, старинные палаты и скрытые архитектурные жемчужины Москвы
Начало: У метро Красные ворота
12 июл в 12:00
19 июл в 12:00
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию